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Concurso da UFBA: quais cargos têm mais vagas e menor exigência?

Inscrições estão abertas até o dia 29 de outubro

Alice Paulilo
Por
| Atualizada em
Confira quais cargos têm mais vagas e menor exigência no concurso da UFBA
Confira quais cargos têm mais vagas e menor exigência no concurso da UFBA - Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde

No último concurso publicado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), as 139 vagas abertas são direcionadas para diferentes níveis, médio, técnico e superior. Os cargos para nível médio/técnico possuem maior quantidade de vagas, com destaque para Assistente em Administração, com 94 vagas.

Além das oportunidades para Assistente em Administração, que exige apenas o nível médio, as outras vagas são voltadas para candidatos com formação técnica em áreas específicas. Ao todo, são seis funções com esse requisito:

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  • Técnico de Tecnologia da Informação: 4 vagas;
  • Técnico em Contabilidade: 3 vagas;
  • Técnico de Laboratório/Química: 2 vagas;
  • Técnico em Enfermagem: 1 vaga;
  • Técnico de Laboratório/Refrigeração e Climatização: 1 vaga;
  • Técnico de Laboratório/Análises Clínicas: 1 vaga.

Como acontece o processo seletivo?

As inscrições estão abertas até o dia 29 de outubro, às 23h59, e precisam ser feitas através do site do Instituto Avalia. A taxa é de R$ 100 para cargos de níveis médio e técnico e de R$ 150 para os cargos de nível superior.

Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção da taxa até as 23h59 do dia 5 de outubro, conforme as regras do edital.

A primeira etapa do concurso está prevista para 20 de dezembro de 2026, quando serão aplicadas a prova objetiva e a redação. A avaliação objetiva terá 60 questões de Língua Portuguesa, Noções de Informática, Administração Pública, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos.

De acordo com o cargo escolhido, os candidatos também poderão passar por outras etapas, como avaliação de títulos, prova prática ou prova oral.

O gabarito oficial da prova objetiva está previsto para ser divulgado em 21 de dezembro. Já o resultado das provas deve ser publicado em 12 de janeiro de 2027.

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O edital também prevê reserva de oportunidades para pessoas com deficiência, pessoas negras, indígenas e quilombolas, seguindo os critérios estabelecidos para cada modalidade.

Após a homologação do resultado final, o concurso terá validade de um ano. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

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