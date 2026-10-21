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Abertas as inscrições para Guarda Municipal de Salvador; veja detalhes

O certame oferece 50 vagas imediatas para candidatos de nível médio completo

Carla Melo
Por
Estão abertas as inscrições no Concurso Público para Guarda Civil Municipal de Salvador de 2026
Estão abertas as inscrições no Concurso Público para Guarda Civil Municipal de Salvador de 2026 - Foto: Divulgação

Estão abertas as inscrições no Concurso Público para Guarda Civil Municipal de Salvador de 2026. O certame oferece 50 vagas imediatas para candidatos de nível médio completo e paga salários iniciais de R$ 3.546,42.

Também são oferecidas oportunidades de formação de cadastro de reserva. Do total de vagas ofertadas durante o período de validade do concurso, 30% serão reservadas para candidatos pretos e pardos (PPP), 5% para pessoas com deficiência (PcD) e 20% para o sexo feminino, conforme as regras estabelecidas no edital.

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Como se inscrever

As inscrições estarão abertas a partir das 16h do dia 21 de setembro até 30 de outubro de 2026, com taxa de inscrição no valor de R$ 98,00, a ser paga até o dia 6 de novembro de 2026.

O cadastro dos interessados deve ser feito no site da Fundação Getúlio Vargas.

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O edital completo apresenta os requisitos para o cargo, conteúdo programático, cronograma, etapas da seleção, critérios de classificação e demais orientações aos candidatos. Para participar, o candidato deve ter o certificado de conclusão do ensino médio

Etapas do concurso

Organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o concurso contará com:

  • Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;
  • Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter eliminatório e classificatório;
  • Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório.

Após a conclusão dessas etapas, os candidatos aprovados serão convocados para o Curso de Formação da Guarda Civil Municipal.

Todas as fases do concurso ocorrem na cidade de Salvador, na Bahia. As demais datas serão divulgadas em edital de convocação.

Resumo do concurso

  • Vagas: 50 imediatas + cadastro de reserva
  • Cargo: Guarda Civil Municipal
  • Escolaridade: nível médio completo
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Remuneração inicial: R$ 3.546,42
  • Inscrições: de 21/09/2026, a partir das 16h, até 30/10/2026
  • Taxa: R$ 98,00
  • Banca organizadora: Fundação Getúlio Vargas (FGV)
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concurso Guarda Municipal de Salvador Salvador

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