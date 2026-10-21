Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS

OPERAÇÃO GABARITO

Concurso da UFRJ vira alvo de operação da PF contra fraudes

Ao menos 13 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na cidade do Rio de Janeiro

Carla Melo
Por
UFRJ vira alvo de operação da PF contra fraude em concurso
UFRJ vira alvo de operação da PF contra fraude em concurso - Foto: Divulgação | UFRJ

Ao menos 13 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na cidade do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 21, para apurar possíveis fraudes no concurso público para o provimento de cargos de técnico administrativo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

A Operação Gabarito foi deflagrada pela Polícia Federal (PF) nos bairros de Realengo, Bangu e Taquara. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“A investigação partiu de uma notícia-crime encaminhada pela empresa organizadora do concurso público, que apontou a presença de um padrão de respostas suspeito entre as provas de diversos candidatos”, informou a PF.

Leia Também:

POLÍCIA

Mãe Bernadete: acusado de instigar crime e receber celulares nega participação
Mãe Bernadete: acusado de instigar crime e receber celulares nega participação imagem

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Fim do concurso público? Proposta da campanha de Flávio Bolsonaro sugere trocar trabalhadores por IA
Fim do concurso público? Proposta da campanha de Flávio Bolsonaro sugere trocar trabalhadores por IA imagem

OPORTUNIDADES

Salários de até R$ 10 mil! Veja concursos abertos na Bahia em outubro
Salários de até R$ 10 mil! Veja concursos abertos na Bahia em outubro imagem

“Tal fato indica a possibilidade da existência de um esquema coletivo para fraudar os resultados do certame e beneficiar certos participantes.”, continuou

Os investigados poderão responder pelo crime de fraude em certame de interesse público, sem prejuízo de eventuais outros delitos que possam ser revelados no decorrer das apurações.

Concurso da UFRJ

Oconcurso público da UFRJ, organizado pelo Instituto Nacional de Seleção e Concursos, conhecido como Instituto Selecon, visava preencher 243 vagas. Foram 2 domingos de provas em março: no dia 1º, para nível superior, e dia 8, para nível médio/técnico.

A prova foi realizada no início de março. Os salários para os aprovados variam de R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04. Além disso, os aprovados contam com auxílios e adicional por qualificação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

concurso Polícia

Relacionadas

Mais lidas