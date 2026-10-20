Dois homens são mortos a tiros no Lobato; mulher fica ferida

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Dois homens foram mortos a tiros, na tarde desta terça-feira, 20, na Rua Aterro do Joanes, no Labato, bairro do Subúrbio Ferroviário de Salvador. Uma mulher também foi atingida, mas sobreviveu.

Em nota ao portal A TARDE, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) iformou que policiais da 14ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para averiguar a situação, após denúncias de disparos na região. Segundo a corporação, as vítimas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a PM, a informação que uma mulher também havia sido atingida apenas depois da constatação dos dois óbitos. Ela foi encaminhada para uma unidade hospitalar.

A causa do crime ainda está sendo apurado. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

O caso está sendo apurado pela Polícia Civil, o potal A TARDE entrou em contato com a investigação e aguarda retorno.