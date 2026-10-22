CONCURSOS
Prefeitura lança mais de 500 vagas com salários de até R$ 16,8 mil
Os dois processos seletivos terão validade de dois anos; confira detalhes
A Prefeitura de São João do Piauí lançou dois processos seletivos com 590 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.621 a R$ 16.800.
Confira a distribuição das vagas:
- Médico(a) CAPS (cadastro de reserva)
- Médico(a) (cadastro de reserva)
- Médico(a) perito(a) municipal (cadastro de reserva)
- Médico(a) plantonista, maternidade (cadastro de reserva)
- Médico(a) plantonista, SAMU (cadastro de reserva)
- Enfermeiro(a) (5 vagas)
- Enfermeiro(a) plantonista, maternidade (7 vagas)
- Enfermeiro(a) plantonista, SAMU (3 vagas)
- Técnico(a) de enfermagem (9 vagas)
- Técnico(a) de enfermagem plantonista, maternidade (10 vagas)
- Técnico(a) de enfermagem plantonista, SAMU (3 vagas)
- Dentista (cirurgião-dentista) (3 vagas)
- Dentista (cirurgião-dentista), bucomaxilo (1 vaga)
- Dentista (cirurgião-dentista), cirurgia oral menor (1 vaga)
- Dentista (cirurgião-dentista), endodontia (1 vaga)
- Técnico(a) em saúde bucal (4 vagas)
- Assistente social (17 vagas)
- Educador(a) físico(a) (6 vagas)
- Farmacêutico(a) (2 vagas)
- Fisioterapeuta (2 vagas)
- Fisioterapeuta plantonista, maternidade (3 vagas)
- Terapeuta ocupacional (3 vagas)
- Fonoaudiólogo(a) (2 vagas)
- Nutricionista (14 vagas)
- Orientador(a) social, zona urbana (2 vagas)
- Psicólogo(a) (13 vagas)
- Educador(a) social (3 vagas)
- Instrutor(a) de capoeira (3 vagas)
- Instrutor(a) de diversidade, território e sustentabilidade (4 vagas)
- Instrutor(a) de educação digital (4 vagas)
- Instrutor(a) de laboratório de Língua Portuguesa (4 vagas)
- Instrutor(a) de laboratório de Matemática (4 vagas)
- Instrutor(a) de produção artística (2 vagas)
- Instrutor de música, violão (4 vagas)
- Instrutor de música, flauta doce (1 vaga)
- Instrutor de música, sopro (1 vaga)
- Instrutor de música, violino (1 vaga)
- Psicopedagogo(a), educação (3 vagas)
- Arquiteto(a) (cadastro de reserva)
- Biólogo(a) (cadastro de reserva)
- Engenheiro(a) elétrico(a) (cadastro de reserva)
- Monitor de transporte escolar (6 vagas)
- Operador(a) de sistema de informação em saúde (3 vagas)
- Técnico(a) em farmácia (1 vaga)
- Técnico(a) em farmácia plantonista, maternidade (4 vagas)
- Técnico(a) em informática (4 vagas)
- Condutor(a) socorrista plantonista, SAMU (4 vagas)
- Mecânico(a) (1 vaga)
- Motorista (4 vagas)
- Motorista categoria AB (4 vagas)
- Motorista transporte escolar (15 vagas)
- Motorista categoria D (2 vagas)
- Condutor socorrista, maternidade (3 vagas)
- Operador(a) de máquinas (6 vagas)
- Auxiliar de cozinha (3 vagas)
- Auxiliar de serviços gerais / zelador(a) (131 vagas)
- Cozinheiro(a) (10 vagas)
- Magarefe (3 vagas)
- Vigia / vigilante (37 vagas)
- Orientador(a) social, região de cima (1 vaga)
- Orientador(a) social, região de baixo (1 vaga)
- Psicopedagogo(a), saúde (3 vagas)
- Técnico em zootecnia (1 vaga)
- Mediador de apoio educacional especializado, zona rural (20 vagas)
- Mediador de apoio educacional especializado, zona urbana (70 vagas).
Leia Também:
Edital nº 004/2026 - Magistério:
- Professor(a) de Ciências, zona rural (2 vagas)
- Professor(a) de Ciências, zona urbana (2 vagas)
- Professor(a) de Educação Física, zona rural (2 vagas)
- Professor(a) de Educação Física, zona urbana (7 vagas)
- Professor(a) de Física, zona urbana (2 vagas)
- Professor(a) de Geografia, zona urbana (1 vaga)
- Professor(a) de História, zona rural (2 vagas)
- Professor(a) de História, zona urbana (2 vagas)
- Professor(a) de Língua Inglesa, zona rural (1 vaga)
- Professor(a) de Língua Inglesa, zona urbana (5 vagas)
- Professor(a) de Língua Portuguesa, zona rural (3 vagas)
- Professor(a) de Língua Portuguesa, zona urbana (3 vagas)
- Professor(a) de Matemática, zona rural (2 vagas)
- Professor(a) de Matemática, zona urbana (4 vagas)
- Professor(a) pedagogo, zona rural (20 vagas)
- Professor(a) pedagogo, zona urbana (50 vagas).
A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais. Para os cargos de enfermeiro e técnico em enfermagem, os editais preveem complementação salarial para pagamento do piso da categoria, conforme a legislação vigente.
Os dois processos seletivos terão validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da administração municipal.
Como se inscrever
As inscrições podem ser feitas até 9 de novembro de 2026, no site do Instituto Consulpam, banca organizadora da seleção. Os editais completos também estão disponíveis na plataforma.
A taxa de inscrição varia de R$ 60 a R$ 110. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), doadores de medula óssea e servidores da Justiça Eleitoral que atendam aos requisitos dos editais podem solicitar isenção da taxa nos dias 22 e 23 de outubro de 2026.
Etapas do concurso
Todos os candidatos serão submetidos a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Para os cargos de nível superior, também haverá prova de títulos, de caráter classificatório.
Os candidatos aos cargos do magistério passarão ainda por prova didática, prevista para os dias 12 e 13 de janeiro de 2027.
As provas objetivas estão marcadas para 13 de dezembro de 2026.