Governo prepara mais de 53 mil vagas em concursos públicos

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O Governo Federal deve preencher cerca de 53.530 vagas em concursos públicos para 2027. As vagas estão previstas no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), que foi enviado para o Congresso Nacional nesta última segunda-feira, 31.

O texto projeta despesas e receitas para 2027, o que inclui a previsão para recursos necessários para novas contratações.

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Antes de ser aprovada, a proposta será analisada pela Comissão Mista de Orçamento, e pode sofrer mudanças antes de seguir para a votação conjunta no Congresso.

A votação deve ocorrer até o dia 31 de dezembro. Até lá, o recesso parlamentar não pode ocorrer até que o orçamento seja aprovado no plenário.

Mais de 53 mil vagas para 2027

Ao todo, 4.704 vagas são para cargos novos e 48.826 para ocupar cargos públicos já existentes, ou seja, a convocação pode ocorrer por meio de certames válidos ou novos concursos.

As oportunidades estão distribuídas entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da seguinte forma:

Poder Executivo Federal: serão oferecidos 47.609 postos, sendo 44.864 para provimento e 2.745 para criação.

Poder Legislativo: serão 330 vagas para provimento, sendo 237 para a Câmara dos Deputados, 50 para o Senado Federal e 43 para o Tribunal de Contas da União (TCU).

Poder Judiciário: serão destinadas 5.131 vagas, sendo 3.263 para provimento e 1.868 para criação.

Defensoria Pública da União: serão ofertadas 183 chances, sendo 92 para provimento e 91 para criação.

Ministério Público da União (MPU): serão destinadas 277 vagas de provimento.

Quais são os concursos previstos para 2027?

O Poder Executivo já possui concursos autorizados para 2027, inclusive, alguns estão em fase de escolha da banca organizadora.

Entre os concursos e vagas previstas estão: