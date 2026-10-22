OPORTUNIDADES
Concurso do IBGE tem 325 vagas e maioria não exige faculdade
Mais de 200 oportunidades são para nível médio
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai realizar um concurso com 325 contratações temporárias. O órgão recebeu na terça-feira, 20, a autorização para fazer o processo seletivo simplificado e terá seis meses para divulgar o edital de abertura e dar início ao concurso público.
Os classificados serão chamados para trabalhar nas pesquisas estatísticas realizadas por telefone.
Confira detalhes das vagas:
- 276 vagas para agente de pesquisa por telefone, de nível médio;
- 49 para supervisor de pesquisa por telefone, de nível superior.
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O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e o Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) concederam a autorização ao IBGE.
As contratações dos aprovados serão por tempo determinado, mas a portaria não especifica a duração.
O prazo de contratação, bem como as possíveis prorrogações, devem ser justificadas pela necessidade de conclusão das atividades definidas pelo IBGE.
As remunerações também serão definidas pelo instituto.