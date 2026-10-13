Concurso com salários de até R$ 13 mil encerra inscrições nesta terça

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Encerram nesta terça-feira, 13, as inscrições para o concurso público para professor da Universidade Federal do Ceará (UFC). As vagas são de 20 horas semanais e 40 horas semanais.

Os salários variam de R$ 3.518,45 a R$ 13.753,96, a depender da quantidade de horas semanais e da titulação do aprovado.

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São 42 vagas para ampla concorrência, 16 para pessoas negras, duas para indígenas, uma para quilombolas e quatro para pessoas com deficiência.

O concurso oferta vagas nos campi de Fortaleza, Crateús, Itapajé, Quixadá, Russas e Sobral. Ao todo, são 65 vagas. O valor da inscrição varia entre R$ 290 e R$ 395, dependendo da vaga pretendida.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, por meio do site do concurso.

São contempladas áreas como:

Administração;

Biologia;

Computação;

Direito;

Física;

Filosofia;

Letras;

Medicina;

Odontologia;

Pedagogia; entre outras.

Etapas do concurso

O concurso vai ter etapas como: prova escrita, prova didática, prova oral/defesa de projeto de pesquisa, avaliação de títulos e comprovação da autodeclaração para candidatos negros, indígenas e quilombolas.

A primeira etapa, da prova escrita, será realizada no dia 8 de novembro de 2026.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

Fortaleza

Departamento de Biologia, setor de estudo Genômica e Conservação de Polinizadores: 1 vaga

Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, setor de estudo Biotecnologia Industrial: 1 vaga

Departamento de Estatística e Matemática Aplicada, setor de estudo Estatística e Matemática Aplicada: 1 vaga

Departamento de Física, setor de estudo Física do Estado Sólido Experimental: 1 vaga

Departamento de Geologia, setores de estudo Arte Rupestre e Gestão do Patrimônio: 1 vaga

Bioarqueologia: 1 vaga

Teoria e História da Arqueologia: 1 vaga

Métodos e Técnicas de Pesquisa Arqueológica: 1 vaga

Departamento de Engenharia Agrícola, setor de estudo Hidráulica e Manejo de Bacias Hidrográficas: 1 vaga

Departamento de Engenharia de Alimentos, setor de estudo Ciência e Tecnologia de Alimentos: 1 vaga

Departamento de Estudos da Língua Inglesa, suas Literaturas e Tradução, setor de estudo Literaturas de Língua Inglesa e Língua Inglesa: 1 vaga

Departamento de Letras Libras e Estudos Surdos, setores de estudo Libras e suas Literaturas: 2 vagas

Linguística da Língua Portuguesa: 1 vaga

Tradução e Interpretação: 2 vagas

Departamento de Engenharia Elétrica, setor de estudo Eletrônica de Potência e Acionamento de Máquinas Elétricas: 1 vaga

Departamento de Integração Acadêmica e Tecnológica, setor de estudo Expressão Gráfica Aplicada a Projetos em Engenharia (EGAP): 1 vaga

Departamento de Direito Privado, setor de estudo Direito Civil (Parte Geral e Direito das Coisas): 1 vaga

Departamento de Administração, setor de estudo Finanças: 1 vaga

Departamento de Contabilidade, setor de estudo Contabilidade Avançada e Tributária: 1 vaga

Departamento de Fundamentos da Educação, setor de estudo Estrutura da Educação: 1 vaga

Setor de estudo Libras e Fundamentos da EEI, Desenvolvimento Humano e Processos de Ensino e Aprendizagem: 1 vaga

Setor de estudo Saberes e Práticas Pedagógicas na Educação Especial Inclusiva: 4 vagas

Departamento de Clínica Odontológica, setor de estudo Periodontia/Clínica: 1 vaga

Departamento de Fisiologia e Farmacologia, setor de estudo Fisiologia: 1 vaga

Departamento de Cirurgia, setores de estudo Bases da Cirurgia e da Anestesia/Plástica/Emergências Médicas/Internato: 1 vaga

Traumato-Ortopedia/Internato: 1 vaga

Departamento de Medicina Clínica, setor de estudo Clínica Médica/Pneumologia/Semiologia: 2 vagas

Departamento de Patologia e Medicina Legal, setor de estudo Patologia Geral: 2 vagas

Setor de estudo Geoquímica Marinha: 1 vaga

Setor de estudo Recursos Hídricos: Hidrologia e Modelagem de Recursos Hídricos: 1 vaga

Instituto de Filosofia e Estudos Clássicos - Língua e Literatura Latina: 2 vagas

Instituto de Filosofia e Estudos Clássicos - Língua e Literatura Grega: 2 vagas

Crateús

Setor de estudo Administração, Economia, Negócios Digitais e Gestão de Tecnologia da Informação: 1 vaga

Setor de estudo Algoritmos e Linguagens de Programação: 1 vaga

Itapajé

Setor de estudo Libras e Educação Inclusiva: 1 vaga

Setor de estudo Pedagogia do Teatro e Direção Teatral: 1 vaga

Setor de estudo Pedagogias do Teatro e Prática Teatral em Interpretação: 1 vaga

Setor de estudo Voz e Atuação: 1 vaga

Quixadá

Setor de estudo Aprendizado de Máquina e Visão Computacional: 1 vaga

Setor de estudo Cibersegurança: 1 vaga

Setor de estudo Criptografia: 1 vaga

Setor de estudo Engenharia de Software Seguro: 1 vaga

Setor de estudo Forense Digital: 1 vaga

Setor de estudo Processamento de Dados em Larga Escala e Operações de Aprendizado de Máquina (MLOps): 1 vaga

Setor de estudo Processamento de Linguagem Natural: 1 vaga

Setor de estudo Sistemas de Informação: 1 vaga

Russas

Setor de estudo Arquitetura de Computadores, Microcontroladores e Sistemas Embarcados: 1 vaga

Setor de estudo Cálculo, Álgebra Linear e Equações Diferenciais: 1 vaga

Setor de estudo Circuitos, Eletrônica e Sistemas Digitais: 1 vaga

Setor de estudo Materiais e Fabricação: 1 vaga

Setor de estudo Programação e Sistemas Operacionais: 1 vaga

Setor de estudo Sinais, Sistemas, Controle e Automação: 1 vaga

Sobral