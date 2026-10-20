Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

SUSPEITA DE CORRUPÇÃO

PF investiga Flávio Bolsonaro e advogado Willer Tomaz por suspeita de lavagem de dinheiro

Inquérito apura possível participação do senador em esquema de apostas esportivas

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
Willer Tomaz e Flávio Bolsonaro
Willer Tomaz e Flávio Bolsonaro - Foto: Reprodução/Redes Sociais
Eleições 2026

A Polícia Federal (PF) investiga se o senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), participou de um suposto esquema de lavagem de dinheiro com o advogado Willer Tomaz.

O inquérito tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A apuração começou no Rio Grande do Sul, em uma investigação sobre suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas por meio de plataformas de apostas esportivas, conhecidas como bets.

Ao analisar o celular e os e-mails de Tomaz, os investigadores encontraram indícios de proximidade entre o advogado e Flávio, incluindo registros relacionados a uma conta bancária conjunta.

Como a investigação passou a envolver um senador, o caso foi encaminhado ao Supremo. A investigação foi revelada pelo jornal O Estado de S. Paulo.

O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro
O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro - Foto: Vittor Sales | Divulgação Assessoria do candidato

E-mails indicam vínculo com conta bancária

Segundo os investigadores, há indícios de que Tomaz controla a Rede Loto, uma empresa de apostas autorizada pelo governo do Rio de Janeiro a operar em maio de 2023.

A partir dessa suspeita, a PF solicitou a quebra do sigilo telemático do advogado, medida que permitiu acessar mensagens, e-mails e outros dados de seu celular.

Na análise desse material, os policiais encontraram registros que indicariam uma ligação financeira entre Tomaz e Flávio.

Um dos e-mails, divulgado pela colunista Malu Gaspar, do jornal O GLOBO, mostra que o senador estava cadastrado como “usuário master” de uma conta bancária conjunta com o advogado.

A conta, mantida no Santander em nome da Alcazar Holdings, era administrada por Tomaz.

Segundo uma troca de e-mails localizada pela PF no iCloud do advogado, Flávio também teria vínculo com ela até maio de 2025.

Naquele mês, uma secretária de Tomaz solicitou ao banco a desvinculação de uma conta identificada com o nome de Flávio e de outra em nome do advogado. O Santander confirmou a exclusão.

Advogado também é investigado por movimentações em bets

Além da apuração sobre a Rede Loto, Tomaz entrou na mira da PF por movimentações bilionárias relacionadas à plataforma de apostas Blaze.

O advogado acionou a Justiça para tentar recuperar R$ 163,2 milhões que afirma ter perdido em jogos de cassino virtual ao longo de 2025.

Na ação, sua defesa apresentou documentos que apontam R$ 4,8 bilhões em ganhos e R$ 4,96 bilhões em perdas, totalizando quase R$ 10 bilhões movimentados entre apostas e prêmios.

Leia Também:

CONEXÕES

Quem é Willer Tomaz, advogado suspeito de ligação com Flávio Bolsonaro
Quem é Willer Tomaz, advogado suspeito de ligação com Flávio Bolsonaro imagem

POLÍTICA

Lula aciona TSE contra Meta e pede cassação da chapa de Flávio Bolsonaro
Lula aciona TSE contra Meta e pede cassação da chapa de Flávio Bolsonaro imagem

POLÍTICA

Inspiração de Flávio, Milei prepara novo corte de 20 mil vagas na Argentina
Inspiração de Flávio, Milei prepara novo corte de 20 mil vagas na Argentina imagem

Viagens internacionais aproximaram Flávio e Willer

A relação entre Flávio e Tomaz vai além das investigações. Os dois mantêm uma amizade de vários anos, viajaram juntos ao exterior e também atuam profissionalmente em processos judiciais.

Em março de 2025, cerca de nove meses antes de anunciar a candidatura à Presidência, Flávio viajou para a África do Sul com familiares e amigos. Tomaz estava no grupo, que passou uma semana no país, incluindo um safári.

A PF identificou ao menos cinco viagens internacionais feitas pelos dois no primeiro semestre daquele ano.

A análise do celular e da caixa de e-mails do advogado permitiu localizar fotografias, reservas e registros de voos e aluguel de veículos.

O que dizem Flávio Bolsonaro e Willer Tomaz

Em nota, Flávio classificou a investigação como “fake news” e negou ter mantido conta bancária conjunta com o advogado.

Tomaz também negou irregularidades e afirmou ver com “estranheza” a divulgação do caso “num domingo e a poucas horas do debate entre os candidatos à Presidência”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleições no Brasil Flávio Bolsonaro

Relacionadas

Mais lidas