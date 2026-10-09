Dia das Crianças: Salvador e Lauro de Freitas têm programação gratuita

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Salvador e Lauro de Freitas oferecem programação gratuita para o Dia das Crianças até o dia 12 de outubro de 2026. As atrações incluem shows, oficinas, cinema e parque interativo.

Lauro de Freitas: Parque Shopping Bahia

Todas as atrações ão gratuitas.

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8 de outubro (quinta-feira): Encontro com o Dino, às 17h, em frente ao Hiper Ideal.

9 de outubro (sexta-feira): Pinturinha com a Imagina Só, das 14h às 18h, na praça de alimentação, em frente ao palco, sem necessidade de inscrição. Oficina de Fantoche com a Puket, às 18h, na Praça de Alimentação, com participação mediante resgate de cupom pelo aplicativo do shopping.

(sexta-feira): Pinturinha com a Imagina Só, das 14h às 18h, na praça de alimentação, em frente ao palco, sem necessidade de inscrição. Oficina de Fantoche com a Puket, às 18h, na Praça de Alimentação, com participação mediante resgate de cupom pelo aplicativo do shopping. 10 de outubro (sábado): Pinturinha com a Imagina Só, das 12h às 16h, na Praça de Alimentação, em frente ao palco, sem inscrição. Contação de Histórias, Recreação Infantil e Show de Mágica com a Escola Park, a partir das 16h, na Praça de Alimentação.

(sábado): Pinturinha com a Imagina Só, das 12h às 16h, na Praça de Alimentação, em frente ao palco, sem inscrição. Contação de Histórias, Recreação Infantil e Show de Mágica com a Escola Park, a partir das 16h, na Praça de Alimentação. 11 de outubro (domingo): Atração itinerante com Tio Paulinho, às 17h, com saída em frente à Smart Fit.

(domingo): Atração itinerante com Tio Paulinho, às 17h, com saída em frente à Smart Fit. 12 de outubro (segunda-feira): Show com UDT Unidunitê, às 16h, no palco da Praça de Alimentação.

Salvador: Shopping Center Lapa

O Shopping Center Lapa apresenta o parque interativo "Brinquedos que Contam Histórias" até o dia 24 de outubro de 2026, localizado na praça de eventos, piso L1.

O espaço reúne jogos dos anos 1990 e 2000, como Cara a Cara, Aquaplay, Pula Pirata, Atari, Super Nintendo, pião, ioiô, amarelinha, teatro de fantoches e ambientes instagramáveis.

O funcionamento ocorre de segunda a sexta, das 9h às 20h, e aos sábados, das 9h às 19h. As sessões duram 20 minutos. A entrada é gratuita, mediante reserva antecipada pelo site oficial de eventos.

No dia 12 de outubro de 2026, o Cine Imperial realiza a promoção "Balão da Sorte", onde cada criança com ingresso estoure um balão para receber um prêmio especial. A programação em 2D e dublada inclui: