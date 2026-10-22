Prefeitura lança mais de 500 vagas com salários de até R$ 16,8 mil

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A Prefeitura de São João do Piauí lançou dois processos seletivos com 590 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.621 a R$ 16.800.

Confira a distribuição das vagas:

Edital nº 003/2026:

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Médico(a) CAPS (cadastro de reserva)

Médico(a) (cadastro de reserva)

Médico(a) perito(a) municipal (cadastro de reserva)

Médico(a) plantonista, maternidade (cadastro de reserva)

Médico(a) plantonista, SAMU (cadastro de reserva)

Enfermeiro(a) (5 vagas)

Enfermeiro(a) plantonista, maternidade (7 vagas)

Enfermeiro(a) plantonista, SAMU (3 vagas)

Técnico(a) de enfermagem (9 vagas)

Técnico(a) de enfermagem plantonista, maternidade (10 vagas)

Técnico(a) de enfermagem plantonista, SAMU (3 vagas)

Dentista (cirurgião-dentista) (3 vagas)

Dentista (cirurgião-dentista), bucomaxilo (1 vaga)

Dentista (cirurgião-dentista), cirurgia oral menor (1 vaga)

Dentista (cirurgião-dentista), endodontia (1 vaga)

Técnico(a) em saúde bucal (4 vagas)

Assistente social (17 vagas)

Educador(a) físico(a) (6 vagas)

Farmacêutico(a) (2 vagas)

Fisioterapeuta (2 vagas)

Fisioterapeuta plantonista, maternidade (3 vagas)

Terapeuta ocupacional (3 vagas)

Fonoaudiólogo(a) (2 vagas)

Nutricionista (14 vagas)

Orientador(a) social, zona urbana (2 vagas)

Psicólogo(a) (13 vagas)

Educador(a) social (3 vagas)

Instrutor(a) de capoeira (3 vagas)

Instrutor(a) de diversidade, território e sustentabilidade (4 vagas)

Instrutor(a) de educação digital (4 vagas)

Instrutor(a) de laboratório de Língua Portuguesa (4 vagas)

Instrutor(a) de laboratório de Matemática (4 vagas)

Instrutor(a) de produção artística (2 vagas)

Instrutor de música, violão (4 vagas)

Instrutor de música, flauta doce (1 vaga)

Instrutor de música, sopro (1 vaga)

Instrutor de música, violino (1 vaga)

Psicopedagogo(a), educação (3 vagas)

Arquiteto(a) (cadastro de reserva)

Biólogo(a) (cadastro de reserva)

Engenheiro(a) elétrico(a) (cadastro de reserva)

Monitor de transporte escolar (6 vagas)

Operador(a) de sistema de informação em saúde (3 vagas)

Técnico(a) em farmácia (1 vaga)

Técnico(a) em farmácia plantonista, maternidade (4 vagas)

Técnico(a) em informática (4 vagas)

Condutor(a) socorrista plantonista, SAMU (4 vagas)

Mecânico(a) (1 vaga)

Motorista (4 vagas)

Motorista categoria AB (4 vagas)

Motorista transporte escolar (15 vagas)

Motorista categoria D (2 vagas)

Condutor socorrista, maternidade (3 vagas)

Operador(a) de máquinas (6 vagas)

Auxiliar de cozinha (3 vagas)

Auxiliar de serviços gerais / zelador(a) (131 vagas)

Cozinheiro(a) (10 vagas)

Magarefe (3 vagas)

Vigia / vigilante (37 vagas)

Orientador(a) social, região de cima (1 vaga)

Orientador(a) social, região de baixo (1 vaga)

Psicopedagogo(a), saúde (3 vagas)

Técnico em zootecnia (1 vaga)

Mediador de apoio educacional especializado, zona rural (20 vagas)

Mediador de apoio educacional especializado, zona urbana (70 vagas).

Edital nº 004/2026 - Magistério:

Professor(a) de Ciências, zona rural (2 vagas)

Professor(a) de Ciências, zona urbana (2 vagas)

Professor(a) de Educação Física, zona rural (2 vagas)

Professor(a) de Educação Física, zona urbana (7 vagas)

Professor(a) de Física, zona urbana (2 vagas)

Professor(a) de Geografia, zona urbana (1 vaga)

Professor(a) de História, zona rural (2 vagas)

Professor(a) de História, zona urbana (2 vagas)

Professor(a) de Língua Inglesa, zona rural (1 vaga)

Professor(a) de Língua Inglesa, zona urbana (5 vagas)

Professor(a) de Língua Portuguesa, zona rural (3 vagas)

Professor(a) de Língua Portuguesa, zona urbana (3 vagas)

Professor(a) de Matemática, zona rural (2 vagas)

Professor(a) de Matemática, zona urbana (4 vagas)

Professor(a) pedagogo, zona rural (20 vagas)

Professor(a) pedagogo, zona urbana (50 vagas).

A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais. Para os cargos de enfermeiro e técnico em enfermagem, os editais preveem complementação salarial para pagamento do piso da categoria, conforme a legislação vigente.

Os dois processos seletivos terão validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas até 9 de novembro de 2026, no site do Instituto Consulpam, banca organizadora da seleção. Os editais completos também estão disponíveis na plataforma.

A taxa de inscrição varia de R$ 60 a R$ 110. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), doadores de medula óssea e servidores da Justiça Eleitoral que atendam aos requisitos dos editais podem solicitar isenção da taxa nos dias 22 e 23 de outubro de 2026.

Etapas do concurso

Todos os candidatos serão submetidos a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Para os cargos de nível superior, também haverá prova de títulos, de caráter classificatório.

Os candidatos aos cargos do magistério passarão ainda por prova didática, prevista para os dias 12 e 13 de janeiro de 2027.

As provas objetivas estão marcadas para 13 de dezembro de 2026.