Prefeitura lança concurso com ganhos que chegam a R$ 14 mil

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A Prefeitura de Curitiba (PR) lançou umconcurso público com 63 vagas de nível superior, com salários que podem chegar a R$ 14.117,18.

Veja a distribuição das vagas:

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Analista Administrativo (5 vagas) - R$ 5.306,21

Analista de Finanças (5 vagas) - R$ 10.839,69

Assistente Social (3 vagas) - R$ 4.333,71

Auditor Fiscal de Tributos Municipais (10 vagas) - R$ 14.117,18

Contador (10 vagas) - R$ 10.839,69

Engenheiro Civil (30 vagas) - R$ 8.838,96

Como se inscrever

As inscrições para o concurso público vão de 7 de outubro a 5 de novembro de 2026 e podem ser feitas no site da banca organizadora, a Fundação FAFIPA.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 150,00 para todos os cargos e o prazo limite para o pagamento da taxa é de até o dia 6 de novembro de 2026

O prazo para solicitação é das 08h do dia 7 de outubro de 2026 até às 23h59min do dia 13 de outubro de 2026.

Critérios para Isenção:

CadÚnico (Hipossuficientes) : Estar inscrito no Cadastro Único com NIS válido (atualizado há no máximo 24 meses) e possuir renda familiar per capita de até meio salário mínimo.

: Estar inscrito no Cadastro Único com NIS válido (atualizado há no máximo 24 meses) e possuir renda familiar per capita de até meio salário mínimo. Doadores de Sangue: Comprovar no mínimo 01 doação de sangue realizada nos 24 meses anteriores à publicação do edital, expedida por instituição vinculada ao SUS

Etapas do Concurso

O processo seletivo é composto pelas seguintes etapas principais: