Prefeitura abre concurso com 348 vagas e salário superior a R$ 35 mil

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As inscrições para o próximo concurso da Prefeitura de Curitiba, que terá 348 vagas em 10 cargos, entre nível médio, técnico e superior, estão abertas e devem ser feitas pelo site da FAFIPA.

A taxa de inscrição varia de R$ 100 a R$ 250, conforme o cargo. O prazo de inscrições termina em 5 de novembro. Os salários ficam entre R$ 3.027,73 e R$ 38.087,99.

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O edital 4/2026 corresponde aos cargos de nível médio e técnico:

agente administrativo;

fiscal;

fiscal de obras e posturas.

O 5/2026 é para nível superior, para os seguintes cargos:

analista administrativo;

analista de finanças;

assistente social;

auditor fiscal de tributos municipais;

contador;

engenheiro civil.

E o edital 6/2026 refere-se ao cargo de procurador do Município.

Os três editais podem ser consultados no site da Prefeitura, de acordo com o cargo.

Quando vão acontecer as provas?

As provas estão marcadas para os dias 6 de dezembro, para as carreiras de nível superior (exceto a de procurador), e 13 do mesmo mês, para nível médio e a de procurador do município.

Concurso será unificado

Desta vez, o concurso da Prefeitura de Curitiba será unificado, ou seja, poderá preencher vagas nas secretarias municipais (administração direta), nas autarquias e nas fundações (administração indireta), de acordo com a necessidade das áreas.

Os aprovados neste concurso substituirão os servidores que vão se aposentar.

Do total de vagas, 5% estarão reservadas para pessoas com deficiência e 14% para negros e indígenas, de acordo com as regras dos editais.

A expectativa é iniciar as nomeações a partir de março de 2027.

Veja resumo para cada cargo:

NÍVEL MÉDIO

Agente administrativo

250 vagas

Taxa de inscrição: R$ 100

Prova: 13/12

Remuneração: R$ 3.027,73

Carga horária: 40 horas semanais

Fiscal

20 vagas

Taxa de inscrição: R$ 100

Prova: 13/12

Remuneração: R$ 3.652,27

Carga horária: 40 horas semanais

Fiscal de obras e posturas

10 vagas

Taxa de inscrição: R$ 100

Prova: 13/12

Remuneração (com a gratificação técnica de 30%): R$ 4.993,27

Carga horária: 40 horas semanais

NÍVEL SUPERIOR

Analista administrativo

5 vagas

Taxa de inscrição: R$ 150

Prova: 6/12

Remuneração (com a gratificação técnica de 30%): R$ 6.898,07

Carga horária: 40 horas semanais

Analista de finanças

5 vagas

Taxa de inscrição: R$ 150

Prova: 6/12

Remuneração (com a gratificação técnica de 30%): R$ 14.091,60

Carga horária: 40 horas semanais

Assistente social

3 vagas

Taxa de inscrição: R$ 150

Prova: 6/12

Remuneração (com a gratificação técnica de 30%): R$ 5.633,82

Carga horária: 30 horas semanais

Auditor fiscal

10 vagas

Taxa de inscrição: R$ 150

Prova: 6/12

Remuneração (com a gratificação técnica de 30%): R$ 18.352,33

Carga horária: 40 horas semanais

Contador

10 vagas

Taxa de inscrição: R$ 150

Prova: 6/12

Remuneração (com a gratificação técnica de 30%): R$ 14.091,60

Carga horária: 40 horas semanais

Engenheiro civil

30 vagas

Taxa de inscrição: R$ 150

Prova: 6/12

Remuneração (com a gratificação técnica de 30%): R$ 11.490,65

Carga horária: 40 horas semanais

Procurador