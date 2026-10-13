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Guarda Municipal de Salvador abre concurso com salário de R$ 3,5 mil
Seleção oferece 50 vagas imediatas, com oportunidades para candidatos com ensino médio completo
A Prefeitura de Salvador abriu as inscrições para o concurso público da Guarda Civil Municipal (GCM) com 50 vagas imediatas e formação de cadastro reserva. A remuneração pode chegar a R$ 3.546,42, considerando as gratificações previstas em edital.
A inscrição é feita através do site da Fundação Getulio Vargas (FGV), com taxa de R$ 98, e os interessados têm até 30 de outubro, às 16h, para se inscrever.
O edital foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) e contempla oportunidades para candidatos com ensino médio completo. Entre os requisitos, estão ter idade entre 18 e 40 anos e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a partir da categoria B.
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A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Do total de vagas oferecidas, 30% são destinadas a candidatos negros, 5% a pessoas com deficiência (PCD) e 20% a mulheres.
A seleção terá prova objetiva, Teste de Aptidão Física (TAF) e avaliação psicológica. Os candidatos aprovados deverão passar por curso de formação, de caráter eliminatório, além de perícia médica sob responsabilidade da Prefeitura.
A primeira etapa será uma prova objetiva, dividida em 28 questões de conhecimentos básicos e 42 de conhecimentos específicos. A aplicação está prevista para 17 de janeiro de 2027, das 8h às 12h30. Os locais de aplicação serão divulgados pela FGV.
O que estudar para prova?
O conteúdo programático inclui as seguintes disciplinas:
- Língua Portuguesa;
- Raciocínio Lógico-Matemático;
- Direito Constitucional;
- Direito Civil;
- Direito Penal;
- Direito Processual Penal;
- Informática;
- Administração e Políticas Públicas;
- Conhecimentos na Área de Atuação;
- Legislação.