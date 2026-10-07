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QUANDO É?

Que dia é o segundo turno das Eleições 2026? Veja a data

Brasileiros de seis estados e do Distrito Federal também vão votar novamente para governador

Edvaldo Sales
Por
Brasileiros de seis estados e do Distrito Federal também vão votar novamente para governador
Brasileiros de seis estados e do Distrito Federal também vão votar novamente para governador - Foto: Reprodução | Freepik
Eleições 2026

O segundo turno da eleição para presidente da República será disputado pelos candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com isso, os eleitores voltam às urnas para o segundo turno no dia 25 de outubro de 2026, um domingo.

No primeiro turno, Flávio terminou a apuração em primeiro lugar, com 47,03% dos votos válidos, o equivalente a 56.103.033 votos. Lula ficou em segundo, com 45,16%, ou 53.870.724 votos.

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A eleição presidencial é decidida em segundo turno quando nenhum candidato obtém mais da metade dos votos válidos no primeiro turno.

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Segundo turno nos estados

Seis estados e o Distrito Federal terão segundo turno para governador, também no dia 25 de outubro.

Veja quais estados terão segundo turno para governador e quem são os candidatos:

Acre

  • Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos)

Amazonas

  • Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL)

Distrito Federal

  • Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT)

Espírito Santo

  • Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB)

Rio de Janeiro

  • Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD)

Rio Grande do Norte

  • Allyson (União) e Cadu de Lula (PT)

Tocantins

  • Professora Dorinha (União) e Vicentinho Júnior (PSDB)
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eleições 2026 eleições no Brasil Política segundo turno

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