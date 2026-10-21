Mãe Bernadete: acusado de instigar crime e receber celulares nega participação

Acusado de instigar a morte de Mãe Bernadete e ter sido responsável por receptar os celulares roubados dela e dos familiares, Sérgio Ferreira de Jesus nega participação no crime. O suspeito será julgado nesta quarta-feira, 21, no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador.

Em entrevista ao grupo A TARDE antes de começar a sessão, Demilson Lima, advogado de defesa, garantiu a inocência do cliente e afirmou que não há provas passíveis de condenação.

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"Mergulhamos no processo, não encontramos uma prova que condene nosso cliente. Por isso, estamos aqui na busca da verdade, e tenho certeza que nosso cliente, Sérgio, é inocente, não contribuiu em nenhum momento com a morte de Bernadete. A sociedade vai ter a resposta dos jurados e a absolvição do nosso cliente", garantiu Demilson.

As investigações apontam que Sérgio teria instigado o crime, após um desentendimento motivado por uma bronca da líder religiosa. Além disso, o homem teria apontado aos executores a melhor rota para matar a líder quilombola.

Demilson Lima - Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

Família acredita que acusado será condenado

Se por um lado a defesa se mostra confiante com o desfecho da história, do outro, advogado e família de Mãe Bernadete estão seguros de que Sérgio será o quarto condenado pelo pelo crime.

Hédio Silva, representante dos parentes da vítima, acredita que o júri desta quarta-feira resulte em condenação máxima, com pena de pelo menos 30 anos de prisão.

"Provas que serviram de base às condenações anteriores são as mesmas provas que nós vamos apresentar hoje aos jurados. Ele organizou uma reunião no dia da execução, levou os executores para a casa dele, fez a verificação para saber quais câmeras estavam funcionando, quais câmeras não estavam funcionando, ligou para a mãe Bernadete minutos antes", enfatizou Hédio em conversa com a reportagem.

Advogado Hédio Silva - Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

Filho de Mãe Bernadete, Jurandir Pacifico mostra a mesma confiança na Justiça, mas pondera que nada irá trazer a ialorixá de volta.

"A expectativa que se faça justiça mais uma vez. Esse rapaz que está aí é um dos principais articuladores do assassinato da minha mãe. Espero que mais uma vez a justiça seja feita e que ele tome pena máxima pelo crime que ele cometeu. É irreparável! Nada vai reparar o que a família tá sentindo e o que a família perdeu", disse Jurandir.

Filho de Mãe Bernadete, Jurandir Pacifico - Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

Quantas pessoas são acusadas pelo assassinato de Mãe Bernadete?

No total, cinco pessoas são acusadas de envolvimento no crime, sendo que três já foram julgadas.

Arielson da Conceição dos Santos: executor do crime, condenado em abril a 40 anos, 5 meses e 22 dias de reclusão;

Marílio dos Santos: mandante, condenado a 29 anos e 9 meses de reclusão, mas morreu dois dias após o julgamento;

Josevan Dionísio dos Santos: acusado de efetuar os disparos foi condenado a 28 anos de reclusão no dia 13 de outubro;

Sérgio Ferreira de Jesus: apontado como instigador do crime e receptor de celulares roubados passará por júri nesta quarta;

Ydney Carlos Santos de Jesus: suspeito de auxiliar o plano aguarda decisão definitiva da Justiça e não tem data de julgamento marcada.

Relembre o caso Mãe Bernadete

A líder quilombola Maria Bernadete Pacífico Moreira, a Mãe Bernadete, foi assassinada aos 72 anos, no dia 17 de agosto de 2023, dentro da própria casa, no Quilombo Pitanga dos Palmares, localizado no Município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

A ialorixá era legitimada pela comunidade e desempenhava um papel significativo na defesa dos interesses locais. A Polícia Civil concluiu que ao confrontar os interesses do tráfico de drogas na região, acabou sendo assassinada.

O crime teve repercussão nacional e mobilizou organizações de defesa dos direitos humanos e das comunidades quilombolas.