QUANDO É?
Que dia é o segundo turno das Eleições 2026? Veja a data
Brasileiros de seis estados e do Distrito Federal também vão votar novamente para governador
O segundo turno da eleição para presidente da República será disputado pelos candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com isso, os eleitores voltam às urnas para o segundo turno no dia 25 de outubro de 2026, um domingo.
No primeiro turno, Flávio terminou a apuração em primeiro lugar, com 47,03% dos votos válidos, o equivalente a 56.103.033 votos. Lula ficou em segundo, com 45,16%, ou 53.870.724 votos.
A eleição presidencial é decidida em segundo turno quando nenhum candidato obtém mais da metade dos votos válidos no primeiro turno.
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Segundo turno nos estados
Seis estados e o Distrito Federal terão segundo turno para governador, também no dia 25 de outubro.
Veja quais estados terão segundo turno para governador e quem são os candidatos:
Acre
- Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos)
Amazonas
- Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL)
Distrito Federal
- Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT)
Espírito Santo
- Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB)
Rio de Janeiro
- Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD)
Rio Grande do Norte
- Allyson (União) e Cadu de Lula (PT)
Tocantins
- Professora Dorinha (União) e Vicentinho Júnior (PSDB)