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Concurso do IBGE tem 325 vagas e maioria não exige faculdade

Mais de 200 oportunidades são para nível médio

Edvaldo Sales
Por
Mais de 200 oportunidades são para nível médio
Mais de 200 oportunidades são para nível médio - Foto: Tânia Rêgo | Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai realizar um concurso com 325 contratações temporárias. O órgão recebeu na terça-feira, 20, a autorização para fazer o processo seletivo simplificado e terá seis meses para divulgar o edital de abertura e dar início ao concurso público.

Os classificados serão chamados para trabalhar nas pesquisas estatísticas realizadas por telefone.

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Confira detalhes das vagas:

  • 276 vagas para agente de pesquisa por telefone, de nível médio;
  • 49 para supervisor de pesquisa por telefone, de nível superior.

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O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e o Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) concederam a autorização ao IBGE.

As contratações dos aprovados serão por tempo determinado, mas a portaria não especifica a duração.

O prazo de contratação, bem como as possíveis prorrogações, devem ser justificadas pela necessidade de conclusão das atividades definidas pelo IBGE.

As remunerações também serão definidas pelo instituto.

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concurso ibge

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