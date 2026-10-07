OPORTUNIDADES
Prefeitura lança concurso com ganhos que chegam a R$ 14 mil
A Prefeitura de Curitiba oferece oportunidades para nível superior em diversas áreas
A Prefeitura de Curitiba (PR) lançou umconcurso público com 63 vagas de nível superior, com salários que podem chegar a R$ 14.117,18.
Veja a distribuição das vagas:
- Analista Administrativo (5 vagas) - R$ 5.306,21
- Analista de Finanças (5 vagas) - R$ 10.839,69
- Assistente Social (3 vagas) - R$ 4.333,71
- Auditor Fiscal de Tributos Municipais (10 vagas) - R$ 14.117,18
- Contador (10 vagas) - R$ 10.839,69
- Engenheiro Civil (30 vagas) - R$ 8.838,96
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Como se inscrever
As inscrições para o concurso público vão de 7 de outubro a 5 de novembro de 2026 e podem ser feitas no site da banca organizadora, a Fundação FAFIPA.
O valor da taxa de inscrição é de R$ 150,00 para todos os cargos e o prazo limite para o pagamento da taxa é de até o dia 6 de novembro de 2026
O prazo para solicitação é das 08h do dia 7 de outubro de 2026 até às 23h59min do dia 13 de outubro de 2026.
Critérios para Isenção:
- CadÚnico (Hipossuficientes): Estar inscrito no Cadastro Único com NIS válido (atualizado há no máximo 24 meses) e possuir renda familiar per capita de até meio salário mínimo.
- Doadores de Sangue: Comprovar no mínimo 01 doação de sangue realizada nos 24 meses anteriores à publicação do edital, expedida por instituição vinculada ao SUS
Etapas do Concurso
O processo seletivo é composto pelas seguintes etapas principais:
- Prova Objetiva (PO): De caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos, contendo 40 questões de múltipla escolha (05 de Língua Portuguesa, 05 de Noções de Informática e 30 de Conhecimentos Específicos). A pontuação máxima é de 80 pontos, sendo necessário atingir no mínimo 48 pontos para ser aprovado. A data provável de aplicação é 06 de dezembro de 2026.
- Prova de Títulos (PT): De caráter classificatório para todos os cargos aprovados na prova objetiva, avaliando títulos de Doutorado (8 pontos), Mestrado (6 pontos) e Especialização (2 pontos cada, máximo de 6), somando até 20 pontos.
- Procedimentos e Avaliações Adicionais: Procedimento de heteroidentificação online para candidatos às vagas reservadas para população negra e povos indígenas (PPI) e Exame Médico Ocupacional de caráter eliminatório antes da posse.