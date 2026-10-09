TRE-BA terá funcionamento suspenso nesta segunda-feira (12/10)

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O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) não funcionará nesta segunda-feira, 12. A suspensão das atividades ocorre em razão do Dia de Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional estabelecido pela Lei Federal n.º 6.802/1980, e da Portaria TRE-BA nº 396/2025.

Terão os funcionamentos suspensos secretarias do Tribunal e zonas eleitorais de todo o estado. O atendimento presencial será retomado na terça-feira, 13.

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Embora o atendimento presencial esteja suspenso, os serviços on-line seguirão disponíveis pelo Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do TRE-BA. Entre os serviços disponíveis aos eleitores estão a emissão de certidões eleitorais, consulta à situação eleitoral e verificação do local de votação.

Unidades do SAC irão funcionar?

Já os postos da Justiça Eleitoral instalados nas unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), seguem um cronograma próprio de funcionamento, definido pela Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb).

Para encontrar informações sobre locais e horários de atendimento, o cidadão deve procurar o portal do TRE-BA, na seção “Serviços, horários e locais”.