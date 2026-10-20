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Dois homens são mortos a tiros no Lobato; mulher fica ferida

A sobrevivente foi encaminhada para uma unidade hospitalar

Sara Santos
Por
| Atualizada em
As vítimas fatais foram socorridas, mas não resistiram aos ferimentos
As vítimas fatais foram socorridas, mas não resistiram aos ferimentos - Foto: Foto Ilustrativa: Divulgação/SSP-BA

Dois homens foram mortos a tiros, na tarde desta terça-feira, 20, na Rua Aterro do Joanes, no Labato, bairro do Subúrbio Ferroviário de Salvador. Uma mulher também foi atingida, mas sobreviveu.

Em nota ao portal A TARDE, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) iformou que policiais da 14ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para averiguar a situação, após denúncias de disparos na região. Segundo a corporação, as vítimas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram.

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De acordo com a PM, a informação que uma mulher também havia sido atingida apenas depois da constatação dos dois óbitos. Ela foi encaminhada para uma unidade hospitalar.

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A causa do crime ainda está sendo apurado. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

O caso está sendo apurado pela Polícia Civil, o potal A TARDE entrou em contato com a investigação e aguarda retorno.

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Tags

lobato Polícia Salvador segurança pública Subúrbio Ferroviário

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