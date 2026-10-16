A TARDE promove transmissão ao vivo com cobertura especial para 2º turno das eleições

O Grupo A TARDE fará uma cobertura completa do segundo turno das eleições com transmissão ao vivo, contando com correspondentes em diferentes cantos da Bahia e apuração das urnas em tempo real.

No dia 25 de outubro, os mais de 11 milhões de eleitores baianos irão depositar seu voto na disputa presidencial centrada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

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Para acompanhar o dia decisivo para o futuro do país, o A TARDE Eleições prepara uma transmissão comandada pelos jornalistas Eduardo Dias, editor de política do portal A TARDE, e Juliana Nobre, Head de Conteúdo do Núcleo Massa!, direto dos estúdios do A TARDE Play, no YouTube. O início está previsto para as 8h, momento em que as seções eleitorais são abertas em todo o país.

Juliana Nobre (head do Massa!) e Eduardo Dias (editor de política do Portal A Tarde) - Foto: Uendel Galter | Ag A TARDE

A nova live do Grupo A TARDE consolida a cobertura completa realizada no primeiro turno das eleições, quando foi alcançada a marca histórica de 12.469.806 visualizações durante a sua cobertura multiplataforma das Eleições 2026 na Bahia. Apenas no A TARDE Play, através do YouTube, a transmissão ao vivo bateu a marca de 435 mil visualizações na live durante a apuração das urnas.

Nos quatro cantos da Bahia até Brasília

Assim como no primeiro turno, a pluralidade da Bahia e do Brasil também será explorada pela transmissão do Grupo A TARDE na segunda etapa das eleições. A apuração contará com equipes de reportagem em Salvador, Camaçari, Luís Eduardo Magalhães, Juazeiro e Feira de Santana.

Como um grande avanço em relação à primeira transmissão, a nova cobertura traz um marco inédito: a construção colaborativa do jornalismo junto com o público, que poderá enviar relatos, fotos e atualizações em tempo real direto pelo WhatsApp.

Essa sinergia amplia as fronteiras do estúdio e garante um olhar plural sobre o pleito em todo o estado, contando já com participações e confirmações registradas em municípios como Jacobina, Morro do Chapéu, Teixeira de Freitas, Itamaraju e Alagoinhas, além de diversas outras cidades baianas, reforçando o diferencial do Grupo.

A transmissão também terá um correspondente em Brasília, trazendo informações de bastidores e o clima da eleição presidencial na capital federal.

A cobertura do Grupo A TARDE irá repetir o sucesso do primeiro turno, mantendo credibilidade e aproximação com o eleitor ao trazer representantes de pontos estratégicos da Bahia. É um momento decisivo para nossa política, com a definição do próximo presidente, e nosso público merece uma cobertura de excelência Eduardo Dias - Editor de política do portal A TARDE

Portal em tempo real

A cobertura do Grupo vai além da transmissão via A TARDE Play. Para ampliar o alcance e manter o eleitor informado em qualquer lugar, toda a cobertura e os conteúdos exclusivos das Eleições 2026 serão disseminados em tempo real nos portais A TARDE e Massa!, além de uma presença massiva em todas as plataformas digitais do grupo.

No rádio, os ouvintes acompanharão flashes ao vivo a cada hora na A TARDE FM, com boletins direto das ruas e atualizações das seções eleitorais pelo interior, garantindo uma integração multiplataforma completa ao longo de todo o domingo decisivo.

Apuração voto a voto a partir das 17h

A partir das 17h, horário oficial do encerramento da votação, a transmissão do A TARDE Play acompanha a apuração ao vivo dos votos. Com espelhamento dos dados direto do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) no portal A TARDE, os apresentadores detalham e debatem tudo em tempo real.

Cronograma da Transmissão Especial:

Das 8h às 10h : Abertura das urnas e primeiros votos;

: Abertura das urnas e primeiros votos; A partir das 17h: Apuração ao vivo junto ao TRE/TSE e entradas de repórteres.

Acompanhe toda a programação ao vivo se inscrevendo no canal A TARDE Play no YouTube e ativando as notificações para não perder nenhum boletim do dia decisivo nas urnas.