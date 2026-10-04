CARREIRA POLICIAL
Novo concurso da Polícia Civil oferece R$ 13 mil em 1.315 vagas
O certame oferece oportunidades para Agente de Polícia, Delegado de Polícia e Escrivão de Polícia
A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) lançou o edital de um novo concurso público com 1.315 vagas para cargos de nível superior. São oportunidades que pagam salários iniciais de até 13 mil.
O certame oferece oportunidades para Agente de Polícia, Delegado de Polícia e Escrivão de Polícia.
Confira a distribuição das vagas:
Agente de Polícia (1.200 vagas) - R$5.667,92
- Ampla: 780 vagas
- PcD: 60 vagas
- Pessoa Preta ou Parda: 300 vagas
- Pessoa Indígena: 36 vagas
- Pessoa Quilombola: 24 vagas
Delegado de Polícia (45 vagas) - R$13.560
- Ampla: 29 vagas
- PcD: três vagas
- Pessoa Preta ou Parda: 11 vagas
- Pessoa Indígena: uma vaga
- Pessoa Quilombola: uma vaga
Escrivão de Polícia (70 vagas) - R$5.667,92
- Ampla: 45 vagas
- PcD: quatro vagas
- Pessoa Preta ou Parda: 18 vagas
- Pessoa Indígena: duas vagas
- Pessoa Quilombola: uma vaga.
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Requisitos
Os cargos de agente e escrivão exigem a formação de nível superior em qualquer área. O candidato também deverá possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo, na categoria "B".
Já o cargo de delegado exige a formação de nível superior em Direito, além de três anos de atividade jurídica, comprovados no ato da posse. O candidato também deverá possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo, na categoria "B".
Como se inscrever
As inscrições poderão ser feitas entre os dias 15 de outubro e 16 de dezembro, através do site da Cebraspe, banca responsável pelo certame.
Para confirmar a inscrição, o candidato deve efetuar o pagamento de uma taxa que varia entre R$ 250 (agente e escrivão) e R$ 350 (delegado).
Isenção do valor da taxa
Haverá isenção na taxa de inscrição para os candidatos que se enquadrarem em pelo menos uma das seguintes condições:
- inscritos no CadÚnico
- doadores de sangue
- doadores de medula óssea
- doadores de livros ao "Banco do Livro" do Estado de Pernambuco
- candidato que concluiu o ensino médio ou técnico em instituição pública de ensino há menos de três anos.
O período de isenção ficará aberto de 15 de outubro a 12 de novembro, por meio do portal da banca Cebraspe.
Resumo do concurso PC PE
- Órgão: Polícia Civil de Pernambuco
- Situação atual: edital publicado
- Banca: Cebraspe
- Cargos: agente, delegado e escrivão
- Escolaridade: nível superior
- Vagas: 1.315
- Remuneração: R$ 13.560,00
- Inscrições: 15 de outubro e 16 de dezembro
- Taxa: R$ 250 (agente e escrivão) e R$ 350 (delegado).
- Data da prova objetiva: dias 7 e 14 de março de 2027.