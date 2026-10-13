Instituto abre três processos seletivos com salários de até R$ 13,3 mil

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O Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal (Iges-DF) está com inscrições abertas para três processos seletivos na área da saúde, com salários que podem chegar a R$ 13,3 mil, além de benefícios. As oportunidades são destinadas à formação de cadastro reserva para diferentes especialidades.

As vagas contemplam as funções de médico paliativista, médico reumatologista e tecnólogo em radiologia. Os interessados têm até o dia 22 de outubro para realizar a inscrição no site oficial da instituição.

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A abertura das seleções foi anunciada nesta terça-feira (13), por meio do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Salários e jornada de trabalho

Os profissionais selecionados para os cargos de médico paliativista e reumatologista terão remuneração bruta de R$ 13,3 mil. Para tecnólogo em radiologia, o valor previsto é de R$ 3,7 mil.

A carga horária mínima estabelecida nos editais é de 24 horas semanais. Os contratos poderão ser firmados por tempo determinado, indeterminado ou em regime intermitente, conforme a demanda do instituto.

Quem pode participar?

Cada função possui critérios específicos de formação e experiência profissional.

Médico paliativista: é necessário possuir diploma de medicina reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), residência ou certificação na área de medicina paliativa, registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) e experiência mínima de seis meses na especialidade.

Médico reumatologista: os candidatos devem ter graduação em medicina, residência ou título de especialista em reumatologia, registro no CRM e pelo menos seis meses de experiência profissional na área.

Tecnólogo em radiologia: é exigido registro ativo no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia (CRTR), além de experiência mínima de seis meses como tecnólogo ou técnico em radioterapia. A formação acadêmica específica deve ser confirmada no edital.

Como fazer a inscrição?

As inscrições podem ser realizadas até 22 de outubro de 2026, pelo site do Iges-DF.

Por se tratar de formação de cadastro reserva, as contratações dependerão da necessidade da instituição.