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OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso com 348 vagas e salário superior a R$ 35 mil

Inscrições já estão abertas e encerram em 5 de novembro

Edvaldo Sales
Por
Inscrições já estão abertas e termina em 5 de novembro
Inscrições já estão abertas e termina em 5 de novembro - Foto: Reprodução | Freepik

As inscrições para o próximo concurso da Prefeitura de Curitiba, que terá 348 vagas em 10 cargos, entre nível médio, técnico e superior, estão abertas e devem ser feitas pelo site da FAFIPA.

A taxa de inscrição varia de R$ 100 a R$ 250, conforme o cargo. O prazo de inscrições termina em 5 de novembro. Os salários ficam entre R$ 3.027,73 e R$ 38.087,99.

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O edital 4/2026 corresponde aos cargos de nível médio e técnico:

  • agente administrativo;
  • fiscal;
  • fiscal de obras e posturas.

O 5/2026 é para nível superior, para os seguintes cargos:

  • analista administrativo;
  • analista de finanças;
  • assistente social;
  • auditor fiscal de tributos municipais;
  • contador;
  • engenheiro civil.

E o edital 6/2026 refere-se ao cargo de procurador do Município.

Os três editais podem ser consultados no site da Prefeitura, de acordo com o cargo.

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Quando vão acontecer as provas?

As provas estão marcadas para os dias 6 de dezembro, para as carreiras de nível superior (exceto a de procurador), e 13 do mesmo mês, para nível médio e a de procurador do município.

Concurso será unificado

Desta vez, o concurso da Prefeitura de Curitiba será unificado, ou seja, poderá preencher vagas nas secretarias municipais (administração direta), nas autarquias e nas fundações (administração indireta), de acordo com a necessidade das áreas.

Os aprovados neste concurso substituirão os servidores que vão se aposentar.

Do total de vagas, 5% estarão reservadas para pessoas com deficiência e 14% para negros e indígenas, de acordo com as regras dos editais.

A expectativa é iniciar as nomeações a partir de março de 2027.

Veja resumo para cada cargo:

NÍVEL MÉDIO

Agente administrativo

  • 250 vagas
  • Taxa de inscrição: R$ 100
  • Prova: 13/12
  • Remuneração: R$ 3.027,73
  • Carga horária: 40 horas semanais

Fiscal

  • 20 vagas
  • Taxa de inscrição: R$ 100
  • Prova: 13/12
  • Remuneração: R$ 3.652,27
  • Carga horária: 40 horas semanais

Fiscal de obras e posturas

  • 10 vagas
  • Taxa de inscrição: R$ 100
  • Prova: 13/12
  • Remuneração (com a gratificação técnica de 30%): R$ 4.993,27
  • Carga horária: 40 horas semanais

NÍVEL SUPERIOR

Analista administrativo

  • 5 vagas
  • Taxa de inscrição: R$ 150
  • Prova: 6/12
  • Remuneração (com a gratificação técnica de 30%): R$ 6.898,07
  • Carga horária: 40 horas semanais

Analista de finanças

  • 5 vagas
  • Taxa de inscrição: R$ 150
  • Prova: 6/12
  • Remuneração (com a gratificação técnica de 30%): R$ 14.091,60
  • Carga horária: 40 horas semanais

Assistente social

  • 3 vagas
  • Taxa de inscrição: R$ 150
  • Prova: 6/12
  • Remuneração (com a gratificação técnica de 30%): R$ 5.633,82
  • Carga horária: 30 horas semanais

Auditor fiscal

  • 10 vagas
  • Taxa de inscrição: R$ 150
  • Prova: 6/12
  • Remuneração (com a gratificação técnica de 30%): R$ 18.352,33
  • Carga horária: 40 horas semanais

Contador

  • 10 vagas
  • Taxa de inscrição: R$ 150
  • Prova: 6/12
  • Remuneração (com a gratificação técnica de 30%): R$ 14.091,60
  • Carga horária: 40 horas semanais

Engenheiro civil

  • 30 vagas
  • Taxa de inscrição: R$ 150
  • Prova: 6/12
  • Remuneração (com a gratificação técnica de 30%): R$ 11.490,65
  • Carga horária: 40 horas semanais

Procurador

  • 5 vagas
  • Taxa de inscrição: R$ 250
  • Prova: 13/12
  • Remuneração (com a gratificação técnica de 30%): R$ 38.087,99
  • Carga horária: 40 horas semanais
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