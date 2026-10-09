CONCURSOS
Salário de R$ 21 mil! CGU lança concurso para qualquer área de formação
São 60 vagas para o cargo de auditor federal de finanças e controle
A Controladoria Geral da União (CGU) publicou nesta sexta-feira, 9, o edital de um concurso público com 60 vagas para o cargo de auditor federal de finanças e controle.
São oportunidades imediatas e para cadastro reserva com salários de até R$ 21.192
As oportunidades da Controladoria-Geral da União estão distribuídas entre quatro especialidades, com lotação no Distrito Federal e em cinco estados.
Veja a distribuição:
- Auditoria: 30 vagas, sendo 20 no Distrito Federal e duas em cada um dos estados do Acre, Amapá, Mato Grosso, Rondônia e Roraima;
- Tecnologia da Informação — Ciência de Dados: dez vagas para o Distrito Federal;
- Tecnologia da Informação — Infraestrutura de TI: dez vagas para o Distrito Federal; e
- Tecnologia da Informação — Desenvolvimento de Sistemas: dez vagas para o Distrito Federal.
O cargo exige nível superior em qualquer área de formação e oferece salário inicial de R$ 20 mil, para uma jornada de 40 horas semanais.
O edital também prevê a formação de cadastro de reserva, com limite de até 368 aprovados no resultado final, já incluídos os classificados nas vagas imediatas. Dessa forma, outros candidatos poderão ser convocados durante o prazo de validade do concurso, conforme a necessidade e a disponibilidade de vagas.
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Como se inscrever
A organização do concurso ficará sob responsabilidade do Cebraspe. As inscrições para o concurso CGU serão recebidas entre as 10h de sábado, 10 de outubro, e as 18h de 4 de novembro, pelo site da banca.
Para participar, o candidato deverá acessar a página da banca, preencher o formulário eletrônico e efetuar o pagamento da taxa de R$170.
Quem pode solicitar isenção da taxa?
O edital prevê isenção da taxa de inscrição para candidatos que se enquadrem em uma das seguintes condições:
- inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), conforme os critérios previstos no edital;
- candidatos de baixa renda não inscritos no CadÚnico, desde que atendam aos requisitos estabelecidos e apresentem a documentação exigida; e
- doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.
Os pedidos deverão ser realizados entre os dias 10 e 16 de outubro, também pelo site do Cebraspe.
Requisitos
Para concorrer ao cargo de auditor federal de finanças e controle, é necessário apresentar diploma de graduação de nível superior em qualquer área, emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
O salário inicial é de R$20 mil, correspondente à classe A, padrão I, da carreira. Além da remuneração salarial, o certame ainda oferece auxílio-alimentação federal no valor de R$ 1.192 o que totaliza ganhos de R$ 21.192 mensais.
A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sob regime estatutário.Entre as atribuições do auditor estão a supervisão e a coordenação de atividades de auditoria interna governamental, gestão de riscos, controles internos, prevenção à corrupção, transparência e integridade.
O profissional também poderá atuar em ações investigativas, ouvidoria, correição e no desenvolvimento de soluções tecnológicas relacionadas às atividades da CGU.