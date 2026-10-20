VIOLÊNCIA
Homem confessa ter matado companheira, mãe de nove filhos, em Salvador
Suspeito foi autuado em flagrante por feminicídio
Uma mulher de 48 anos, identificada como Maria Rita de Jesus Santos, foi morta no bairro de Valéria, em Salvador. O companheiro dela, Carlos Magno, de 44 anos, foi preso após se apresentar à polícia e confessar o crime.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Periperi, no Subúrbio Ferroviário da capital baiana, onde admitiu ter assassinado a companheira.
Maria Rita foi sepultada na segunda-feira, 19, em Salvador e deixou nove filhos.
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Autuado em flagrante
O homem foi autuado em flagrante por feminicídio e, após passar pelos procedimentos legais, permaneceu à disposição da Justiça.
Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre como o assassinato aconteceu ou o que teria motivado o crime. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que busca esclarecer as circunstâncias da morte.