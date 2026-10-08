CONCURSOS
Concurso do Detran: inscrições para qualquer área são prorrogadas
As vagas para Agente Estadual de Trânsito podem pagar até R$ 7 mil
As inscrições para o concurso do Detran-SP foram prorrogadas para até o dia 13 de outubro. O certame oferece 145 vagas imediatas para Agente Estadual de Trânsito com remuneração inicial de R$ 5.702,18.
Do total de vagas:
- 138 são para ampla concorrência
- 7 são reservadas para Pessoas com Deficiência - PcD
As oportunidades são voltadas para candidatos de nível superior em qualquer área de formação. Além disso, o certame oferece benefícios como auxílio-alimentação, adicionais e bonificações que podem elevar a remuneração ao total de R$ 7.000,00.
Como se inscrever
Os interessados devem efetuar a inscrição exclusivamente pela internet, no site do Instituto Avalia, até às 23h59min do dia 07 de outubro de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 98,00.
Todos os candidatos serão avaliados por meio de Prova Objetiva e Prova de Redação, no dia 01 de novembro de 2026 em 17 cidades-polo do Estado. São elas:
- Araçatuba
- Araraquara
- Bauru
- Campinas
- Guarulhos
- Itapeva
- Osasco
- Ourinhos
- Piracicaba
- Presidente Prudente
- Ribeirão Preto
- Santos
- São José do Rio Preto
- São José dos Campos
- São Paulo
- Sorocaba
- Taubaté
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Etapas do Concurso
O concurso é composto por duas provas principais aplicadas no mesmo dia com duração total de 5 horas:
1ª Fase – Prova Objetiva (Eliminatória e Classificatória):
- 60 questões de múltipla escolha (5 alternativas cada).
- Conhecimentos Gerais (30 questões): Língua Portuguesa (10), Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático (5), Noções de Informática (5), Direito Constitucional (5) e Direito Administrativo (5).
- Conhecimentos Específicos (30 questões): Código de Trânsito Brasileiro - CTB (17), Resoluções do CONTRAN (8) e Legislação Estadual (5).
- Critério de aprovação: obter no mínimo 6,0 pontos (de 10,0) no total e não zerar em nenhuma das disciplinas/áreas de conhecimento.
2ª Fase – Prova Discursiva (Redação) (Eliminatória e Classificatória):
- Desenvolvimento de texto dissertativo-argumentativo de 20 a 30 linhas sobre tema proposto.
- Vale 10,0 pontos, sendo necessário obter no mínimo 6,0 pontos para não ser eliminado.
- Terão a redação corrigida os candidatos aprovados na objetiva classificados na lista geral até 10 vezes o número de vagas (além dos empatados na última posição) e todos os candidatos PcD aprovados.
Procedimentos Acessórios e Pós-Admissão:
- Heteroidentificação Telepresencial: verificação para candidatos pretos ou pardos que optaram pelo sistema de pontuação diferenciada (PPI).
- Perícia Médica (DPME): avaliação presencial para candidatos inscritos nas vagas de PcD.
- Curso de Formação Profissional (CFP) e Período de Experiência: após a contratação, os aprovados realizam curso obrigatório de até 3 meses e cumprem contrato de experiência de até 90 dias sob o regime CLT.
Resumo do concurso
- Órgão: Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (DETRAN-SP)
- Edital: Concurso Público DETRAN-SP Nº 01/2026
- Cargo: Agente Estadual de Trânsito (145 vagas + CR)
- Requisitos: Nível Superior em qualquer área + CNH B no mínimo
- Remuneração: R$ 5.702,18 + auxílio-alimentação, adicionais e bonificações
- Taxa de Inscrição: R$ 98,00
- Inscrições: de 09/09/2026 a 07/10/2026 (até às 23h59)
- Data das Provas: 01 de novembro de 2026 (período da tarde)
- Página Oficial: avalia.org.br
- Atendimento: [email protected]