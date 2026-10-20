Homem confessa ter matado companheira, mãe de nove filhos, em Salvador

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Uma mulher de 48 anos, identificada como Maria Rita de Jesus Santos, foi morta no bairro de Valéria, em Salvador. O companheiro dela, Carlos Magno, de 44 anos, foi preso após se apresentar à polícia e confessar o crime.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Periperi, no Subúrbio Ferroviário da capital baiana, onde admitiu ter assassinado a companheira.

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Maria Rita foi sepultada na segunda-feira, 19, em Salvador e deixou nove filhos.

Autuado em flagrante

O homem foi autuado em flagrante por feminicídio e, após passar pelos procedimentos legais, permaneceu à disposição da Justiça.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre como o assassinato aconteceu ou o que teria motivado o crime. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que busca esclarecer as circunstâncias da morte.