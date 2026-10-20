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DUPLO HOMICÍDIO

Idoso de 65 anos e homem de 53 são mortos a tiros na Bahia

Vítimas foram baleadas em uma praça; vendedor de leite também foi atingido durante o ataque

Andrêzza Moura
Por
Homens estavam em conversando quando foram surpreendidos a tiros
Homens estavam em conversando quando foram surpreendidos a tiros - Foto: Reprodução Augusto Urgente

A motivação para as mortes de José Gonçalves de Lima, de 65 anos, o Zé do Doce, e de Kennedy Marcio Oliveira da Silva, de 53, na manhã desta segunda-feira, 19, em Jacobina, no centro norte da Bahia, ainda é apurada pela Polícia Civil.

Os homens foram executados a tiros, na Praça do Texaco, nas proximidades da Rua dos Artistas. O suspeito, ainda não identificado, teria chegado ao local em uma motocicleta já atirando. As vítimas não tiveram chance de defesa.

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Zé do Doce morreu ainda no local e Kennedy ainda foi levado ao Hospital Regional de Jacobina, mas não resistiu. Um vendedor de leite de prenome Jailson também foi baleado. Ele foi encaminhado para atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

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Alvo do ataque

Relatos dão conta de que o alvo do suspeito era Kennedy Marcio. Zé do Doce e Jailson foram atingidos por estavam na hora errada e no lugar errado. Essa versão não foi confirmada oficialmente. Não há informações sobre motivação.

O caso é investigado pela 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Jacobina), coordenada pelo delegado Leonardo Virgílio. As informações são do Augusto Urgente.

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Tags

Duplo homicídio jacobina Polícia Civil Bahia

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