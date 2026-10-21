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Amigo de Flávio Bolsonaro movimentou R$ 5 bilhões em bets em 2025

Números da conta do advogado Willer Tomaz constam em nota técnica do Ministério da Fazenda

Ane Catarine
Por
Willer Tomaz e Flávio Bolsonaro
Willer Tomaz e Flávio Bolsonaro - Foto: Reprodução/Redes Sociais
Eleições 2026

Amigo do senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), o advogado Willer Tomaz foi o maior apostador em bets do país em 2025. Ao todo, ele movimentou R$ 5 bilhões em apostas online e sacou mais de R$ 200 milhões.

Os números constam em uma nota técnica do Ministério da Fazenda, revelada pelo UOL.

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Segundo o documento, Tomaz liderou o ranking de depósitos em plataformas de apostas de quota fixa no ano passado, com um valor quase duas vezes maior que o registrado pelo segundo colocado.

“Essa pessoa foi a que teve o maior volume total de depósitos em plataformas de quota fixa no Brasil em 2025, sendo que o valor por ela depositado constituiu quase o dobro do valor depositado pela pessoa que figurou como segunda colocada nesse ranqueamento”, diz a nota.

Assinada por Carlos Resende, subsecretário de Monitoramento e Fiscalização, a nota técnica tem 25 páginas e é dividida em 97 itens.

Na conclusão, o documento afirma que Willer Tomaz foi, “por larga margem”, a pessoa com maior volume somado de depósitos e saques em plataformas autorizadas no Brasil em 2025, totalizando cerca de R$ 350 milhões nessas operações.

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Advogado e Flávio Bolsonaro são investigados por suspeita de lavagem de dinheiro

O Supremo Tribunal Federal (STF) abriu um inquérito para apurar suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo o advogado Willer Tomaz, empresas dele e o candidato Flávio Bolsonaro.

A investigação começou na primeira instância da Justiça Federal no Rio Grande do Sul, onde eram apurados crimes como lavagem de dinheiro e evasão de divisas, além do uso de casas de apostas no suposto esquema.

A Polícia Federal no Rio Grande do Sul quebrou o sigilo telemático de Willer Tomaz e encontrou e-mails que indicavam que Flávio havia sido cadastrado como “usuário master” de uma conta bancária da empresa Alcazar Holdings, de propriedade de Tomaz.

Devido ao foro especial do senador Flávio Bolsonaro, o caso foi encaminhado ao Supremo em 8 de outubro.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) analisou os indícios e se manifestou favoravelmente à abertura da investigação.

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bets eleições no Brasil Flávio Bolsonaro Willer Tomaz

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