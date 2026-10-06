Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS

OPORTUNIDADE

Concurso do TCE não exige faculdade e salário chega a quase R$ 12 mil

Inscrições já estão abertas e as provas já têm data para serem aplicadas

Edvaldo Sales
Por
Inscrições já estão abertas e as provas já têm data para serem aplicadas
Inscrições já estão abertas e as provas já têm data para serem aplicadas - Foto: Reprodução | Freepik

As inscrições para um concurso público com 16 vagas para cargos de nível médio e salários iniciais de quase R$ 12 mil foram abertas na segunda-feira, 5, pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO).

As oportunidades são para técnico de controle externo, sendo seis vagas na especialidade de técnico administrativo e 10 na área de tecnologia da informação.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O prazo de inscrição vai até 6 de novembro e os interessados precisam acessar site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 100 e deve ser paga até 9 de novembro.

Leia Também:

CONCURSOS

Concurso da UFBA: quais cargos têm mais vagas e menor exigência?
Concurso da UFBA: quais cargos têm mais vagas e menor exigência? imagem

CONCURSOS

Concurso do Detran: inscrições terminam nos próximos dias
Concurso do Detran: inscrições terminam nos próximos dias imagem

CARREIRA POLICIAL

Novo concurso da Polícia Civil oferece R$ 13 mil em 1.315 vagas
Novo concurso da Polícia Civil oferece R$ 13 mil em 1.315 vagas imagem

Datas, etapas e conteúdo das provas

As provas estão previstas para 17 de janeiro de 2027, em Goiânia. A seleção terá provas objetiva e discursiva, aplicadas no mesmo dia, com duração total de 4h30, segundo o edital.

A prova objetiva terá 70 questões de múltipla escolha, sendo 25 de conhecimentos gerais e 45 de conhecimentos específicos para os dois cargos.

A prova discursiva para o cargo de Técnico Administrativo será composta por uma redação. Já para a área de Tecnologia da Informação, os candidatos deverão responder a um estudo de caso.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

Cargos, vagas e remuneração inicial

Técnico de Controle Externo – Técnico Administrativo:

  • Vagas: 6
  • Salário inicial: R$ 11.862,19

Técnico de Controle Externo – Tecnologia da Informação

  • Vagas: 10 vagas
  • Salário inicial: R$ 11.862,19

O resultado preliminar das provas vai ser liberado no dia 19 de março de 2027, o definitivo em 16 de abril, e o resultado final em 16 de junho.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

concursos Goiás

Relacionadas

Mais lidas