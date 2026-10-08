Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA

PROGRAMAÇÃO SEMANA DA CRIANÇA

O que fazer com crianças em Salvador: diversão do circo ao teatro

Mundo Bita, musicais, oficinas e atrações gratuitas marcam o feriadão em Salvador

Mônica Carvalho
Por Mônica Carvalho
| Atualizada em
Circo Portugal, Mundo Bita, Galinha Pintadinha e o musical “Ombela” estão entre as atrações do feriadão do Dia das Crianças em Salvador.
Circo Portugal, Mundo Bita, Galinha Pintadinha e o musical “Ombela” estão entre as atrações do feriadão do Dia das Crianças em Salvador. - Foto: | Editoria de Arte A TARDE

O feriadão do Dia das Crianças terá programação para todos os gostos em Salvador e na Região Metropolitana. De sexta-feira, 9, a segunda-feira, 12, shows, circo, teatro, oficinas e experiências interativas oferecem opções gratuitas e pagas para toda a família. Circo Portugal, Mundo Bita, Galinha Pintadinha e OSBA em Família estão entre os destaques, ao lado de espetáculos infantis, atividades em museus e atrações que exploram a literatura, a arte e a ciência. Confira a seleção do Portal A TARDE, com datas, horários e valores dos ingressos.

Atenção: horários, valores e locais podem ser alterados pelos organizadores. Antes de sair, consulte o perfil oficial do evento ou do espaço.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

SEXTA, 9

Festival Boquinha de Brasa reúne teatro e oficina gratuita em Valéria

Festival Boquinha de Brasa leva teatro e oficinas gratuitas para o público infantil em Valéria.
Festival Boquinha de Brasa leva teatro e oficinas gratuitas para o público infantil em Valéria. - Foto: Divulgação

O Festival Boquinha de Brasa encerra sua programação nesta sexta-feira, 9, no Espaço Boca de Brasa CEU de Valéria, com atividades gratuitas dedicadas ao público infantil. Promovido pela Prefeitura de Salvador, por meio da Fundação Gregório de Mattos (FGM), o evento apresenta a oficina de teatro “Afro Gastronômico”, às 10h, e o espetáculo “Varietê”, às 14h, aproximando as crianças de diferentes linguagens artísticas.


SERVIÇO
Data: 9 de outubro de 2026
Local: Espaço Boca de Brasa CEU de Valéria, Nova Brasília de Valéria, Salvador
Horário: 10h (oficina “Afro Gastronômico”) e 14h (espetáculo “Varietê”)
Ingressos: Gratuitos
Mais informações: Fundação Gregório de Mattos (FGM)

UNEBrinque celebra 15 anos com arte, jogos e brincadeiras

UNEBBrinque celebra 15 anos com programação especial para as crianças em Salvador.
UNEBBrinque celebra 15 anos com programação especial para as crianças em Salvador. - Foto: Divulgação

Teatro, música, dança, oficinas e brincadeiras fazem parte da edição especial do UNEBrinque, que celebra 15 anos com programação gratuita nesta sexta-feira, 9, no Campus I da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no Cabula. Voltado ao público infantil, o projeto aposta na arte e no brincar como ferramentas de aprendizado e convivência, com oficinas temáticas, apresentações artísticas, jogos interativos e atividades recreativas. Para participar, é necessário agendamento prévio junto à organização.

SERVIÇO
Data: 9 de outubro de 2026 Local: Teatro UNEB, Campus I, Cabula
Horário: Das 9h às 11h e das 14h às 16h
Ingressos: Gratuito
Participação: Mediante agendamento prévio por e-mail ou whatsapp
E-mail: E-mail: [email protected]
Mais informações: (71) 97196-04616

Feira Literária de Cultura Oceânica reúne literatura e atividades para crianças

OFLICO leva literatura e programação para toda a família ao Santo Antônio Além do Carmo.
OFLICO leva literatura e programação para toda a família ao Santo Antônio Além do Carmo. - Foto: Divulgação

A 1ª Feira Literária de Cultura Oceânica (FLICO) ocupa o Santo Antônio Além do Carmo, de 7 a 12 de outubro, com uma programação que aproxima literatura, cultura e educação ambiental. O evento reúne atividades para crianças e famílias, como contação de histórias, oficinas e uma experiência submarina virtual, estimulando o contato com o universo marinho por meio de diferentes linguagens.

SERVIÇO
Data: De 7 a 12 de outubro de 2026
Local: Santo Antônio Além do Carmo
Horário na sexta-feira: Das 15h às 20h
Programação: Contação de histórias, oficinas, atividades de educação ambiental e experiência submarina virtual

“Queremos a Lua!” leva aventura e humor ao Sesi Caminho de Areia

Espetáculo “Queremos a Lua!” apresenta aventura infantil com humor no Sesi Caminho de Areia.
Espetáculo “Queremos a Lua!” apresenta aventura infantil com humor no Sesi Caminho de Areia. - Foto: Divulgação

O espetáculo infantil “Queremos a Lua!” será apresentado nesta sexta-feira, 9, às 15h, no Sesi Caminho de Areia. A história acompanha personagens de um reino que entram em uma grande confusão diante de um pedido aparentemente impossível. Para atender ao desejo, o Astrólogo, o Ministro e o Bobo da Corte se desdobram em uma aventura marcada por humor e situações inesperadas. A montagem propõe uma reflexão sobre os desejos das crianças e o que realmente as faz felizes.

SERVIÇO
Data: 9 de outubro de 2026
Local: Sesi Caminho de Areia, Avenida Caminho de Areia, Salvador
Horário: 15h
Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)
Vendas: Sympla

SÁBADO, 10

Oficinas convidam crianças a colocar a criatividade em prática

Pintura, cerâmica e produção de biscoitos fazem parte da programação especial do Ateliê Ilustria para o Dia das Crianças. A primeira atividade acontece neste sábado, 10, com uma oficina de pintura em tela. No domingo, 11, será a vez da modelagem em cerâmica e, na segunda-feira, 12, a programação termina com produção e decoração de biscoitos.

SERVIÇO

Data: 10, 11 e 12 de outubro de 2026
Local: Ateliê Ilustria, Travessa Lydio de Mesquita, 48, Casa 01, Rio Vermelho
Horário: Sábado, pintura em tela, das 10h às 11h30; domingo, modelagem em cerâmica, das 10h às 11h30; segunda, oficina de biscoitos, das 14h às 16h
Ingressos: R$ 65 por oficina
Vendas: Sympla

MAC Bahia recebe crianças com oficinas e atividades artísticas

O Museu de Arte Contemporânea da Bahia preparou atividades gratuitas para celebrar o Mês das Crianças. No sábado, 10, a programação começa com a Oficina em Pixel, voltada para crianças de 6 a 10 anos, e segue com a abertura da ocupação “PINÉ pro MAC – Infâncias no Museu”, que reúne instalações interativas dedicadas à primeira infância. No domingo, 11, o projeto “Tato no MAC” promove um ateliê de criação artística inspirado no símbolo africano Sankofa, aproximando arte, brincadeira e memória cultural.

SERVIÇO

Data: 10 e 11 de outubro de 2026
Local: Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_Bahia), Salvador Horário: Sábado, às 10h30 e 15h30; domingo, das 15h às 17h
Ingressos: Gratuitos
Mais informações: Oficina em Pixel com 12 vagas, preenchidas por ordem de chegada, mediante inscrição 30 minutos antes

“Panapanã” aborda medos e amizade em espetáculo infantil

legenda para papanã Espetáculo “Panapanã” aborda medos, descobertas e amizade entre gerações na Aliança Francesa Salvador.
legenda para papanã Espetáculo “Panapanã” aborda medos, descobertas e amizade entre gerações na Aliança Francesa Salvador. - Foto: Divulgação

O espetáculo “Panapanã” será apresentado neste sábado, 10, às 11h, na Aliança Francesa Salvador. A montagem acompanha uma menina que vive isolada em uma ilha, cercada por mares inavegáveis e protegida por uma montanha impossível de escalar. Sua rotina muda com a chegada inesperada de uma velha. Apesar das diferenças, as duas desenvolvem uma amizade que desafia seus medos e transforma a maneira como enxergam o mundo.

SERVIÇO
Data: 10 de outubro de 2026
Local: Aliança Francesa Salvador
Horário: 11h
Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)
Vendas: Sympla

Oficina de biscoitos transforma crianças em mini confeiteiros

A Maricotas Gourmet realiza, de sábado, 10, a segunda-feira, 12, uma Oficina de Biscoitos na Feira da Cidade, na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba. Durante a atividade, as crianças aprendem a preparar a receita, abrir a massa e decorar dois biscoitos com glacê real e confeitos. Ao final, levam suas criações para casa, além de um certificado de mini confeiteiro e um cartão com a receita. As turmas são divididas por faixa etária, de 2 a 5 anos e de 6 a 12 anos, com oito participantes por grupo. Há opções veganas e sem glúten, mediante solicitação antecipada.

SERVIÇO

Data: 10, 11 e 12 de outubro de 2026
Local: Feira da Cidade, Praça Ana Lúcia Magalhães, Pituba
Horário: Conforme a turma; consultar a organização
Ingressos: R$ 59,90 (antecipado) e R$ 69,90 (no dia). Seguidores do SSA for Kids têm valores promocionais de R$ 55 e R$ 59,90, respectivamente
Vendas: Link na bio da Maricotas Gourmet
Classificação: Turmas de 2 a 5 anos e de 6 a 12 anos
Mais informações: Maricotas Gourmet

“Ombela” leva mitologia africana ao palco da CAIXA Cultural

Musical “Ombela – A Origem das Chuvas” é uma das atrações do feriadão do Dia das Crianças na CAIXA Cultural Salvador.
Musical “Ombela – A Origem das Chuvas” é uma das atrações do feriadão do Dia das Crianças na CAIXA Cultural Salvador. - Foto: Divulgação | Renato Mangolin

Inspirado na obra do escritor angolano Ondjaki, o musical infantil “Ombela – A Origem das Chuvas” chega à CAIXA Cultural Salvador com apresentações de sábado, 10, a segunda-feira, 12. Vencedora de nove Prêmios CBTIJ, a montagem acompanha uma pequena deusa africana em uma jornada para descobrir a origem de suas lágrimas e sua relação com a chuva, os rios e os mares. Com direção artística de Arlindo Lopes, o espetáculo combina música ao vivo, dança, teatro, bonecos e máscaras para apresentar às crianças referências da cultura e da mitologia africanas. A sessão de sábado, às 17h, terá acessibilidade em Libras.

SERVIÇO
Data: 10, 11 e 12 de outubro de 2026
Local: CAIXA Cultural Salvador, Rua Carlos Gomes Horário: 11h e 17h Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia e clientes CAIXA)
Vendas: Sympla
Classificação: Livre
Acessibilidade: Sessão com Libras no sábado, 10, às 17h

Teatro de Bolso Villas Boulevard aposta em arte e diversão para crianças

O Teatro de Bolso Villas Boulevard, em Lauro de Freitas, aposta em experiências longe das telas para estimular a criatividade e a imaginação das crianças. Neste sábado, 10, o espaço promove a atividade “Jogos Modernos”, das 14h às 17h. A programação de outubro inclui ainda os espetáculos “Muitopéia”, nos dias 14, 17, 24 e 31, e “Era uma Vez um Lobo Bom”, no dia 24. Criado em 2025, o projeto independente busca aproximar as famílias do teatro, com atividades que valorizam a convivência, a arte e a formação de novos públicos.

SERVIÇO

Data: 10, 14, 17, 24 e 31 de outubro de 2026
Local: Teatro de Bolso Villas Boulevard, Lauro de Freitas
Programação:
10 de outubro, das 14h às 18h: Jogos Modernos
10, 14, 17, 24 e 31 de outubro, às 17:30h: Muitopéia
24 de outubro, às 15h: Era uma Vez um Lobo Bom
Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), valores informados para a programação geral
Vendas: Sympla
Mais informações: Teatro de Bolso Villas Boulevard

“Aventura Congelante” leva Elsa e Anna ao palco

Espetáculo “Aventura Congelante – O Legado” leva magia e fantasia ao Teatro Jorge Amado no feriadão das crianças.
Espetáculo “Aventura Congelante – O Legado” leva magia e fantasia ao Teatro Jorge Amado no feriadão das crianças. - Foto: Divulgação

Elsa e Anna voltam a viver suas aventuras em “Aventura Congelante – O Legado”, musical infantil em cartaz sábado e domingo no Teatro Jorge Amado. A história parte da infância das duas irmãs, passa por Arendelle e pela floresta encantada e reúne personagens conhecidos pelo público. Com direção geral de Bruno Rizzo, a montagem combina interpretação, dança e músicas cantadas ao vivo.

SERVIÇO
Data: 10 e 11 de outubro de 2026
Local: Teatro Jorge Amado, Pituba
Horário: Sábado, às 15h; domingo, às 11h
Ingressos: R$ 170 (inteira) e R$ 85 (meia)
Duração: 80 minutos

Shopping Paralela reúne música, personagens e brincadeiras gratuitas

Shopping Paralela prepara programação especial para o Dia das Crianças, com espetáculos gratuitos para toda a família.
Shopping Paralela prepara programação especial para o Dia das Crianças, com espetáculos gratuitos para toda a família. - Foto: Divulgação

O Shopping Paralela preparou um fim de semana de diversão para celebrar o Dia das Crianças. Neste sábado, 10, a programação reúne o Bonde dos Miranhas e os Musiclauns, com música, dança e interação com o público. No domingo, 11, Tio Paulinho comanda o Play na Diversão com o Clubinho Paralela e personagens infantis. As atividades são gratuitas e começam às 15h. Durante outubro, o shopping promove ainda o Passaporte da Diversão, que oferece brindes às crianças que acumularem três carimbos após experiências nas operações participantes.

SERVIÇO

Data: 10 e 11 de outubro de 2026
Local: Shopping Paralela, Salvador
Horário: A partir das 15h
Programação: Sábado, Bonde dos Miranhas e Musiclauns; domingo, Tio Paulinho e Clubinho Paralela
Ingressos: Gratuito
Mais informações: O Passaporte da Diversão é gratuito, mas exige consumo nas operações participantes para obtenção dos carimbos

Shopping Itaigara recebe Guerreiras do K-Pop e Banda Playgrude

Banda Playgrude é uma das atrações da programação especial do Dia das Crianças no Shopping Itaigara.
Banda Playgrude é uma das atrações da programação especial do Dia das Crianças no Shopping Itaigara. - Foto: Divulgação

O Shopping Itaigara promove, neste sábado, 10, uma tarde de música e diversão para toda a família. A programação começa às 15h, com animadora infantil, pintura facial, brincadeiras, distribuição de balões e personagens inspirados no universo das Guerreiras do K-Pop. Das 17h às 19h, a Banda Playgrude assume a festa com um show voltado para crianças e adultos.

SERVIÇO

Data: 10 de outubro de 2026
Local: Shopping Itaigara, Salvador
Horário: A partir das 15h. Show da Banda Playgrude das 17h às 19h
Ingressos: Informação não divulgada
Mais informações: Shopping Itaigara

Mundo Bita faz show gratuito em Salvador

Mundo Bita anima o Dia das Crianças com show gratuito no Salvador Norte Shopping.
Mundo Bita anima o Dia das Crianças com show gratuito no Salvador Norte Shopping. - Foto: Divulgação

Bita, Lila, Dan e Tito comandam neste sábado, 10, o “Show do Bita – Festa dos Bichos”, no Salvador Norte Shopping. Com entrada gratuita, a apresentação reúne 20 músicas e leva ao palco personagens como onça, girafa, coruja, porquinho, caranguejo e o dinossauro Argo. O show é aberto ao público, mas uma área exclusiva em frente ao palco será destinada a crianças de até 5 anos acompanhadas de um adulto, mediante reserva antecipada pelo aplicativo do shopping, conforme disponibilidade.

SERVIÇO

Data: 10 de outubro de 2026
Local: Salvador Norte Shopping, Piso L3
Horário: 16
Ingressos: Gratuito
Mais informações: Reserva pelo aplicativo Salvador Norte apenas para acesso à área exclusiva em frente ao palco

“Gira Risas” transforma trapalhadas em espetáculo de circo

Espetáculo “Gira Risas” leva diversão ao Teatro Sesc Senac Pelourinho no fim de semana das crianças.
Espetáculo “Gira Risas” leva diversão ao Teatro Sesc Senac Pelourinho no fim de semana das crianças. - Foto: Divulgação

Malabarismos, monociclo, bambolê e muito humor entram em cena em “Gira Risas”, neste sábado, 10, no Teatro Sesc Senac Pelourinho. Dois palhaços latino-americanos conduzem o espetáculo e fazem da participação da plateia parte da brincadeira, transformando erros e trapalhadas em números circenses.

SERVIÇO

Data: 10 de outubro de 2026
Local: Teatro Sesc Senac Pelourinho
Horário: 16h
Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 16 (Credencial Sesc)
Classificação: Livre

DOMINGO, 11

“Os Saltimbancos” celebra clássico de Chico Buarque no Mês das Crianças

Clássico infantil “Os Saltimbancos” ganha apresentação especial no Teatro Molière durante o feriadão das crianças.
Clássico infantil “Os Saltimbancos” ganha apresentação especial no Teatro Molière durante o feriadão das crianças. - Foto: Gabo Leão

Um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata decidem abandonar a vida de exploração e seguir juntos em busca de liberdade. A história de “Os Saltimbancos” ganha nova apresentação neste domingo, 11, no Teatro Molière, reunindo teatro, fantasia e canções que atravessam gerações. Inspirada em “Os Músicos de Bremen”, dos irmãos Grimm, a versão brasileira tem texto e trilha sonora de Chico Buarque. Dirigida por Fábio Tavares, a montagem do Centro Cultural Ensaio apresenta arranjos originais e músicas interpretadas ao vivo pelo elenco.

SERVIÇO

Data: 11 de outubro de 2026
Local: Teatro Molière, Aliança Francesa Salvador, Barra
Horário: 11h
Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)
Vendas: Sympla
Classificação: Livre

Teatro infantil: Chapeuzinho Vermelho ganha os palcos de Salvador

Grupo STRIPULIA apresenta o clássico infantil “Chapeuzinho Vermelho” no Teatro Módulo.
Grupo STRIPULIA apresenta o clássico infantil “Chapeuzinho Vermelho” no Teatro Módulo. - Foto: Divulgação

Um dos contos infantis mais conhecidos de todos os tempos ganha vida no palco do Teatro Módulo, neste domingo (11). O Grupo de Teatro STRIPULIA apresenta “Chapeuzinho Vermelho”, uma montagem divertida que acompanha as aventuras da menina de capa vermelha em seu caminho até a casa da vovó. Com fantasia, humor e personagens que atravessam gerações, o espetáculo promete encantar os pequenos e despertar boas lembranças nos adultos.

SERVIÇO

Data: Domingo (11), às 11h
Local: Teatro Módulo, Avenida Professor Magalhães Neto, Salvador
Ingressos: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira)
Vendas: Sympla

“Em Busca da Ilha Desconhecida” leva aventura infantojuvenil ao palco

Espetáculo “Em Busca da Ilha Desconhecida” leva aventura infantojuvenil à Casa Preta Espaço de Cultura.
Espetáculo “Em Busca da Ilha Desconhecida” leva aventura infantojuvenil à Casa Preta Espaço de Cultura. - Foto: Diney Araújo

Voltado ao público infantojuvenil, o espetáculo “Em Busca da Ilha Desconhecida”, do Coletivo DUO, será apresentado neste domingo, 11, na Casa Preta Espaço de Cultura, em Salvador. Inspirada no conto de José Saramago, a montagem acompanha a jornada de dois jovens em busca de uma ilha desconhecida, abordando temas como amizade, persistência, coragem e descobertas. Com dramaturgia e canções originais de Saulus Castro, a encenação combina música ao vivo, teatro e referências da cultura popular nordestina em uma narrativa poética que convida crianças e adolescentes a explorar o universo da imaginação.

SERVIÇO

Data: 11 de outubro de 2026
Local: Casa Preta Espaço de Cultura, Rua Areal de Cima, 7, Dois de Julho
Horário: 11h
Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)
Vendas: Sympla e bilheteria da Casa Preta

Sambalelê comemora dez anos com show infantil em Salvador

O grupo Sambalelê celebra dez anos de trajetória com uma apresentação especial neste domingo, 11, às 11h, no Cineteatro 2 de Julho. Formada por educadores, a banda combina músicas folclóricas e canções atuais em um espetáculo que reúne instrumentos, recursos visuais e interação com o público. A proposta é aproximar crianças e adultos da música por meio de uma experiência lúdica e educativa.

SERVIÇO

Data: 11 de outubro de 2026
Local: Cineteatro 2 de Julho, Salvador
Horário: 11h
Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)
Classificação: Livre
Vendas: Página do evento no IRDEB

“Canta Pijama, Cantarola Camisola” mistura música e teatro

Karina de Faria e Deco Simões apresentam neste domingo, 11, “Canta Pijama, Cantarola Camisola”, na Casa Preta Espaço de Cultura. Voltado ao público infantojuvenil, o espetáculo combina música e teatro em um repertório que passa por composições autorais, canções da cultura popular e obras de domínio público. Após a apresentação, haverá uma edição do Debate-papo sobre artes para a infância e a adolescência, com participação dos artistas e de produtores e gestores que atuam em projetos para esse público.

SERVIÇO

Data: 11 de outubro de 2026
Local: Casa Preta Espaço de Cultura, Rua Areal de Cima, 7, Dois de Julho Horário: 17h
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)
Vendas: Sympla e bilheteria da Casa Preta

SEGUNDA-FEIRA, 12 | DIA DAS CRIANÇAS

Planetário da UFBA oferece viagem pelo universo no Dia das Crianças

Planetário da UFBA oferece programação gratuita com sessões imersivas e observações astronômicas no Dia das Crianças.
Planetário da UFBA oferece programação gratuita com sessões imersivas e observações astronômicas no Dia das Crianças. - Foto: Divulgação

O Planetário da UFBA prepara uma programação gratuita para esta segunda-feira, 12, com sessões na cúpula, observações astronômicas e atividades interativas. Entre os destaques estão as apresentações “Céu de Salvador” e “As Aventuras do Capitão Snoop”, com projeção fulldome. As crianças também poderão observar astros por telescópios, conforme as condições climáticas, tocar em um meteorito de verdade e participar de experiências lúdicas relacionadas à astronomia.

SERVIÇO
Data: 12 de outubro de 2026
Local: Planetário da UFBA, Rua Barão de Jeremoabo, 1974, Ondina
Horário: Das 9h às 12h e das 14h às 19h
Sessões na cúpula: 10h, 11h, 15h10, 16h20 e 17h30
Ingressos: Gratuitos
Vendas: Retirada antecipada pelo Sympla para as sessões na cúpula

Galinha Pintadinha tem encontros gratuitos no Salvador Shopping

Galinha Pintadinha é atração especial do Dia das Crianças no Salvador Shopping, com encontros gratuitos para o público infantil.
Galinha Pintadinha é atração especial do Dia das Crianças no Salvador Shopping, com encontros gratuitos para o público infantil. - Foto: Foto: Divulgação

A Galinha Pintadinha será uma das atrações do Dia das Crianças no Salvador Shopping, nesta segunda-feira, 12. O encontro com a personagem acontece no Espaço Gourmet, no Piso L1, com seis sessões gratuitas distribuídas ao longo da tarde e início da noite. Para participar, as famílias precisam realizar inscrição antecipada pelo aplicativo do shopping, conforme a disponibilidade de vagas.

SERVIÇO

Data: 12 de outubro de 2026
Local: Salvador Shopping, Espaço Gourmet, Piso L1
Horário: 14h, 15h, 16h, 17h, 18h e 19h
Ingressos: Gratuitos
Reservas: Aplicativo Salvador Shopping

Salvador Norte Shopping promove contação de histórias gratuita

O Salvador Norte Shopping recebe, nesta segunda-feira, 12, uma sessão gratuita de contação de histórias para celebrar o Dia das Crianças. A atividade apresenta clássicos da literatura brasileira e faz parte da programação especial do empreendimento para o público infantil. A participação exige inscrição antecipada pelo aplicativo do shopping.

SERVIÇO

Data: 12 de outubro de 2026
Local: Salvador Norte Shopping, piso L3
Horário: 15h
Ingressos: Gratuitos, mediante inscrição
Inscrições: Aplicativo Salvador Norte Shopping
Mais informações: Salvador Norte Shopping

OSBA aproxima crianças da música de concerto no TCA

OSBA em Família celebra o Dia das Crianças com concerto especial no Teatro Castro Alves.
OSBA em Família celebra o Dia das Crianças com concerto especial no Teatro Castro Alves. - Foto: : Divulgação | Caio Lirio

A Orquestra Sinfônica da Bahia celebra o Dia das Crianças com mais uma edição da série “OSBA em Família”, nesta segunda-feira, 12, na Sala Principal do Teatro Castro Alves. Criado para aproximar diferentes públicos da música de concerto, o projeto favorece o encontro de crianças e suas famílias com o universo sinfônico. O concerto terá regência de Eduardo Salazar e participação da trompetista Alana Rana como solista, em um programa com obras de Inocente Carreño, Johann Baptist Georg Neruda e Piotr Tchaikovsky.

SERVIÇO

Data: 12 de outubro de 2026
Local: Sala Principal do Teatro Castro Alves, Campo Grande
Horário: 17h
Ingressos: De R$ 20 a R$ 40 (inteira) e de R$ 10 a R$ 20 (meia)
Vendas: Sympla e bilheteria do Teatro Castro Alves

DURANTE TODO O FERIADÃO

Circo Portugal retorna a Salvador com atrações para toda a família

Circo Portugal retorna a Salvador após 15 anos com espetáculo para toda a família.
Circo Portugal retorna a Salvador após 15 anos com espetáculo para toda a família. - Foto: divulgação

Após 15 anos, o Circo Portugal está de volta a Salvador com uma temporada que começa nesta quinta-feira, 8, na Avenida Paralela. O espetáculo reúne artistas nacionais e internacionais em números de acrobacia, ilusionismo e efeitos especiais, com atrações como Globo da Morte com seis motociclistas, Homem-Bala, Transformers, mágicas e apresentações de palhaços. A estrutura climatizada recebe sessões especiais durante o feriadão do Dia das Crianças, com três horários de apresentação no sábado, domingo e segunda-feira.

SERVIÇO

Data: De 8 a 18 de outubro de 2026
Local: Avenida Paralela, ao lado do Villa Global Education, Salvador
Horário: Quinta e sexta, às 20h; sábado, domingo e feriado, às 15h, 17h30 e 20h
Ingressos: De R$ 30 a R$ 160, conforme o setor
Vendas: Guichê Web e bilheteria do circo

Gruta da Cuca leva universo do Sítio do Picapau Amarelo ao Salvador Norte Shopping

Gruta da Cuca leva o universo do Sítio do Picapau Amarelo ao Salvador Norte Shopping em experiência imersiva gratuita.
Gruta da Cuca leva o universo do Sítio do Picapau Amarelo ao Salvador Norte Shopping em experiência imersiva gratuita. - Foto: Divulgação Salvador Norte Shopping

O universo do Sítio do Picapau Amarelo ganha espaço no Salvador Norte Shopping com a Gruta da Cuca, atração gratuita que permanece aberta até segunda-feira, 12. A experiência reúne cenografia temática, ambientes para fotografias e exibição de episódios da série, convidando as famílias a conhecer um espaço inspirado na personagem de Monteiro Lobato. A atividade acontece no piso L1 do empreendimento.

SERVIÇO

Data: Até 12 de outubro de 2026
Local: Salvador Norte Shopping, piso L1
Horário: Segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos, das 12h às 21h
Ingressos: Gratuitos
Mais informações: Salvador Norte Shopping

Bob Esponja transforma Salvador Shopping em Fenda do Biquíni

“Bob Esponja: A Experiência” leva o universo da Fenda do Biquíni ao Salvador Shopping.
“Bob Esponja: A Experiência” leva o universo da Fenda do Biquíni ao Salvador Shopping. - Foto: divulgação

O universo de Bob Esponja ganha uma experiência imersiva no Salvador Shopping. Instalada em uma área de mais de 500 metros quadrados, “Bob Esponja: A Experiência” reúne nove espaços interativos e mais de 50 itens ligados à história e aos personagens da animação. O percurso permite visitar cenários inspirados na Fenda do Biquíni e participar de atividades como preparar hambúrgueres no Siri Cascudo, passar pela Escola da Sra. Puff e interagir com águas-vivas. A atração segue em cartaz até 18 de outubro.

SERVIÇO

Data: Até 18 de outubro de 2026
Local: Salvador Shopping, Piso L2
Horário: Sexta, das 14h às 21h30; sábado, das 13h às 21h30; domingos e feriados, das 13h às 20h30
Ingressos: R$ 35 (inteira) e R$ 17,50 (meia), de sexta a domingo e feriados Vendas: Sympla, por meio do aplicativo do Salvador Shopping
Classificação: Livre

Expedição Azul leva crianças a uma aventura no fundo do mar

Expedição Azul convida as crianças a explorar o universo marinho em uma experiência interativa no Salvador Shopping.
Expedição Azul convida as crianças a explorar o universo marinho em uma experiência interativa no Salvador Shopping. - Foto: Divulgação | Roberto Abreu

Cama elástica, escorregadores, tobogãs, piscina de bolinhas, giro radical e kids play compõem a Expedição Azul, parque infantil inspirado no fundo do mar instalado no Salvador Shopping. Voltada para crianças de 2 a 13 anos, a atração segue até segunda-feira, 12. A experiência é conduzida pelos personagens capitã Marina, mergulhador Nico e tartaruga Azulina, que apresentam aos pequenos uma missão em busca de tesouros e segredos do oceano.

SERVIÇO

Data: Até 12 de outubro de 2026
Local: Praça Central, Piso L1, Salvador Shopping
Horário: Segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h
Ingressos: A partir de R$ 60 por 40 minutos
Faixa etária: De 2 a 13 anos
Vendas: No local

UCI Orient tem ingressos infantis a partir de R$ 10 na Semana da Criança

Os cinemas UCI Orient dos shoppings Barra, Paralela e da Bahia oferecem ingressos promocionais para crianças de 8 a 14 de outubro, em sessões selecionadas. A programação reúne filmes como “Galinha Pintadinha – O Filme”, “Toy Story 5”, “Carros”, “As Aventuras de Tadeo e a Lâmpada Mágica”, “Homem-Aranha: Um Novo Dia” e “Um Tio Quase Perfeito 3”. Os ingressos custam R$ 10 nas salas convencionais e R$ 15 nas VIPs. A ação inclui ainda combo de pipoca e refrigerante por R$ 22 e meia-entrada para tios que acompanharem crianças nas sessões de “Um Tio Quase Perfeito 3”, mediante comprovação de parentesco.

SERVIÇO

Data: De 8 a 14 de outubro de 2026
Local: UCI Orient dos shoppings Barra, Paralela e da Bahia
Horário: Sessões promocionais a partir das 13h, conforme programação de cada cinema
Ingressos: R$ 10 (salas convencionais) e R$ 15 (salas VIP), para crianças nas sessões participantes
Vendas: Bilheterias e canais oficiais da UCI Orient
Mais informações: UCI Orient

REGIÃO METROPOLITANA

Parque Shopping Bahia tem cinco dias de programação para as crianças

Parque Shopping Bahia oferece cinco dias de atividades gratuitas para crianças em Lauro de Freitas.
Parque Shopping Bahia oferece cinco dias de atividades gratuitas para crianças em Lauro de Freitas. - Foto: Yuri Couto

O Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, preparou uma programação especial para o Mês das Crianças, com atividades entre quinta-feira, 8, e segunda, 12. A agenda reúne encontro com dinossauro, pintura, oficina de fantoche, contação de histórias, recreação, mágica e apresentações musicais. No domingo, 11, Tio Paulinho comanda a diversão. Já na segunda-feira, 12, Dia das Crianças, o destaque é o show do grupo UDT Unidunitê.

SERVIÇO

Data: De 8 a 12 de outubro de 2026
Local: Parque Shopping Bahia, Lauro de Freitas
Programação: Quinta, encontro com o Dino; sexta, pintura e oficina de fantoche; sábado, pintura, contação de histórias, recreação e mágica; domingo, Tio Paulinho; segunda, show do UDT Unidunitê
Ingressos: Atividades gratuitas
Mais informações: Programação e horários nos canais oficiais do Parque Shopping Bahia

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

agenda cultural Dia das Crianças programação infantil

Relacionadas

Mais lidas