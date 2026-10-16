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ELEIÇÕES

A TARDE promove transmissão ao vivo com cobertura especial para 2º turno das eleições

Transmissão multiplataforma reúne repórteres em diferentes cidades em cobertura completa

Redação
Por Redação
Cobertura do 1º turno registrou 12 milhões de visualizações
Cobertura do 1º turno registrou 12 milhões de visualizações - Foto: Raphael Müller | Ag A TARDE
Eleições 2026

O Grupo A TARDE fará uma cobertura completa do segundo turno das eleições com transmissão ao vivo, contando com correspondentes em diferentes cantos da Bahia e apuração das urnas em tempo real.

No dia 25 de outubro, os mais de 11 milhões de eleitores baianos irão depositar seu voto na disputa presidencial centrada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

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Para acompanhar o dia decisivo para o futuro do país, o A TARDE Eleições prepara uma transmissão comandada pelos jornalistas Eduardo Dias, editor de política do portal A TARDE, e Juliana Nobre, Head de Conteúdo do Núcleo Massa!, direto dos estúdios do A TARDE Play, no YouTube. O início está previsto para as 8h, momento em que as seções eleitorais são abertas em todo o país.

Juliana Nobre (head do Massa!) e Eduardo Dias (editor de política do Portal A Tarde)
Juliana Nobre (head do Massa!) e Eduardo Dias (editor de política do Portal A Tarde) - Foto: Uendel Galter | Ag A TARDE

A nova live do Grupo A TARDE consolida a cobertura completa realizada no primeiro turno das eleições, quando foi alcançada a marca histórica de 12.469.806 visualizações durante a sua cobertura multiplataforma das Eleições 2026 na Bahia. Apenas no A TARDE Play, através do YouTube, a transmissão ao vivo bateu a marca de 435 mil visualizações na live durante a apuração das urnas.

Nos quatro cantos da Bahia até Brasília

Assim como no primeiro turno, a pluralidade da Bahia e do Brasil também será explorada pela transmissão do Grupo A TARDE na segunda etapa das eleições. A apuração contará com equipes de reportagem em Salvador, Camaçari, Luís Eduardo Magalhães, Juazeiro e Feira de Santana.

Como um grande avanço em relação à primeira transmissão, a nova cobertura traz um marco inédito: a construção colaborativa do jornalismo junto com o público, que poderá enviar relatos, fotos e atualizações em tempo real direto pelo WhatsApp.

Essa sinergia amplia as fronteiras do estúdio e garante um olhar plural sobre o pleito em todo o estado, contando já com participações e confirmações registradas em municípios como Jacobina, Morro do Chapéu, Teixeira de Freitas, Itamaraju e Alagoinhas, além de diversas outras cidades baianas, reforçando o diferencial do Grupo.

A transmissão também terá um correspondente em Brasília, trazendo informações de bastidores e o clima da eleição presidencial na capital federal.

A cobertura do Grupo A TARDE irá repetir o sucesso do primeiro turno, mantendo credibilidade e aproximação com o eleitor ao trazer representantes de pontos estratégicos da Bahia. É um momento decisivo para nossa política, com a definição do próximo presidente, e nosso público merece uma cobertura de excelência Eduardo Dias - Editor de política do portal A TARDE

Portal em tempo real

A cobertura do Grupo vai além da transmissão via A TARDE Play. Para ampliar o alcance e manter o eleitor informado em qualquer lugar, toda a cobertura e os conteúdos exclusivos das Eleições 2026 serão disseminados em tempo real nos portais A TARDE e Massa!, além de uma presença massiva em todas as plataformas digitais do grupo.

No rádio, os ouvintes acompanharão flashes ao vivo a cada hora na A TARDE FM, com boletins direto das ruas e atualizações das seções eleitorais pelo interior, garantindo uma integração multiplataforma completa ao longo de todo o domingo decisivo.

Apuração voto a voto a partir das 17h

A partir das 17h, horário oficial do encerramento da votação, a transmissão do A TARDE Play acompanha a apuração ao vivo dos votos. Com espelhamento dos dados direto do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) no portal A TARDE, os apresentadores detalham e debatem tudo em tempo real.

Cronograma da Transmissão Especial:

  • Das 8h às 10h: Abertura das urnas e primeiros votos;
  • A partir das 17h: Apuração ao vivo junto ao TRE/TSE e entradas de repórteres.

Acompanhe toda a programação ao vivo se inscrevendo no canal A TARDE Play no YouTube e ativando as notificações para não perder nenhum boletim do dia decisivo nas urnas.

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