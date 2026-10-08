Concurso do Detran: inscrições para qualquer área são prorrogadas

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As inscrições para o concurso do Detran-SP foram prorrogadas para até o dia 13 de outubro. O certame oferece 145 vagas imediatas para Agente Estadual de Trânsito com remuneração inicial de R$ 5.702,18.

Do total de vagas:

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138 são para ampla concorrência

7 são reservadas para Pessoas com Deficiência - PcD

As oportunidades são voltadas para candidatos de nível superior em qualquer área de formação. Além disso, o certame oferece benefícios como auxílio-alimentação, adicionais e bonificações que podem elevar a remuneração ao total de R$ 7.000,00.

Como se inscrever

Os interessados devem efetuar a inscrição exclusivamente pela internet, no site do Instituto Avalia, até às 23h59min do dia 07 de outubro de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 98,00.

Todos os candidatos serão avaliados por meio de Prova Objetiva e Prova de Redação, no dia 01 de novembro de 2026 em 17 cidades-polo do Estado. São elas:

Araçatuba

Araraquara

Bauru

Campinas

Guarulhos

Itapeva

Osasco

Ourinhos

Piracicaba

Presidente Prudente

Ribeirão Preto

Santos

São José do Rio Preto

São José dos Campos

São Paulo

Sorocaba

Taubaté

Etapas do Concurso

O concurso é composto por duas provas principais aplicadas no mesmo dia com duração total de 5 horas:

1ª Fase – Prova Objetiva (Eliminatória e Classificatória):

60 questões de múltipla escolha (5 alternativas cada).

Conhecimentos Gerais (30 questões): Língua Portuguesa (10), Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático (5), Noções de Informática (5), Direito Constitucional (5) e Direito Administrativo (5).

Conhecimentos Específicos (30 questões): Código de Trânsito Brasileiro - CTB (17), Resoluções do CONTRAN (8) e Legislação Estadual (5).

Critério de aprovação: obter no mínimo 6,0 pontos (de 10,0) no total e não zerar em nenhuma das disciplinas/áreas de conhecimento.

2ª Fase – Prova Discursiva (Redação) (Eliminatória e Classificatória):

Desenvolvimento de texto dissertativo-argumentativo de 20 a 30 linhas sobre tema proposto.

Vale 10,0 pontos, sendo necessário obter no mínimo 6,0 pontos para não ser eliminado.

Terão a redação corrigida os candidatos aprovados na objetiva classificados na lista geral até 10 vezes o número de vagas (além dos empatados na última posição) e todos os candidatos PcD aprovados.

Procedimentos Acessórios e Pós-Admissão:

Heteroidentificação Telepresencial: verificação para candidatos pretos ou pardos que optaram pelo sistema de pontuação diferenciada (PPI).

Perícia Médica (DPME): avaliação presencial para candidatos inscritos nas vagas de PcD.

Curso de Formação Profissional (CFP) e Período de Experiência: após a contratação, os aprovados realizam curso obrigatório de até 3 meses e cumprem contrato de experiência de até 90 dias sob o regime CLT.

Resumo do concurso