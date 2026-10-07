Novo concurso da polícia civil é confirmado com 3 mil vagas

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O governador em exercício no estado de Minas Gerais, Mateus Simões, anunciou um novo concurso público da Polícia Civil de Minas Gerais (PC MG) com 3 mil vagas destinadas ao reforço do efetivo.

"Também teremos a abertura de um novo concurso público para a Polícia Civil. Esse era um compromisso meu durante a campanha e não tem nenhum motivo para não fazer esse ato. Estou tentando também, como candidato, cumprir todos os compromissos que eu tinha assumido. Vamos colocar um concurso adicional para 3 mil policiais civis, para que a PC MG fique capaz de dar a resposta que a gente precisa", afirmou Mateus Simões, durante evento de início da transição do governo para o governador eleito, Cleitinho Azevedo.

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Ainda não há detalhes sobre quando o concurso PC MG será realizado, afinal, a seleção ainda não escolheu a banca organizadora. Caso o edital seja divulgado em 2026, o ingresso dos novos servidores ocorrerá na próxima gestão.