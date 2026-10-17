Justiça Eleitoral altera 312 seções eleitorais na Bahia para 2º turno

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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) alterou o local de votação de 4.352 seções eleitorais para o segundo turno do pleito de 2026, marcado para o dia 25 de outubro. Na Bahia, foram registradas 312 mudanças, segundo dados divulgados pelo órgão, na última sexta-feira (16).

Entre os estados com maior número de seções alteradas está São Paulo, com 982, Minas Gerais, com 514, e o Rio de Janeiro com 431.

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O que motivou a mudança?

De acordo com o TSE, as mudanças foram necessárias para garantir que todo mundo vote com tranquilidade, segurança e conforto.

O Tribunal ainda explicou que motivos práticos motivaram ação, como reformas de última hora, melhorias de acessibilidade em prédios públicos até o impacto de fortes chuvas, que exigiram a transferência preventiva de locais danificados para instalações que fossem mais seguras.

Riscos climáticos

Para exemplificar a preocupação com os riscos climáticos, o TSE divulgou um caso acontecido no município de Confresa, no interior de Mato Grosso, onde uma escola municipal utilizada como local de votação teve a estrutura danificada após fortes chuvas e ventos registrados em 9 e 10 de outubro.

O imóvel precisou ser interditado e não poderá ser utilizado para o segundo turno.

Como consultar local de votação

Assim como no primeiro turno, a votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Antes de se direcionar aos pontos de votação, o TSE orienta que os eleitores consultem pelo aplicativo e-Título ou pelo Portal do Tribunal Superior Eleitoral, na na página de estatísticas eleitorais, acessando, no menu lateral esquerdo, o link "capilaridade".