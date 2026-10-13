Concurso da PGE-BA terá 135 vagas; veja cargos e o que já se sabe

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O governo da Bahia, por meio da Secretaria da Administração da Bahia (Saeb), contratou por R$ 1,3 milhãoa Fundação Carlos Chagas (FCC) para organizar o concurso público da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-BA), que prevê 135 vagas para três cargos.

A contratação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) do último sábado, 10, e representa mais uma etapa para a realização da seleção.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O contrato foi assinado em 9 de outubro de 2026 e tem duração de 12 meses.

Veja a distribuição das vagas:

Procurador do Estado: 20 vagas;

Analista de procuradoria: 65 vagas;

Assistente de procuradoria: 50 vagas.

O cargo de analista de procuradoria exige formação de nível superior e envolve atividades de apoio técnico à PGE.

Já o de assistente de procuradoria integra o quadro de apoio e exige nível médio, conforme a legislação da carreira e o histórico do concurso anterior.

O último concurso público para os cargos efetivos de analista e assistente de procuradoria foi realizado em 2013.

Apesar da contratação da banca, o governo ainda não informou a data de publicação do edital, o período de inscrições nem quando as provas serão aplicadas.

Os salários e os requisitos para concorrer a cada cargo também não foram detalhados no extrato publicado.

A TARDE entrou em contato com a Procuradoria-Geral do Estado e com a Saeb para obter mais informações sobre o concurso e aguarda retorno.