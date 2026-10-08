O que fazer com crianças em Salvador: diversão do circo ao teatro

O feriadão do Dia das Crianças terá programação para todos os gostos em Salvador e na Região Metropolitana. De sexta-feira, 9, a segunda-feira, 12, shows, circo, teatro, oficinas e experiências interativas oferecem opções gratuitas e pagas para toda a família. Circo Portugal, Mundo Bita, Galinha Pintadinha e OSBA em Família estão entre os destaques, ao lado de espetáculos infantis, atividades em museus e atrações que exploram a literatura, a arte e a ciência. Confira a seleção do Portal A TARDE, com datas, horários e valores dos ingressos.



Atenção: horários, valores e locais podem ser alterados pelos organizadores. Antes de sair, consulte o perfil oficial do evento ou do espaço.

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SEXTA, 9

Festival Boquinha de Brasa reúne teatro e oficina gratuita em Valéria

Festival Boquinha de Brasa leva teatro e oficinas gratuitas para o público infantil em Valéria. - Foto: Divulgação

O Festival Boquinha de Brasa encerra sua programação nesta sexta-feira, 9, no Espaço Boca de Brasa CEU de Valéria, com atividades gratuitas dedicadas ao público infantil. Promovido pela Prefeitura de Salvador, por meio da Fundação Gregório de Mattos (FGM), o evento apresenta a oficina de teatro “Afro Gastronômico”, às 10h, e o espetáculo “Varietê”, às 14h, aproximando as crianças de diferentes linguagens artísticas.



SERVIÇO

Data: 9 de outubro de 2026

Local: Espaço Boca de Brasa CEU de Valéria, Nova Brasília de Valéria, Salvador

Horário: 10h (oficina “Afro Gastronômico”) e 14h (espetáculo “Varietê”)

Ingressos: Gratuitos

Mais informações: Fundação Gregório de Mattos (FGM)

UNEBrinque celebra 15 anos com arte, jogos e brincadeiras

UNEBBrinque celebra 15 anos com programação especial para as crianças em Salvador. - Foto: Divulgação

Teatro, música, dança, oficinas e brincadeiras fazem parte da edição especial do UNEBrinque, que celebra 15 anos com programação gratuita nesta sexta-feira, 9, no Campus I da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no Cabula. Voltado ao público infantil, o projeto aposta na arte e no brincar como ferramentas de aprendizado e convivência, com oficinas temáticas, apresentações artísticas, jogos interativos e atividades recreativas. Para participar, é necessário agendamento prévio junto à organização.

SERVIÇO

Data: 9 de outubro de 2026 Local: Teatro UNEB, Campus I, Cabula

Horário: Das 9h às 11h e das 14h às 16h

Ingressos: Gratuito

Participação: Mediante agendamento prévio por e-mail ou whatsapp

E-mail: E-mail: [email protected]

Mais informações: (71) 97196-04616

Feira Literária de Cultura Oceânica reúne literatura e atividades para crianças

OFLICO leva literatura e programação para toda a família ao Santo Antônio Além do Carmo. - Foto: Divulgação

A 1ª Feira Literária de Cultura Oceânica (FLICO) ocupa o Santo Antônio Além do Carmo, de 7 a 12 de outubro, com uma programação que aproxima literatura, cultura e educação ambiental. O evento reúne atividades para crianças e famílias, como contação de histórias, oficinas e uma experiência submarina virtual, estimulando o contato com o universo marinho por meio de diferentes linguagens.

SERVIÇO

Data: De 7 a 12 de outubro de 2026

Local: Santo Antônio Além do Carmo

Horário na sexta-feira: Das 15h às 20h

Programação: Contação de histórias, oficinas, atividades de educação ambiental e experiência submarina virtual

“Queremos a Lua!” leva aventura e humor ao Sesi Caminho de Areia

Espetáculo “Queremos a Lua!” apresenta aventura infantil com humor no Sesi Caminho de Areia. - Foto: Divulgação

O espetáculo infantil “Queremos a Lua!” será apresentado nesta sexta-feira, 9, às 15h, no Sesi Caminho de Areia. A história acompanha personagens de um reino que entram em uma grande confusão diante de um pedido aparentemente impossível. Para atender ao desejo, o Astrólogo, o Ministro e o Bobo da Corte se desdobram em uma aventura marcada por humor e situações inesperadas. A montagem propõe uma reflexão sobre os desejos das crianças e o que realmente as faz felizes.

SERVIÇO

Data: 9 de outubro de 2026

Local: Sesi Caminho de Areia, Avenida Caminho de Areia, Salvador

Horário: 15h

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Vendas: Sympla

SÁBADO, 10

Oficinas convidam crianças a colocar a criatividade em prática

Pintura, cerâmica e produção de biscoitos fazem parte da programação especial do Ateliê Ilustria para o Dia das Crianças. A primeira atividade acontece neste sábado, 10, com uma oficina de pintura em tela. No domingo, 11, será a vez da modelagem em cerâmica e, na segunda-feira, 12, a programação termina com produção e decoração de biscoitos.

SERVIÇO

Data: 10, 11 e 12 de outubro de 2026

Local: Ateliê Ilustria, Travessa Lydio de Mesquita, 48, Casa 01, Rio Vermelho

Horário: Sábado, pintura em tela, das 10h às 11h30; domingo, modelagem em cerâmica, das 10h às 11h30; segunda, oficina de biscoitos, das 14h às 16h

Ingressos: R$ 65 por oficina

Vendas: Sympla

MAC Bahia recebe crianças com oficinas e atividades artísticas

O Museu de Arte Contemporânea da Bahia preparou atividades gratuitas para celebrar o Mês das Crianças. No sábado, 10, a programação começa com a Oficina em Pixel, voltada para crianças de 6 a 10 anos, e segue com a abertura da ocupação “PINÉ pro MAC – Infâncias no Museu”, que reúne instalações interativas dedicadas à primeira infância. No domingo, 11, o projeto “Tato no MAC” promove um ateliê de criação artística inspirado no símbolo africano Sankofa, aproximando arte, brincadeira e memória cultural.

SERVIÇO

Data: 10 e 11 de outubro de 2026

Local: Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_Bahia), Salvador Horário: Sábado, às 10h30 e 15h30; domingo, das 15h às 17h

Ingressos: Gratuitos

Mais informações: Oficina em Pixel com 12 vagas, preenchidas por ordem de chegada, mediante inscrição 30 minutos antes

“Panapanã” aborda medos e amizade em espetáculo infantil

legenda para papanã Espetáculo “Panapanã” aborda medos, descobertas e amizade entre gerações na Aliança Francesa Salvador. - Foto: Divulgação

O espetáculo “Panapanã” será apresentado neste sábado, 10, às 11h, na Aliança Francesa Salvador. A montagem acompanha uma menina que vive isolada em uma ilha, cercada por mares inavegáveis e protegida por uma montanha impossível de escalar. Sua rotina muda com a chegada inesperada de uma velha. Apesar das diferenças, as duas desenvolvem uma amizade que desafia seus medos e transforma a maneira como enxergam o mundo.

SERVIÇO

Data: 10 de outubro de 2026

Local: Aliança Francesa Salvador

Horário: 11h

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Vendas: Sympla

Oficina de biscoitos transforma crianças em mini confeiteiros

A Maricotas Gourmet realiza, de sábado, 10, a segunda-feira, 12, uma Oficina de Biscoitos na Feira da Cidade, na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba. Durante a atividade, as crianças aprendem a preparar a receita, abrir a massa e decorar dois biscoitos com glacê real e confeitos. Ao final, levam suas criações para casa, além de um certificado de mini confeiteiro e um cartão com a receita. As turmas são divididas por faixa etária, de 2 a 5 anos e de 6 a 12 anos, com oito participantes por grupo. Há opções veganas e sem glúten, mediante solicitação antecipada.

SERVIÇO

Data: 10, 11 e 12 de outubro de 2026

Local: Feira da Cidade, Praça Ana Lúcia Magalhães, Pituba

Horário: Conforme a turma; consultar a organização

Ingressos: R$ 59,90 (antecipado) e R$ 69,90 (no dia). Seguidores do SSA for Kids têm valores promocionais de R$ 55 e R$ 59,90, respectivamente

Vendas: Link na bio da Maricotas Gourmet

Classificação: Turmas de 2 a 5 anos e de 6 a 12 anos

Mais informações: Maricotas Gourmet

“Ombela” leva mitologia africana ao palco da CAIXA Cultural

Musical “Ombela – A Origem das Chuvas” é uma das atrações do feriadão do Dia das Crianças na CAIXA Cultural Salvador. - Foto: Divulgação | Renato Mangolin

Inspirado na obra do escritor angolano Ondjaki, o musical infantil “Ombela – A Origem das Chuvas” chega à CAIXA Cultural Salvador com apresentações de sábado, 10, a segunda-feira, 12. Vencedora de nove Prêmios CBTIJ, a montagem acompanha uma pequena deusa africana em uma jornada para descobrir a origem de suas lágrimas e sua relação com a chuva, os rios e os mares. Com direção artística de Arlindo Lopes, o espetáculo combina música ao vivo, dança, teatro, bonecos e máscaras para apresentar às crianças referências da cultura e da mitologia africanas. A sessão de sábado, às 17h, terá acessibilidade em Libras.

SERVIÇO

Data: 10, 11 e 12 de outubro de 2026

Local: CAIXA Cultural Salvador, Rua Carlos Gomes Horário: 11h e 17h Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia e clientes CAIXA)

Vendas: Sympla

Classificação: Livre

Acessibilidade: Sessão com Libras no sábado, 10, às 17h

Teatro de Bolso Villas Boulevard aposta em arte e diversão para crianças

O Teatro de Bolso Villas Boulevard, em Lauro de Freitas, aposta em experiências longe das telas para estimular a criatividade e a imaginação das crianças. Neste sábado, 10, o espaço promove a atividade “Jogos Modernos”, das 14h às 17h. A programação de outubro inclui ainda os espetáculos “Muitopéia”, nos dias 14, 17, 24 e 31, e “Era uma Vez um Lobo Bom”, no dia 24. Criado em 2025, o projeto independente busca aproximar as famílias do teatro, com atividades que valorizam a convivência, a arte e a formação de novos públicos.

SERVIÇO

Data: 10, 14, 17, 24 e 31 de outubro de 2026

Local: Teatro de Bolso Villas Boulevard, Lauro de Freitas

Programação:

10 de outubro, das 14h às 18h: Jogos Modernos

10, 14, 17, 24 e 31 de outubro, às 17:30h: Muitopéia

24 de outubro, às 15h: Era uma Vez um Lobo Bom

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), valores informados para a programação geral

Vendas: Sympla

Mais informações: Teatro de Bolso Villas Boulevard

“Aventura Congelante” leva Elsa e Anna ao palco

Espetáculo “Aventura Congelante – O Legado” leva magia e fantasia ao Teatro Jorge Amado no feriadão das crianças. - Foto: Divulgação

Elsa e Anna voltam a viver suas aventuras em “Aventura Congelante – O Legado”, musical infantil em cartaz sábado e domingo no Teatro Jorge Amado. A história parte da infância das duas irmãs, passa por Arendelle e pela floresta encantada e reúne personagens conhecidos pelo público. Com direção geral de Bruno Rizzo, a montagem combina interpretação, dança e músicas cantadas ao vivo.

SERVIÇO

Data: 10 e 11 de outubro de 2026

Local: Teatro Jorge Amado, Pituba

Horário: Sábado, às 15h; domingo, às 11h

Ingressos: R$ 170 (inteira) e R$ 85 (meia)

Duração: 80 minutos

Shopping Paralela reúne música, personagens e brincadeiras gratuitas

Shopping Paralela prepara programação especial para o Dia das Crianças, com espetáculos gratuitos para toda a família. - Foto: Divulgação

O Shopping Paralela preparou um fim de semana de diversão para celebrar o Dia das Crianças. Neste sábado, 10, a programação reúne o Bonde dos Miranhas e os Musiclauns, com música, dança e interação com o público. No domingo, 11, Tio Paulinho comanda o Play na Diversão com o Clubinho Paralela e personagens infantis. As atividades são gratuitas e começam às 15h. Durante outubro, o shopping promove ainda o Passaporte da Diversão, que oferece brindes às crianças que acumularem três carimbos após experiências nas operações participantes.

SERVIÇO

Data: 10 e 11 de outubro de 2026

Local: Shopping Paralela, Salvador

Horário: A partir das 15h

Programação: Sábado, Bonde dos Miranhas e Musiclauns; domingo, Tio Paulinho e Clubinho Paralela

Ingressos: Gratuito

Mais informações: O Passaporte da Diversão é gratuito, mas exige consumo nas operações participantes para obtenção dos carimbos

Shopping Itaigara recebe Guerreiras do K-Pop e Banda Playgrude



Banda Playgrude é uma das atrações da programação especial do Dia das Crianças no Shopping Itaigara. - Foto: Divulgação

O Shopping Itaigara promove, neste sábado, 10, uma tarde de música e diversão para toda a família. A programação começa às 15h, com animadora infantil, pintura facial, brincadeiras, distribuição de balões e personagens inspirados no universo das Guerreiras do K-Pop. Das 17h às 19h, a Banda Playgrude assume a festa com um show voltado para crianças e adultos.

SERVIÇO

Data: 10 de outubro de 2026

Local: Shopping Itaigara, Salvador

Horário: A partir das 15h. Show da Banda Playgrude das 17h às 19h

Ingressos: Informação não divulgada

Mais informações: Shopping Itaigara

Mundo Bita faz show gratuito em Salvador

Mundo Bita anima o Dia das Crianças com show gratuito no Salvador Norte Shopping. - Foto: Divulgação

Bita, Lila, Dan e Tito comandam neste sábado, 10, o “Show do Bita – Festa dos Bichos”, no Salvador Norte Shopping. Com entrada gratuita, a apresentação reúne 20 músicas e leva ao palco personagens como onça, girafa, coruja, porquinho, caranguejo e o dinossauro Argo. O show é aberto ao público, mas uma área exclusiva em frente ao palco será destinada a crianças de até 5 anos acompanhadas de um adulto, mediante reserva antecipada pelo aplicativo do shopping, conforme disponibilidade.

SERVIÇO

Data: 10 de outubro de 2026

Local: Salvador Norte Shopping, Piso L3

Horário: 16

Ingressos: Gratuito

Mais informações: Reserva pelo aplicativo Salvador Norte apenas para acesso à área exclusiva em frente ao palco

“Gira Risas” transforma trapalhadas em espetáculo de circo

Espetáculo “Gira Risas” leva diversão ao Teatro Sesc Senac Pelourinho no fim de semana das crianças. - Foto: Divulgação

Malabarismos, monociclo, bambolê e muito humor entram em cena em “Gira Risas”, neste sábado, 10, no Teatro Sesc Senac Pelourinho. Dois palhaços latino-americanos conduzem o espetáculo e fazem da participação da plateia parte da brincadeira, transformando erros e trapalhadas em números circenses.

SERVIÇO

Data: 10 de outubro de 2026

Local: Teatro Sesc Senac Pelourinho

Horário: 16h

Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 16 (Credencial Sesc)

Classificação: Livre

DOMINGO, 11

“Os Saltimbancos” celebra clássico de Chico Buarque no Mês das Crianças

Clássico infantil “Os Saltimbancos” ganha apresentação especial no Teatro Molière durante o feriadão das crianças. - Foto: Gabo Leão

Um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata decidem abandonar a vida de exploração e seguir juntos em busca de liberdade. A história de “Os Saltimbancos” ganha nova apresentação neste domingo, 11, no Teatro Molière, reunindo teatro, fantasia e canções que atravessam gerações. Inspirada em “Os Músicos de Bremen”, dos irmãos Grimm, a versão brasileira tem texto e trilha sonora de Chico Buarque. Dirigida por Fábio Tavares, a montagem do Centro Cultural Ensaio apresenta arranjos originais e músicas interpretadas ao vivo pelo elenco.

SERVIÇO

Data: 11 de outubro de 2026

Local: Teatro Molière, Aliança Francesa Salvador, Barra

Horário: 11h

Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)

Vendas: Sympla

Classificação: Livre

Teatro infantil: Chapeuzinho Vermelho ganha os palcos de Salvador

Grupo STRIPULIA apresenta o clássico infantil “Chapeuzinho Vermelho” no Teatro Módulo. - Foto: Divulgação

Um dos contos infantis mais conhecidos de todos os tempos ganha vida no palco do Teatro Módulo, neste domingo (11). O Grupo de Teatro STRIPULIA apresenta “Chapeuzinho Vermelho”, uma montagem divertida que acompanha as aventuras da menina de capa vermelha em seu caminho até a casa da vovó. Com fantasia, humor e personagens que atravessam gerações, o espetáculo promete encantar os pequenos e despertar boas lembranças nos adultos.

SERVIÇO

Data: Domingo (11), às 11h

Local: Teatro Módulo, Avenida Professor Magalhães Neto, Salvador

Ingressos: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira)

Vendas: Sympla

“Em Busca da Ilha Desconhecida” leva aventura infantojuvenil ao palco

Espetáculo “Em Busca da Ilha Desconhecida” leva aventura infantojuvenil à Casa Preta Espaço de Cultura. - Foto: Diney Araújo

Voltado ao público infantojuvenil, o espetáculo “Em Busca da Ilha Desconhecida”, do Coletivo DUO, será apresentado neste domingo, 11, na Casa Preta Espaço de Cultura, em Salvador. Inspirada no conto de José Saramago, a montagem acompanha a jornada de dois jovens em busca de uma ilha desconhecida, abordando temas como amizade, persistência, coragem e descobertas. Com dramaturgia e canções originais de Saulus Castro, a encenação combina música ao vivo, teatro e referências da cultura popular nordestina em uma narrativa poética que convida crianças e adolescentes a explorar o universo da imaginação.

SERVIÇO

Data: 11 de outubro de 2026

Local: Casa Preta Espaço de Cultura, Rua Areal de Cima, 7, Dois de Julho

Horário: 11h

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Vendas: Sympla e bilheteria da Casa Preta

Sambalelê comemora dez anos com show infantil em Salvador

O grupo Sambalelê celebra dez anos de trajetória com uma apresentação especial neste domingo, 11, às 11h, no Cineteatro 2 de Julho. Formada por educadores, a banda combina músicas folclóricas e canções atuais em um espetáculo que reúne instrumentos, recursos visuais e interação com o público. A proposta é aproximar crianças e adultos da música por meio de uma experiência lúdica e educativa.

SERVIÇO

Data: 11 de outubro de 2026

Local: Cineteatro 2 de Julho, Salvador

Horário: 11h

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Classificação: Livre

Vendas: Página do evento no IRDEB

“Canta Pijama, Cantarola Camisola” mistura música e teatro

Karina de Faria e Deco Simões apresentam neste domingo, 11, “Canta Pijama, Cantarola Camisola”, na Casa Preta Espaço de Cultura. Voltado ao público infantojuvenil, o espetáculo combina música e teatro em um repertório que passa por composições autorais, canções da cultura popular e obras de domínio público. Após a apresentação, haverá uma edição do Debate-papo sobre artes para a infância e a adolescência, com participação dos artistas e de produtores e gestores que atuam em projetos para esse público.

SERVIÇO

Data: 11 de outubro de 2026

Local: Casa Preta Espaço de Cultura, Rua Areal de Cima, 7, Dois de Julho Horário: 17h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Vendas: Sympla e bilheteria da Casa Preta

SEGUNDA-FEIRA, 12 | DIA DAS CRIANÇAS

Planetário da UFBA oferece viagem pelo universo no Dia das Crianças

Planetário da UFBA oferece programação gratuita com sessões imersivas e observações astronômicas no Dia das Crianças. - Foto: Divulgação

O Planetário da UFBA prepara uma programação gratuita para esta segunda-feira, 12, com sessões na cúpula, observações astronômicas e atividades interativas. Entre os destaques estão as apresentações “Céu de Salvador” e “As Aventuras do Capitão Snoop”, com projeção fulldome. As crianças também poderão observar astros por telescópios, conforme as condições climáticas, tocar em um meteorito de verdade e participar de experiências lúdicas relacionadas à astronomia.

SERVIÇO

Data: 12 de outubro de 2026

Local: Planetário da UFBA, Rua Barão de Jeremoabo, 1974, Ondina

Horário: Das 9h às 12h e das 14h às 19h

Sessões na cúpula: 10h, 11h, 15h10, 16h20 e 17h30

Ingressos: Gratuitos

Vendas: Retirada antecipada pelo Sympla para as sessões na cúpula

Galinha Pintadinha tem encontros gratuitos no Salvador Shopping

Galinha Pintadinha é atração especial do Dia das Crianças no Salvador Shopping, com encontros gratuitos para o público infantil. - Foto: Foto: Divulgação

A Galinha Pintadinha será uma das atrações do Dia das Crianças no Salvador Shopping, nesta segunda-feira, 12. O encontro com a personagem acontece no Espaço Gourmet, no Piso L1, com seis sessões gratuitas distribuídas ao longo da tarde e início da noite. Para participar, as famílias precisam realizar inscrição antecipada pelo aplicativo do shopping, conforme a disponibilidade de vagas.

SERVIÇO

Data: 12 de outubro de 2026

Local: Salvador Shopping, Espaço Gourmet, Piso L1

Horário: 14h, 15h, 16h, 17h, 18h e 19h

Ingressos: Gratuitos

Reservas: Aplicativo Salvador Shopping

Salvador Norte Shopping promove contação de histórias gratuita

O Salvador Norte Shopping recebe, nesta segunda-feira, 12, uma sessão gratuita de contação de histórias para celebrar o Dia das Crianças. A atividade apresenta clássicos da literatura brasileira e faz parte da programação especial do empreendimento para o público infantil. A participação exige inscrição antecipada pelo aplicativo do shopping.

SERVIÇO

Data: 12 de outubro de 2026

Local: Salvador Norte Shopping, piso L3

Horário: 15h

Ingressos: Gratuitos, mediante inscrição

Inscrições: Aplicativo Salvador Norte Shopping

Mais informações: Salvador Norte Shopping

OSBA aproxima crianças da música de concerto no TCA

OSBA em Família celebra o Dia das Crianças com concerto especial no Teatro Castro Alves. - Foto: : Divulgação | Caio Lirio

A Orquestra Sinfônica da Bahia celebra o Dia das Crianças com mais uma edição da série “OSBA em Família”, nesta segunda-feira, 12, na Sala Principal do Teatro Castro Alves. Criado para aproximar diferentes públicos da música de concerto, o projeto favorece o encontro de crianças e suas famílias com o universo sinfônico. O concerto terá regência de Eduardo Salazar e participação da trompetista Alana Rana como solista, em um programa com obras de Inocente Carreño, Johann Baptist Georg Neruda e Piotr Tchaikovsky.

SERVIÇO

Data: 12 de outubro de 2026

Local: Sala Principal do Teatro Castro Alves, Campo Grande

Horário: 17h

Ingressos: De R$ 20 a R$ 40 (inteira) e de R$ 10 a R$ 20 (meia)

Vendas: Sympla e bilheteria do Teatro Castro Alves

DURANTE TODO O FERIADÃO

Circo Portugal retorna a Salvador com atrações para toda a família

Circo Portugal retorna a Salvador após 15 anos com espetáculo para toda a família. - Foto: divulgação

Após 15 anos, o Circo Portugal está de volta a Salvador com uma temporada que começa nesta quinta-feira, 8, na Avenida Paralela. O espetáculo reúne artistas nacionais e internacionais em números de acrobacia, ilusionismo e efeitos especiais, com atrações como Globo da Morte com seis motociclistas, Homem-Bala, Transformers, mágicas e apresentações de palhaços. A estrutura climatizada recebe sessões especiais durante o feriadão do Dia das Crianças, com três horários de apresentação no sábado, domingo e segunda-feira.

SERVIÇO

Data: De 8 a 18 de outubro de 2026

Local: Avenida Paralela, ao lado do Villa Global Education, Salvador

Horário: Quinta e sexta, às 20h; sábado, domingo e feriado, às 15h, 17h30 e 20h

Ingressos: De R$ 30 a R$ 160, conforme o setor

Vendas: Guichê Web e bilheteria do circo

Gruta da Cuca leva universo do Sítio do Picapau Amarelo ao Salvador Norte Shopping

Gruta da Cuca leva o universo do Sítio do Picapau Amarelo ao Salvador Norte Shopping em experiência imersiva gratuita. - Foto: Divulgação Salvador Norte Shopping

O universo do Sítio do Picapau Amarelo ganha espaço no Salvador Norte Shopping com a Gruta da Cuca, atração gratuita que permanece aberta até segunda-feira, 12. A experiência reúne cenografia temática, ambientes para fotografias e exibição de episódios da série, convidando as famílias a conhecer um espaço inspirado na personagem de Monteiro Lobato. A atividade acontece no piso L1 do empreendimento.

SERVIÇO

Data: Até 12 de outubro de 2026

Local: Salvador Norte Shopping, piso L1

Horário: Segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos, das 12h às 21h

Ingressos: Gratuitos

Mais informações: Salvador Norte Shopping

Bob Esponja transforma Salvador Shopping em Fenda do Biquíni

“Bob Esponja: A Experiência” leva o universo da Fenda do Biquíni ao Salvador Shopping. - Foto: divulgação

O universo de Bob Esponja ganha uma experiência imersiva no Salvador Shopping. Instalada em uma área de mais de 500 metros quadrados, “Bob Esponja: A Experiência” reúne nove espaços interativos e mais de 50 itens ligados à história e aos personagens da animação. O percurso permite visitar cenários inspirados na Fenda do Biquíni e participar de atividades como preparar hambúrgueres no Siri Cascudo, passar pela Escola da Sra. Puff e interagir com águas-vivas. A atração segue em cartaz até 18 de outubro.

SERVIÇO

Data: Até 18 de outubro de 2026

Local: Salvador Shopping, Piso L2

Horário: Sexta, das 14h às 21h30; sábado, das 13h às 21h30; domingos e feriados, das 13h às 20h30

Ingressos: R$ 35 (inteira) e R$ 17,50 (meia), de sexta a domingo e feriados Vendas: Sympla, por meio do aplicativo do Salvador Shopping

Classificação: Livre

Expedição Azul leva crianças a uma aventura no fundo do mar

Expedição Azul convida as crianças a explorar o universo marinho em uma experiência interativa no Salvador Shopping. - Foto: Divulgação | Roberto Abreu

Cama elástica, escorregadores, tobogãs, piscina de bolinhas, giro radical e kids play compõem a Expedição Azul, parque infantil inspirado no fundo do mar instalado no Salvador Shopping. Voltada para crianças de 2 a 13 anos, a atração segue até segunda-feira, 12. A experiência é conduzida pelos personagens capitã Marina, mergulhador Nico e tartaruga Azulina, que apresentam aos pequenos uma missão em busca de tesouros e segredos do oceano.

SERVIÇO

Data: Até 12 de outubro de 2026

Local: Praça Central, Piso L1, Salvador Shopping

Horário: Segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h

Ingressos: A partir de R$ 60 por 40 minutos

Faixa etária: De 2 a 13 anos

Vendas: No local

UCI Orient tem ingressos infantis a partir de R$ 10 na Semana da Criança

Os cinemas UCI Orient dos shoppings Barra, Paralela e da Bahia oferecem ingressos promocionais para crianças de 8 a 14 de outubro, em sessões selecionadas. A programação reúne filmes como “Galinha Pintadinha – O Filme”, “Toy Story 5”, “Carros”, “As Aventuras de Tadeo e a Lâmpada Mágica”, “Homem-Aranha: Um Novo Dia” e “Um Tio Quase Perfeito 3”. Os ingressos custam R$ 10 nas salas convencionais e R$ 15 nas VIPs. A ação inclui ainda combo de pipoca e refrigerante por R$ 22 e meia-entrada para tios que acompanharem crianças nas sessões de “Um Tio Quase Perfeito 3”, mediante comprovação de parentesco.

SERVIÇO

Data: De 8 a 14 de outubro de 2026

Local: UCI Orient dos shoppings Barra, Paralela e da Bahia

Horário: Sessões promocionais a partir das 13h, conforme programação de cada cinema

Ingressos: R$ 10 (salas convencionais) e R$ 15 (salas VIP), para crianças nas sessões participantes

Vendas: Bilheterias e canais oficiais da UCI Orient

Mais informações: UCI Orient

REGIÃO METROPOLITANA

Parque Shopping Bahia tem cinco dias de programação para as crianças

Parque Shopping Bahia oferece cinco dias de atividades gratuitas para crianças em Lauro de Freitas. - Foto: Yuri Couto

O Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, preparou uma programação especial para o Mês das Crianças, com atividades entre quinta-feira, 8, e segunda, 12. A agenda reúne encontro com dinossauro, pintura, oficina de fantoche, contação de histórias, recreação, mágica e apresentações musicais. No domingo, 11, Tio Paulinho comanda a diversão. Já na segunda-feira, 12, Dia das Crianças, o destaque é o show do grupo UDT Unidunitê.

SERVIÇO

Data: De 8 a 12 de outubro de 2026

Local: Parque Shopping Bahia, Lauro de Freitas

Programação: Quinta, encontro com o Dino; sexta, pintura e oficina de fantoche; sábado, pintura, contação de histórias, recreação e mágica; domingo, Tio Paulinho; segunda, show do UDT Unidunitê

Ingressos: Atividades gratuitas

Mais informações: Programação e horários nos canais oficiais do Parque Shopping Bahia