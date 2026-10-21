Concurso da UFRJ vira alvo de operação da PF contra fraudes

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Ao menos 13 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na cidade do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 21, para apurar possíveis fraudes no concurso público para o provimento de cargos de técnico administrativo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

A Operação Gabarito foi deflagrada pela Polícia Federal (PF) nos bairros de Realengo, Bangu e Taquara. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

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“A investigação partiu de uma notícia-crime encaminhada pela empresa organizadora do concurso público, que apontou a presença de um padrão de respostas suspeito entre as provas de diversos candidatos”, informou a PF.

“Tal fato indica a possibilidade da existência de um esquema coletivo para fraudar os resultados do certame e beneficiar certos participantes.”, continuou

Os investigados poderão responder pelo crime de fraude em certame de interesse público, sem prejuízo de eventuais outros delitos que possam ser revelados no decorrer das apurações.

Concurso da UFRJ

Oconcurso público da UFRJ, organizado pelo Instituto Nacional de Seleção e Concursos, conhecido como Instituto Selecon, visava preencher 243 vagas. Foram 2 domingos de provas em março: no dia 1º, para nível superior, e dia 8, para nível médio/técnico.

A prova foi realizada no início de março. Os salários para os aprovados variam de R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04. Além disso, os aprovados contam com auxílios e adicional por qualificação.