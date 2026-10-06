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Concurso na Bahia oferece 54 vagas de nível médio para área de saúde

As oportunidades serão distribuídas em 50 microáreas do município; confira

Carla Melo
Por
A Prefeitura de Palmas de Monte Alto lançou um concurso público com 54 vagas destinadas à saúde
A Prefeitura de Palmas de Monte Alto lançou um concurso público com 54 vagas destinadas à saúde - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Palmas de Monte Alto, no sudoeste da Bahia, lançou um novo concurso público com 54 vagas destinadas ao cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS). As oportunidades serão distribuídas em 50 microáreas do município.

Do total de vagas oferecidas, 7 são imediatas e as demais destinadas à formação de cadastro reserva para diversas microáreas.

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Os candidatos precisam possuir ensino médio completo. A jornada estabelecida é de 40 horas semanais, enquanto a remuneração foi definida pelo edital como equivalente a dois salários mínimos.

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O candidato a Agente Comunitário de Saúde deve residir na área para a qual pretende concorrer desde a data de publicação do edital. As microáreas podem ser separadas por ruas, avenidas, bairros, povoados, fazendas e demais localidades correspondentes.

Como se inscrever

As inscrições para o concurso da Prefeitura de Palmas de Monte Alto podem ser feitas até o dia 30 de outubro de 2026, exclusivamente pela internet, no portal do Instituto DOM.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 120,00. O edital também prevê possibilidade de isenção, que poderá ser concedida, conforme as regras do documento, a candidatos pertencentes a famílias inscritas no CadÚnico que atendam ao critério de renda e a doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

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Etapas

A primeira etapa será a prova objetiva, prevista para 13 de dezembro de 2026. A avaliação terá caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por questões de múltipla escolha.

Serão aplicadas 40 questões, distribuídas entre Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Informática, Legislação do SUS e Saúde Pública, além de conhecimentos específicos.

Além da avaliação escrita, haverá curso de formação, de caráter eliminatório. A data dessa etapa ainda será definida pela organização.

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