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Concurso do Detran: inscrições para qualquer área são prorrogadas

As vagas para Agente Estadual de Trânsito podem pagar até R$ 7 mil

Carla Melo
Por
As inscrições para o Concurso Público do Detran-SP foram prorrogadas para até o dia 13 de outubro
As inscrições para o Concurso Público do Detran-SP foram prorrogadas para até o dia 13 de outubro - Foto: Divulgação

As inscrições para o concurso do Detran-SP foram prorrogadas para até o dia 13 de outubro. O certame oferece 145 vagas imediatas para Agente Estadual de Trânsito com remuneração inicial de R$ 5.702,18.

Do total de vagas:

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  • 138 são para ampla concorrência
  • 7 são reservadas para Pessoas com Deficiência - PcD

As oportunidades são voltadas para candidatos de nível superior em qualquer área de formação. Além disso, o certame oferece benefícios como auxílio-alimentação, adicionais e bonificações que podem elevar a remuneração ao total de R$ 7.000,00.

Como se inscrever

Os interessados devem efetuar a inscrição exclusivamente pela internet, no site do Instituto Avalia, até às 23h59min do dia 07 de outubro de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 98,00.

Todos os candidatos serão avaliados por meio de Prova Objetiva e Prova de Redação, no dia 01 de novembro de 2026 em 17 cidades-polo do Estado. São elas:

  • Araçatuba
  • Araraquara
  • Bauru
  • Campinas
  • Guarulhos
  • Itapeva
  • Osasco
  • Ourinhos
  • Piracicaba
  • Presidente Prudente
  • Ribeirão Preto
  • Santos
  • São José do Rio Preto
  • São José dos Campos
  • São Paulo
  • Sorocaba
  • Taubaté

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Etapas do Concurso

O concurso é composto por duas provas principais aplicadas no mesmo dia com duração total de 5 horas:

1ª Fase – Prova Objetiva (Eliminatória e Classificatória):

  • 60 questões de múltipla escolha (5 alternativas cada).
  • Conhecimentos Gerais (30 questões): Língua Portuguesa (10), Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático (5), Noções de Informática (5), Direito Constitucional (5) e Direito Administrativo (5).
  • Conhecimentos Específicos (30 questões): Código de Trânsito Brasileiro - CTB (17), Resoluções do CONTRAN (8) e Legislação Estadual (5).
  • Critério de aprovação: obter no mínimo 6,0 pontos (de 10,0) no total e não zerar em nenhuma das disciplinas/áreas de conhecimento.

2ª Fase – Prova Discursiva (Redação) (Eliminatória e Classificatória):

  • Desenvolvimento de texto dissertativo-argumentativo de 20 a 30 linhas sobre tema proposto.
  • Vale 10,0 pontos, sendo necessário obter no mínimo 6,0 pontos para não ser eliminado.
  • Terão a redação corrigida os candidatos aprovados na objetiva classificados na lista geral até 10 vezes o número de vagas (além dos empatados na última posição) e todos os candidatos PcD aprovados.

Procedimentos Acessórios e Pós-Admissão:

  • Heteroidentificação Telepresencial: verificação para candidatos pretos ou pardos que optaram pelo sistema de pontuação diferenciada (PPI).
  • Perícia Médica (DPME): avaliação presencial para candidatos inscritos nas vagas de PcD.
  • Curso de Formação Profissional (CFP) e Período de Experiência: após a contratação, os aprovados realizam curso obrigatório de até 3 meses e cumprem contrato de experiência de até 90 dias sob o regime CLT.

Resumo do concurso

  • Órgão: Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (DETRAN-SP)
  • Edital: Concurso Público DETRAN-SP Nº 01/2026
  • Cargo: Agente Estadual de Trânsito (145 vagas + CR)
  • Requisitos: Nível Superior em qualquer área + CNH B no mínimo
  • Remuneração: R$ 5.702,18 + auxílio-alimentação, adicionais e bonificações
  • Taxa de Inscrição: R$ 98,00
  • Inscrições: de 09/09/2026 a 07/10/2026 (até às 23h59)
  • Data das Provas: 01 de novembro de 2026 (período da tarde)
  • Página Oficial: avalia.org.br
  • Atendimento: [email protected]
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concurso público Detran

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