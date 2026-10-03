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OPORTUNIDADE

Concurso dos sonhos? Câmara oferece 184 vagas e salário acima de R$ 32 mil

A seleção contempla 11 especialidades

Leilane Teixeira
Por
Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília
Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília - Foto: Kayo Magalhães | Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados publicou um novo edital de concurso público com 184 oportunidades para analista legislativo, distribuídas entre vagas imediatas e cadastro de reserva. A seleção contempla 11 especialidades e exige nível superior.

Ao todo, são 66 vagas para contratação imediata e 118 para cadastro de reserva. Entre as áreas contempladas estão Jornalismo, Relações Públicas, Divulgação Institucional, Arquivologia, Biblioteconomia, diferentes ramos da Engenharia, Museologia e Registro e Redação.

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A remuneração inicial informada para a carreira chega a R$ 32.070,88, além de benefícios. O concurso será organizado pelo Cebraspe.

Jornalismo tem 35 oportunidades

Entre as especialidades com maior número de vagas está Comunicação Social – Jornalismo, com 12 oportunidades imediatas e outras 23 para cadastro de reserva.

Confira a distribuição:

  • Divulgação Institucional: 4 imediatas + 9 cadastro de reserva;
  • Jornalismo: 12 imediatas + 23 cadastro de reserva;
  • Relações Públicas: 4 imediatas + 12 cadastro de reserva;
  • Arquivologia: 7 imediatas + 11 cadastro de reserva;
  • Biblioteconomia: 7 imediatas + 10 cadastro de reserva;
  • Engenharia Civil: 1 imediata + 10 cadastro de reserva;
  • Engenharia Elétrica: 1 imediata + 2 cadastro de reserva;
  • Engenharia Eletrônica/Telecomunicações: 3 imediatas + 8 cadastro de reserva;
  • Engenharia Mecânica: 1 imediata + 2 cadastro de reserva;
  • Museologia: 1 imediata + 6 cadastro de reserva;
  • Registro e Redação: 25 imediatas + 25 cadastro de reserva.
  • A Câmara confirma que o edital contempla essas 11 especialidades.

Inscrições começam em outubro

As inscrições poderão ser feitas entre 15 de outubro e 17 de novembro, por meio do Cebraspe. A taxa de participação é de R$ 130.

Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção da taxa, esde que atendam aos critérios previstos no edital.

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Provas serão aplicadas em todo o Brasil

As provas objetivas e discursivas estão previstas para 17 de janeiro de 2027. A aplicação ocorrerá nas 26 capitais estaduais e no Distrito Federal. A Câmara já havia anunciado que a seleção teria aplicação nacional.

A etapa objetiva terá 180 questões, divididas entre Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos. A avaliação seguirá o tradicional modelo de itens de certo ou errado utilizado pelo Cebraspe.

Entre os conteúdos previstos estão Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Direito Administrativo e Administração Pública, Direito Constitucional, Regimento Interno da Câmara, Tecnologia da Informação e Dados, além dos conhecimentos específicos de cada especialidade.

Os candidatos também passarão por prova discursiva. Para a maioria das áreas, serão duas questões sobre conhecimentos específicos e uma peça técnica. Nas especialidades de Engenharia, a etapa terá três questões discursivas.

Terceiro edital

Este é o terceiro edital do atual ciclo de concursos da Câmara dos Deputados. Antes dele, a Casa já havia realizado seleções para analista e técnico legislativos e para policial legislativo.

Com a nova seleção, entram no concurso áreas que ainda não haviam sido contempladas, incluindo Comunicação Social, Documentação e Informação Legislativa, Engenharia, Museologia e Registro e Redação.

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Tags

Analista Legislativo Câmara dos Deputados Cebraspe. concurso público

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