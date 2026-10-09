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Concurso da Polícia Militar e dos Bombeiros é suspenso na Bahia

Decisão ocorreu após pedido do Ministério Público da Bahia

Agatha Victoria Reis
Por
Governo do Estado anuncia concurso para Oficiais da Polícia Militar
Governo do Estado anuncia concurso para Oficiais da Polícia Militar - Foto: Alberto Maraux / SSP-BA

A Justiça determinou a suspensão dos concursos da Polícia Militar da Bahia (PMBA) e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), nas vagas destinadas ao quadro de oficiais da saúde. A decisão ocorreu após pedido do Ministério Público da Bahia.

De acordo com a solicitação do MPBA, o edital apontou a ausência de previsão de avaliação biopsicossocial, adaptações razoáveis e tecnologias assistivas, que promovem a inclusão social de pessoas com deficiência, nas etapas do concurso.

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Já a promotora de Justiça Andrea Borges, questionou a vedação da reserva de vagas destinadas às pessoas com deficiência prevista no edital.

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Mudanças no edital do concurso

Segundo a promotora, a vedação à reserva de vagas e a não previsão de avaliação biopsicossocial, contraria normas constitucionais, federais e estaduais que garantem a inclusão de pessoas com deficiência.

Entre as mudanças no edital determinadas pela liminar da 6ª Vara da Fazenda Pública estão:

  • 5% das vagas às pessoas com deficiência;
  • Incluir a avaliação biopsicossocial;
  • Garantir adaptações e tecnologias assistivas em todas as fases do certame.

Além disso, os prazos de inscrição e solicitação de isenção da taxa deverão ser reabertos, pelo mesmo período originalmente previsto.

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