Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS

CARREIRA POLICIAL

Novo concurso da Polícia Civil oferece R$ 13 mil em 1.315 vagas

O certame oferece oportunidades para Agente de Polícia, Delegado de Polícia e Escrivão de Polícia

Carla Melo
Por
Edital para o Concurso PCPE é publicado com 1.315 vagas
Edital para o Concurso PCPE é publicado com 1.315 vagas - Foto: SDS

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) lançou o edital de um novo concurso público com 1.315 vagas para cargos de nível superior. São oportunidades que pagam salários iniciais de até 13 mil.

O certame oferece oportunidades para Agente de Polícia, Delegado de Polícia e Escrivão de Polícia.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Confira a distribuição das vagas:

Agente de Polícia (1.200 vagas) - R$5.667,92

  • Ampla: 780 vagas
  • PcD: 60 vagas
  • Pessoa Preta ou Parda: 300 vagas
  • Pessoa Indígena: 36 vagas
  • Pessoa Quilombola: 24 vagas

Delegado de Polícia (45 vagas) - R$13.560

  • Ampla: 29 vagas
  • PcD: três vagas
  • Pessoa Preta ou Parda: 11 vagas
  • Pessoa Indígena: uma vaga
  • Pessoa Quilombola: uma vaga

Escrivão de Polícia (70 vagas) - R$5.667,92

  • Ampla: 45 vagas
  • PcD: quatro vagas
  • Pessoa Preta ou Parda: 18 vagas
  • Pessoa Indígena: duas vagas
  • Pessoa Quilombola: uma vaga.

Leia Também:

SALÁRIO ATRAENTE

Concurso da UFBA tem quase 100 vagas para quem possui apenas nível médio
Concurso da UFBA tem quase 100 vagas para quem possui apenas nível médio imagem

CONCURSO DOS SONHOS?

Novo concurso da Câmara dos Deputados oferece R$ 32 mil para diversas áreas de formação
Novo concurso da Câmara dos Deputados oferece R$ 32 mil para diversas áreas de formação imagem

CONCURSOS

Governo da Bahia abre concurso com 50 vagas e salário de R$ 10,8 mil
Governo da Bahia abre concurso com 50 vagas e salário de R$ 10,8 mil imagem

Requisitos

Os cargos de agente e escrivão exigem a formação de nível superior em qualquer área. O candidato também deverá possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo, na categoria "B".

Já o cargo de delegado exige a formação de nível superior em Direito, além de três anos de atividade jurídica, comprovados no ato da posse. O candidato também deverá possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo, na categoria "B".

Como se inscrever

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 15 de outubro e 16 de dezembro, através do site da Cebraspe, banca responsável pelo certame.

Para confirmar a inscrição, o candidato deve efetuar o pagamento de uma taxa que varia entre R$ 250 (agente e escrivão) e R$ 350 (delegado).

Isenção do valor da taxa

Haverá isenção na taxa de inscrição para os candidatos que se enquadrarem em pelo menos uma das seguintes condições:

  • inscritos no CadÚnico
  • doadores de sangue
  • doadores de medula óssea
  • doadores de livros ao "Banco do Livro" do Estado de Pernambuco
  • candidato que concluiu o ensino médio ou técnico em instituição pública de ensino há menos de três anos.

O período de isenção ficará aberto de 15 de outubro a 12 de novembro, por meio do portal da banca Cebraspe.

Resumo do concurso PC PE

  • Órgão: Polícia Civil de Pernambuco
  • Situação atual: edital publicado
  • Banca: Cebraspe
  • Cargos: agente, delegado e escrivão
  • Escolaridade: nível superior
  • Vagas: 1.315
  • Remuneração: R$ 13.560,00
  • Inscrições: 15 de outubro e 16 de dezembro
  • Taxa: R$ 250 (agente e escrivão) e R$ 350 (delegado).
  • Data da prova objetiva: dias 7 e 14 de março de 2027.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil carreira policial concurso público

Relacionadas

Mais lidas