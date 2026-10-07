A TARDE lidera audiência durante cobertura de Eleições e alcança mais de 12 milhões de contas

O A TARDE alcançou 12.469.806 visualizações durante a cobertura das Eleições 2026 na Bahia, consolidando o Grupo como um dos principais veículos multiplataformas do Norte-Nordeste. O resultado reúne os números registrados nas redes sociais e no Portal A TARDE entre os dias 2 e 4 de outubro, período que concentrou a cobertura do primeiro turno.

A cobertura chegou a reunir mais de 4 mil contas simultaneamente em tempo real no YouTube, levando o A TARDE à liderança de audiência entre as lives de apuração.

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Entre as plataformas, o Instagram foi responsável pelo maior número de visualizações, com 8.476.351 registros no período. O Facebook aparece na sequência, com 1.859.135 visualizações, enquanto o TikTok somou 1.003.488.

O desempenho mostra a força da presença digital do jornal durante um dos principais momentos da cobertura jornalística do ano, com conteúdos voltados para informações sobre a votação, candidatos, apuração e os principais acontecimentos do pleito.

A TARDE Play se destaca no YouTube

No YouTube, o A TARDE Play ficou em segundo lugar entre os canais listados na comparação apresentada, com 431 mil visualizações na transmissão das eleições na Bahia. O levantamento é baseado em dados do YouTube e do Google Analytics.

A transmissão do A TARDE Play, ultrapassou os limites da capital e mobilizou equipes exclusivas espalhadas pelo interior do estado e também pela capital federal, levando análises de cenários e boletins em tempo real, reforçando a estratégia do jornal de ampliar a cobertura eleitoral para diferentes formatos e plataformas.

Com uma equipe robusta, o A TARDE Eleições mostrou a votação e a temperatura eleitoral diretamente de sete cidades do interior da Bahia, como Luís Eduardo Magalhães, Juazeiro, Vitória da Conquista, Jiquiriçá, Mairi, Candeias e Feira de Santana.



Além do resultado geral da transmissão, os dados do YouTube mostram 432.281 visualizações na apuração das 4h, 25.501 no período do meio-dia, 43.077 na abertura e 47.481 na transmissão do A TARDE Eleições, realizada em 2 de outubro.

Portal A TARDE teve mais de 578 mil pageviews

O portal A TARDE também registrou forte movimentação durante os três dias analisados. Foram 178.340 pageviews em 2 de outubro, 165.160 em 3 de outubro e 234.610 em 4 de outubro.

Somados, os três dias representam 578.110 pageviews no portal.

O maior movimento ocorreu justamente no dia da votação, quando o Portal A TARDE registrou 234.610 pageviews, diante da procura do público por informações sobre o pleito.

Alcance multiplataforma

Além do Instagram, Facebook, TikTok e YouTube, o levantamento inclui ainda o Threads, que registrou 4.382 visualizações no período.



No segundo turno, o Grupo vai trasmitir ao vivo todos os detalhes das eleições que definirão o novo presidente do Brasil. Acompanhe o A TARDE em todas as plataformas.