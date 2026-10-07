Coordenador da campanha de Flávio é internado após passar mal em voo

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O senador Rogério Marinho (PL), coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência, foi internado em um hospital de Brasília na terça-feira, 6, após passar mal durante o voo de Goiânia para a capital federal.

Segundo o boletim médico mais recente, divulgado às 21h15 pelo Hospital DF Star, Marinho apresentou um “quadro de febre associado a mal-estar” e permanece internado para a realização de exames e tratamento clínico.

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Antes do boletim, o gabinete do senador informou que ele havia sido levado ao hospital “por precaução” e que “passa bem”. Inicialmente, havia suspeita de uma queda de pressão.

Entenda

O mal-estar ocorreu após Marinho participar de um ato de campanha em Goiânia ao lado de Flávio Bolsonaro, do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), derrotado no primeiro turno da eleição presidencial, e do governador reeleito de Goiás, Daniel Vilela (MDB).

O evento marcou o apoio de Caiado à candidatura de Flávio no segundo turno. Além deles, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também participou do evento.

Reunião com presidente do STF

Antes de viajar para Goiânia, Rogério Marinho se reuniu com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin.

Na ocasião, o parlamentar disse ao magistrado que não haverá "espírito de vingança" contra os ministros do STF na próxima legislatura e em um eventual governo de Flávio Bolsonaro.

Após o encontro, Marinho disse a jornalistas que ressaltou, porém, que se forem verificados crimes de responsabilidade por parte dos ministros, "o Senado não vai se omitir".