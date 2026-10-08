IBGE, BC, CGU e mais: veja concursos com salários de até R$ 32.070,88

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Ao menos 27.890 vagas para concursos públicos em andamento, autorizados e previstos estão sendo oferecidas por diversos órgãos federais brasileiros. As oportunidades têm salários iniciais que chegam a até R$ 32.070,88.

As vagas estão distribuídas em editais para as seguintes instituições:

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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Câmara dos Deputados

Receita Federal

Banco Central

Controladoria-Geral da União

INSS

Confira detalhes sobre as oportunidades

IBGE

O Concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi autorizado no final de setembro. O certame oferece até 27.330 vagas para recenseadores temporários no Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola de 2027.

A autorização estabelece um prazo de até seis meses para a publicação do edital, que poderá sair até março de 2027.

O processo seletivo terá ampla divulgação e deverá seguir as regras de reserva de vagas previstas em lei. A remuneração será definida pelo próprio IBGE.

Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados publicou o edital de um concurso público com vagas para analista legislativo. Ao todo, são 66 vagas imediatas e 118 para cadastro de reserva, com salários iniciais de até R$ 32.070,88 e lotação em Brasília.

A seleção contempla 11 especialidades e exige nível superior. Entre as áreas contempladas estão:

Jornalismo;

Relações Públicas;

Divulgação Institucional;

Arquivologia;

Biblioteconomia;

Engenharia;

Museologia;

Registro;

Redação.

As inscrições poderão ser feitas entre 15 de outubro e 17 de novembro, por meio do Cebraspe. A taxa de participação é de R$ 130.

Receita Federal

O concurso público da Receita Federal foi autorizado em julho, por meio da Portaria MGI nº 5.505, com 146 vagas para a Carreira Tributária e Aduaneira, sendo:

116 para analista-tributário;

30 para auditor-fiscal.

O órgão já iniciou os preparativos para contratar a banca organizadora. Em 4 de setembro, a Receita Federal abriu um levantamento de mercado para escolher a instituição responsável por organizar e realizar o concurso.

A previsão é que o contrato com a banca seja assinado em outubro e que o edital seja publicado em dezembro deste ano. Os salários iniciais são de R$ 12.735,99 para analista-tributário e R$ 27.663,52 para auditor-fiscal, segundo a Receita Federal.

CGU

Para a Controladoria-Geral da União, a estimativa é de um novo concurso da CGU com 60 vagas para auditor federal. O cargo tem como requisito o nível superior completo e oferece salário inicial de R$ 20.924,80.

Do total de vagas, 39 são destinadas à ampla concorrência, 15 a pessoas negras, 3 a pessoas com deficiência, 2 a indígenas e 1 a quilombolas.

O concurso já tem banca organizadora definida. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) foi contratado para organizar a seleção, que terá vagas para diferentes áreas de atuação da carreira.

ANPD

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) realizará seu primeiro concurso público para cargos efetivos, com 50 vagas para especialista em regulação de proteção de dados.

O cargo exige nível superior e tem salário inicial de R$ 17.726,42. Do total de vagas, 31 são destinadas à ampla concorrência, 13 a pessoas negras, 3 a pessoas com deficiência, 2 a indígenas e 1 a quilombolas.

Segundo a portaria, o edital deverá ser publicado em até seis meses após a autorização, ou seja, até 24 de dezembro. A primeira prova deverá ser realizada pelo menos dois meses depois.

Banco Central

O Banco Central do Brasil (BCB) foi autorizado a realizar concurso público para 170 vagas em seu quadro de pessoal.

Do total, são 100 vagas para auditor do Banco Central, 50 para técnico e 20 para procurador. Os cargos de auditor e procurador exigem nível superior, enquanto o de técnico exige nível intermediário.

INSS

Segundo fontes do Governo Federal, o processo para autorização de um novo concurso do INSS ainda não está nas etapas finais, porém, a presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Ana Cristina Viana Silveira, informou que já há tratativas junto ao MGI relacionadas ao próximo concurso público.

O INSS formalizou um pedido para a realização de um novo concurso com 10 mil vagas efetivas. A solicitação contempla os cargos de técnico analista do seguro social.