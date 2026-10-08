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CONCURSOS

IBGE, BC, CGU e mais: veja concursos com salários de até R$ 32.070,88

São 27.890 vagas distribuídas para diversos níveis de escolaridade

Carla Melo
Por
Ao menos 27.890 vagas para concursos públicos estão sendo oferecidas em órgãos federais
Ao menos 27.890 vagas para concursos públicos estão sendo oferecidas em órgãos federais - Foto: Reprodução | Freepik

Ao menos 27.890 vagas para concursos públicos em andamento, autorizados e previstos estão sendo oferecidas por diversos órgãos federais brasileiros. As oportunidades têm salários iniciais que chegam a até R$ 32.070,88.

As vagas estão distribuídas em editais para as seguintes instituições:

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  • Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
  • Câmara dos Deputados
  • Receita Federal
  • Banco Central
  • Controladoria-Geral da União
  • INSS

Confira detalhes sobre as oportunidades

IBGE

O Concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi autorizado no final de setembro. O certame oferece até 27.330 vagas para recenseadores temporários no Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola de 2027.

A autorização estabelece um prazo de até seis meses para a publicação do edital, que poderá sair até março de 2027.

O processo seletivo terá ampla divulgação e deverá seguir as regras de reserva de vagas previstas em lei. A remuneração será definida pelo próprio IBGE.

Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados publicou o edital de um concurso público com vagas para analista legislativo. Ao todo, são 66 vagas imediatas e 118 para cadastro de reserva, com salários iniciais de até R$ 32.070,88 e lotação em Brasília.

A seleção contempla 11 especialidades e exige nível superior. Entre as áreas contempladas estão:

  • Jornalismo;
  • Relações Públicas;
  • Divulgação Institucional;
  • Arquivologia;
  • Biblioteconomia;
  • Engenharia;
  • Museologia;
  • Registro;
  • Redação.

As inscrições poderão ser feitas entre 15 de outubro e 17 de novembro, por meio do Cebraspe. A taxa de participação é de R$ 130.

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Receita Federal

O concurso público da Receita Federal foi autorizado em julho, por meio da Portaria MGI nº 5.505, com 146 vagas para a Carreira Tributária e Aduaneira, sendo:

  • 116 para analista-tributário;
  • 30 para auditor-fiscal.

O órgão já iniciou os preparativos para contratar a banca organizadora. Em 4 de setembro, a Receita Federal abriu um levantamento de mercado para escolher a instituição responsável por organizar e realizar o concurso.

A previsão é que o contrato com a banca seja assinado em outubro e que o edital seja publicado em dezembro deste ano. Os salários iniciais são de R$ 12.735,99 para analista-tributário e R$ 27.663,52 para auditor-fiscal, segundo a Receita Federal.

CGU

Para a Controladoria-Geral da União, a estimativa é de um novo concurso da CGU com 60 vagas para auditor federal. O cargo tem como requisito o nível superior completo e oferece salário inicial de R$ 20.924,80.

Do total de vagas, 39 são destinadas à ampla concorrência, 15 a pessoas negras, 3 a pessoas com deficiência, 2 a indígenas e 1 a quilombolas.

O concurso já tem banca organizadora definida. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) foi contratado para organizar a seleção, que terá vagas para diferentes áreas de atuação da carreira.

ANPD

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) realizará seu primeiro concurso público para cargos efetivos, com 50 vagas para especialista em regulação de proteção de dados.

O cargo exige nível superior e tem salário inicial de R$ 17.726,42. Do total de vagas, 31 são destinadas à ampla concorrência, 13 a pessoas negras, 3 a pessoas com deficiência, 2 a indígenas e 1 a quilombolas.

Segundo a portaria, o edital deverá ser publicado em até seis meses após a autorização, ou seja, até 24 de dezembro. A primeira prova deverá ser realizada pelo menos dois meses depois.

Banco Central

O Banco Central do Brasil (BCB) foi autorizado a realizar concurso público para 170 vagas em seu quadro de pessoal.

Do total, são 100 vagas para auditor do Banco Central, 50 para técnico e 20 para procurador. Os cargos de auditor e procurador exigem nível superior, enquanto o de técnico exige nível intermediário.

INSS

Segundo fontes do Governo Federal, o processo para autorização de um novo concurso do INSS ainda não está nas etapas finais, porém, a presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Ana Cristina Viana Silveira, informou que já há tratativas junto ao MGI relacionadas ao próximo concurso público.

O INSS formalizou um pedido para a realização de um novo concurso com 10 mil vagas efetivas. A solicitação contempla os cargos de técnico analista do seguro social.

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