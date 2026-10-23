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OPORTUNIDADE

Prefeitura abre mais de 200 vagas de trabalho com salários de quase R$ 9 mil

Processo seletivo não terá prova objetiva e muitas vagas não exigem faculdade

Edvaldo Sales
Por
Processo seletivo não terá prova objetiva e muitas vagas não exigem faculdade
Processo seletivo não terá prova objetiva e muitas vagas não exigem faculdade - Foto: Reprodução | Freepik

Estão abertas até até 17 de novembro de 2026 as inscrições para 166 vagas temporárias abertas na Prefeitura de Goiana, em Pernambuco, e para outras 85 para cadastro de reserva. O processo seletivo não terá prova objetiva.

O edital reúne 26 profissões, e 107 das vagas imediatas foram destinadas a candidatos de nível médio ou técnico. Os motoristas, condutores, socorristas e entrevistadores concentram boa parte das oportunidades.

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Os salários começam em R$ 1.621 e chegam a R$ 8.926,43, conforme a carreira. O valor máximo é reservado ao cargo de engenheiro civil, que oferece apenas cadastro de reserva, sem contratação imediata prevista na tabela.

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Quem deseja concorrer a uma das vagas precisa enviar seus documentos pela internet. A seleção vai pontuar cursos e experiência profissional, dispensando a prova escrita típica de concursos públicos.

Vagas para condutores, motoristas e entrevistadores

O maior bloco de vagas imediatas do grupo que reúne condutores, motoristas e entrevistadores é para condutor socorrista, com 35 postos.

O salário para essa função é de R$ 2.891,10 por mês para 40 horas semanais. O profissional conduz veículos de urgência, transporta pacientes e dá apoio às equipes de saúde em procedimentos básicos, segundo o edital.

Para ser contratado como condutor socorrista, o candidato deverá apresentar habilitação válida nas categorias B e D e certificado de curso especializado para condutor de veículo de emergência, com pelo menos 50 horas-aula.

Outros 30 postos são de motorista, com a mesma remuneração e jornada. Esses profissionais transportam pacientes, equipes e materiais da Secretaria de Saúde em viagens programadas.

Quem concluiu o ensino médio também pode disputar 18 vagas de entrevistador, com salário de R$ 1.621. O trabalho envolve ouvir famílias, registrar informações e atualizar cadastros de programas sociais, incluindo atendimentos presenciais e ações itinerantes do Cadastro Único.

Há outras oito oportunidades para monitor de esportes e educador social, com R$ 1.694. Área técnica tem vagas em eletricidade, obras, informática e serviços de saúde.

Além das atividades de transporte e atendimento, a seleção tem três vagas para eletricista de manutenção, com remuneração de R$ 2.534,22, e duas para eletrotécnico, com R$ 3.593,70. Os profissionais poderão atuar na manutenção de instalações e equipamentos elétricos, inspeções e trabalhos de suporte técnico.

Outras opções são técnico em edificações, técnico em imobilização ortopédica e técnico em TI, com três vagas imediatas em cada função. Os salários dessas carreiras são, respectivamente, R$ 2.200, R$ 2.531,35 e R$ 2.677,15.

A lista inclui ainda um posto para topógrafo, com R$ 1.891,89, e outro para apicultor, com R$ 3.262,09.

O conjunto de ensino médio e técnico soma 107 vagas imediatas e 70 no cadastro de reserva. Quem busca uma colocação deve conferir o requisito específico da função: há posições que exigem somente ensino médio e outras que pedem curso técnico, habilitação profissional ou formação especializada.

Nível superior: 59 vagas para assistentes sociais, psicólogos e pedagogos

Para graduados, as maiores ofertas são 19 vagas de assistente social, 16 de psicólogo e oito de pedagogo. As três funções oferecem R$ 3.098,48, com jornada de 30 horas semanais. O edital também prevê cinco postos para profissional de educação física, três para nutricionista e dois para arte educador.

Biólogos, estatísticos e médicos veterinários de três especialidades também aparecem na relação, assim como um posto de engenheiro florestal com salário de R$ 5.714,31.

Na área de engenharia, a diferença entre vaga imediata e reserva merece atenção: engenheiro ambiental, engenheiro de segurança do trabalho e engenheiro civil aparecem somente como cadastro de reserva.

Para engenheiro civil, a remuneração é de R$ 8.926,43 e uma posição em cadastro de reserva. Os cargos de engenheiro ambiental e de segurança do trabalho registram R$ 5.714,31 e também uma posição de reserva cada um. O grupo superior reúne, ao todo, 59 oportunidades imediatas e 15 reservas, com jornadas de 30 ou 40 horas conforme a carreira.

Sem prova objetiva

A Prefeitura de Goiana adotou uma seleção em etapa única, baseada na avaliação de títulos, formação e experiência profissional. Cada candidato será classificado conforme os documentos apresentados para sua função. O processo possui caráter classificatório e eliminatório, mesmo sem a tradicional prova escrita de conhecimentos.

A retificação do edital, publicada em 14 de outubro, esclareceu um detalhe que influencia os candidatos: os comprovantes dos requisitos mínimos para exercer o cargo deverão ser apresentados no momento da contratação.

Já os documentos destinados à pontuação — como certificados de cursos e comprovantes de experiência — precisam ser enviados eletronicamente dentro do período estabelecido para a seleção.

Os arquivos precisam ser legíveis, em PDF, JPG, JPEG ou PNG, com até 2 MB cada. Os comprovantes colocados em campos errados ou enviados depois do prazo poderão ficar fora da avaliação.

Além disso, o edital também determina a eliminação de candidatos com pontuação total zero na análise de títulos e experiência.

Como se inscrever nas vagas

O cadastro deve ser realizado pela página oficial da seleção no Instituto IGEDUC, que reúne formulário eletrônico, edital atualizado e área de acompanhamento. As inscrições começaram em 14 de outubro e terminam em 17 de novembro de 2026, às 23h59.

A taxa é de R$ 45 para nível médio ou técnico e R$ 50 para nível superior. O edital prevê 18 de novembro como último dia para emitir e pagar o boleto. O período inicial de solicitação de isenção ocorreu de 14 a 16 de outubro, conforme as condições específicas da organizadora.

Depois de preencher o cadastro, o candidato deve organizar os documentos que somam pontos e enviá-los pelo sistema até 23 de novembro de 2026.

O cronograma prevê a divulgação do resultado preliminar em 10 de dezembro, seguida de recursos entre 11 e 14 de dezembro. A relação definitiva dos classificados está prevista para 18 de dezembro de 2026.

O município convocará candidatos de acordo com a ordem de classificação, as vagas disponíveis e a necessidade de pessoal.

Os contratos terão vigência inicial de um ano, com possibilidade de prorrogação por mais um, a critério da administração.

Os profissionais poderão atuar em unidades da sede, dos distritos e das áreas urbanas ou rurais de Goiana.

A classificação no cadastro de reserva permite futuras convocações durante a validade do processo, conforme a necessidade da Prefeitura.

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