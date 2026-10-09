OPORTUNIDADE
Prefeitura abre concurso com 348 vagas e salário superior a R$ 35 mil
Inscrições já estão abertas e encerram em 5 de novembro
As inscrições para o próximo concurso da Prefeitura de Curitiba, que terá 348 vagas em 10 cargos, entre nível médio, técnico e superior, estão abertas e devem ser feitas pelo site da FAFIPA.
A taxa de inscrição varia de R$ 100 a R$ 250, conforme o cargo. O prazo de inscrições termina em 5 de novembro. Os salários ficam entre R$ 3.027,73 e R$ 38.087,99.
O edital 4/2026 corresponde aos cargos de nível médio e técnico:
- agente administrativo;
- fiscal;
- fiscal de obras e posturas.
O 5/2026 é para nível superior, para os seguintes cargos:
- analista administrativo;
- analista de finanças;
- assistente social;
- auditor fiscal de tributos municipais;
- contador;
- engenheiro civil.
E o edital 6/2026 refere-se ao cargo de procurador do Município.
Os três editais podem ser consultados no site da Prefeitura, de acordo com o cargo.
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Quando vão acontecer as provas?
As provas estão marcadas para os dias 6 de dezembro, para as carreiras de nível superior (exceto a de procurador), e 13 do mesmo mês, para nível médio e a de procurador do município.
Concurso será unificado
Desta vez, o concurso da Prefeitura de Curitiba será unificado, ou seja, poderá preencher vagas nas secretarias municipais (administração direta), nas autarquias e nas fundações (administração indireta), de acordo com a necessidade das áreas.
Os aprovados neste concurso substituirão os servidores que vão se aposentar.
Do total de vagas, 5% estarão reservadas para pessoas com deficiência e 14% para negros e indígenas, de acordo com as regras dos editais.
A expectativa é iniciar as nomeações a partir de março de 2027.
Veja resumo para cada cargo:
NÍVEL MÉDIO
Agente administrativo
- 250 vagas
- Taxa de inscrição: R$ 100
- Prova: 13/12
- Remuneração: R$ 3.027,73
- Carga horária: 40 horas semanais
Fiscal
- 20 vagas
- Taxa de inscrição: R$ 100
- Prova: 13/12
- Remuneração: R$ 3.652,27
- Carga horária: 40 horas semanais
Fiscal de obras e posturas
- 10 vagas
- Taxa de inscrição: R$ 100
- Prova: 13/12
- Remuneração (com a gratificação técnica de 30%): R$ 4.993,27
- Carga horária: 40 horas semanais
NÍVEL SUPERIOR
Analista administrativo
- 5 vagas
- Taxa de inscrição: R$ 150
- Prova: 6/12
- Remuneração (com a gratificação técnica de 30%): R$ 6.898,07
- Carga horária: 40 horas semanais
Analista de finanças
- 5 vagas
- Taxa de inscrição: R$ 150
- Prova: 6/12
- Remuneração (com a gratificação técnica de 30%): R$ 14.091,60
- Carga horária: 40 horas semanais
Assistente social
- 3 vagas
- Taxa de inscrição: R$ 150
- Prova: 6/12
- Remuneração (com a gratificação técnica de 30%): R$ 5.633,82
- Carga horária: 30 horas semanais
Auditor fiscal
- 10 vagas
- Taxa de inscrição: R$ 150
- Prova: 6/12
- Remuneração (com a gratificação técnica de 30%): R$ 18.352,33
- Carga horária: 40 horas semanais
Contador
- 10 vagas
- Taxa de inscrição: R$ 150
- Prova: 6/12
- Remuneração (com a gratificação técnica de 30%): R$ 14.091,60
- Carga horária: 40 horas semanais
Engenheiro civil
- 30 vagas
- Taxa de inscrição: R$ 150
- Prova: 6/12
- Remuneração (com a gratificação técnica de 30%): R$ 11.490,65
- Carga horária: 40 horas semanais
Procurador
- 5 vagas
- Taxa de inscrição: R$ 250
- Prova: 13/12
- Remuneração (com a gratificação técnica de 30%): R$ 38.087,99
- Carga horária: 40 horas semanais