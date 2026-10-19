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ELEIÇÕES

Forças de Segurança da Bahia planejam ações para 2º turno das eleições

Os eleitores voltarão a ir às urnas no próximo domingo, dia 25

Sara Santos
Por
| Atualizada em
Segundo turno das eleições ocorre neste domingo
Segundo turno das eleições ocorre neste domingo - Foto: Reprodução | Freepik
Eleições 2026

A seis dias para o segundo turno das eleições 2026, marcado para o próximo domingo, 25, as Forças de Segurança Estadual e Federal se reuniram, na tarde desta segunda-feira, 19, para alinhar as ações conjuntas previstas para o dia.

Participaram do encontro representantes da Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-BA), as polícias Militar, Civil e Técnica, além da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia.

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A reunião foi realizada no Centro de Operações e Inteligência (COI) da SSP, localizado no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador.

Escolta das urnas e reforço na patrulha

Entre os pontos centrais levantados na reunião estão o aprimoramento da escolta de urnas, o reforço do patrulhamento em alguns locais de votação e as ações de inteligência para combater crimes eleitorais.

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“Os policiais, peritos e bombeiros da Bahia trabalharão, no próximo domingo, com a mesma seriedade empregada no 1° turno das Eleições. Nosso objetivo é novamente garantir o livre exercício da cidadania”, declarou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, secretário da SSP.

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Marcelo Werner Segundo turno 2026 SSP - BA

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