Concurso do TCE não exige faculdade e salário chega a quase R$ 12 mil

Siga o A TARDE no Google

As inscrições para um concurso público com 16 vagas para cargos de nível médio e salários iniciais de quase R$ 12 mil foram abertas na segunda-feira, 5, pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO).

As oportunidades são para técnico de controle externo, sendo seis vagas na especialidade de técnico administrativo e 10 na área de tecnologia da informação.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O prazo de inscrição vai até 6 de novembro e os interessados precisam acessar site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 100 e deve ser paga até 9 de novembro.

Datas, etapas e conteúdo das provas

As provas estão previstas para 17 de janeiro de 2027, em Goiânia. A seleção terá provas objetiva e discursiva, aplicadas no mesmo dia, com duração total de 4h30, segundo o edital.

A prova objetiva terá 70 questões de múltipla escolha, sendo 25 de conhecimentos gerais e 45 de conhecimentos específicos para os dois cargos.

A prova discursiva para o cargo de Técnico Administrativo será composta por uma redação. Já para a área de Tecnologia da Informação, os candidatos deverão responder a um estudo de caso.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

Cargos, vagas e remuneração inicial

Técnico de Controle Externo – Técnico Administrativo:

Vagas: 6

Salário inicial: R$ 11.862,19

Técnico de Controle Externo – Tecnologia da Informação

Vagas: 10 vagas

Salário inicial: R$ 11.862,19

O resultado preliminar das provas vai ser liberado no dia 19 de março de 2027, o definitivo em 16 de abril, e o resultado final em 16 de junho.