Novo concurso da Polícia Civil oferece R$ 13 mil em 1.315 vagas

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A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) lançou o edital de um novo concurso público com 1.315 vagas para cargos de nível superior. São oportunidades que pagam salários iniciais de até 13 mil.

O certame oferece oportunidades para Agente de Polícia, Delegado de Polícia e Escrivão de Polícia.

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Confira a distribuição das vagas:

Agente de Polícia (1.200 vagas) - R$5.667,92

Ampla: 780 vagas

PcD: 60 vagas

Pessoa Preta ou Parda: 300 vagas

Pessoa Indígena: 36 vagas

Pessoa Quilombola: 24 vagas

Delegado de Polícia (45 vagas) - R$13.560

Ampla: 29 vagas

PcD: três vagas

Pessoa Preta ou Parda: 11 vagas

Pessoa Indígena: uma vaga

Pessoa Quilombola: uma vaga

Escrivão de Polícia (70 vagas) - R$5.667,92

Ampla: 45 vagas

PcD: quatro vagas

Pessoa Preta ou Parda: 18 vagas

Pessoa Indígena: duas vagas

Pessoa Quilombola: uma vaga.

Requisitos

Os cargos de agente e escrivão exigem a formação de nível superior em qualquer área. O candidato também deverá possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo, na categoria "B".

Já o cargo de delegado exige a formação de nível superior em Direito, além de três anos de atividade jurídica, comprovados no ato da posse. O candidato também deverá possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo, na categoria "B".

Como se inscrever

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 15 de outubro e 16 de dezembro, através do site da Cebraspe, banca responsável pelo certame.

Para confirmar a inscrição, o candidato deve efetuar o pagamento de uma taxa que varia entre R$ 250 (agente e escrivão) e R$ 350 (delegado).

Isenção do valor da taxa

Haverá isenção na taxa de inscrição para os candidatos que se enquadrarem em pelo menos uma das seguintes condições:

inscritos no CadÚnico

doadores de sangue

doadores de medula óssea

doadores de livros ao "Banco do Livro" do Estado de Pernambuco

candidato que concluiu o ensino médio ou técnico em instituição pública de ensino há menos de três anos.

O período de isenção ficará aberto de 15 de outubro a 12 de novembro, por meio do portal da banca Cebraspe.

Resumo do concurso PC PE