Gigante do varejo abre 153 vagas de empregos na Bahia; veja como se inscrever

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A rede varejista C&A está com 153 vagas de emprego temporário abertas na Bahia para reforçar as equipes durante o período de Black Friday, Natal e Ano Novo.

As oportunidades fazem parte de uma seleção nacional que prevê mais de 3 mil contratações para lojas da marca em todo o Brasil.

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Para se candidatar, os interessados precisam ter 18 anos ou mais e ensino médio completo, ou estejam cursando essa etapa de ensino.

Não é necessário ter experiência profissional anterior, e os contratados poderão ser efetivados após o fim do contrato temporário.

A empresa disse que a seleção busca candidatos com boa comunicação e identificação com a cultura da marca.

Como e onde se candidatar

Quem se interessar pela oportunidade pode consultar as vagas disponíveis e participar do processo seletivo pelo site oficial da C&A.

A contratação ocorre em um dos períodos de maior movimento do comércio, quando as lojas reforçam as equipes para atender ao aumento da procura por produtos e ao fluxo de consumidores.

Seleção nacional

As 153 oportunidades na Bahia fazem parte de um pacote de mais de 3 mil vagas temporárias da C&A em todo o país. A rede possui mais de 340 lojas no Brasil, sendo 15 delas no estado baiano.

Segundo a empresa, as contratações temporárias também podem representar uma porta de entrada para quem busca construir carreira no varejo.

Além disso, a companhia afirma que parte dos profissionais contratados inicialmente para períodos sazonais permanece na empresa após o encerramento dos contratos temporários.