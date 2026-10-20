Líder do CV é preso com arma e explosivos após troca de tiros com PRF

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na última segunda-feira, 19, o líder do Comando Vermelho (CV) no Sul da Bahia. A abordagem do veículo foi feita na BR-101 no município de Mimoso do Sul-ES.

O homem estava entre os 16 detentos que fugiram do Conjunto Penal de Eunápolis em dezembro de 2024. Durante a ação, foram apreendidos duas pistolas, 5 carregadores, aproximadamente 150 munições de calibres 5,56 mm e 9 mm, duas granadas, um colete balístico tático, uma farda tática e duas toucas do tipo ninja.

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O que aconteceu na ocorrência?

A prisão ocorreu após a equipe da PRF dar ordem de parada ao motorista do carro e o início de um confronto armado entre os policiais e os ocupantes do veículo, que tentaram fugir para uma região de mata durante a troca de tiros. Os disparos atingiram a viatura, mas nenhum policial ficou ferido em razão da blindagem do veículo.

Além do líder do CV, outro homem foi preso e um menor apreendido.

Segundo as investigações, o líder, ainda não identificado, é suspeito de envolvimento em dezenas de homicídios, sequestros e torturas nos municípios de Eunápolis, Itabela e Porto Seguro, incluindo crimes contra adolescentes.

Os envolvidos e os itens apreendidos na ocorrência foram encaminhados para a polícia judiciária.

A ação foi realizada de forma integrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Porto Seguro (FICCO/PSO) e pelo Núcleo de Inteligência da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN), em Eunápolis. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) efetuaram a prisão na BR-101, enquanto a Polícia Civil da Bahia e a Polícia Militar da Bahia participaram da operação integrada de combate ao crime organizado.