ELEIÇÕES 2026
Eleições: veja horários e regras do transporte gratuito para ônibus, ferry e metrô na Bahia
Governador da Bahia reeleito incentivou eleitores baianos irem às urnas
A 12 dias do segundo turno das eleições presidenciais, o governador da Bahia reeleito, Jerônimo Rodrigues (PT), usou as redes sociais nesta segunda-feira, 13, para lembrar aos eleitores que o transporte público sob administração estadual será gratuito para facilitar a votação.
A medida valerá entre os dias 23 e 25 de outubro, com horários diferentes para cada modalidade.
“Atenção, Bahia! O transporte vai ser gratuito pra você ir votar e voltar pra casa”, escreveu o governador.
Veja os horários da gratuidade:
- Ônibus intermunicipais: das 18h do dia 23 de outubro até as 12h do dia 26 de outubro. A medida atende quem precisa se deslocar para votar em outro município.
- Ferry-boat, lanchinhas e transporte metropolitano: das 18h do dia 23 de outubro até as 23h59 do dia 25 de outubro. No ferry-boat, a gratuidade vale para passageiros a pé.
- Metrô de Salvador e Lauro de Freitas: das 18h do dia 24 de outubro até as 23h59 do dia 25 de outubro.
Na publicação, Jerônimo também incentivou os baianos a votar e pediu que compartilhassem a informação com quem precisa utilizar o transporte público no período.
“Votar é o jeito de cada baiano e cada baiana dizer que Brasil quer. Compartilhe essa informação com quem vai precisar”, afirmou.
Veja:
⚠️ Atenção, Bahia! O transporte vai ser gratuito pra você ir votar e voltar pra casa. Anote os horários: ➡️ Ônibus intermunicipais: das 18h do dia 23/10 até 12h do dia 26/10, pra quem vota em outro município. ➡️ Ferry-boat, lanchinhas e transporte metropolitano: das 18h do dia 23/10 até 23h59 do dia 25/10. No ferry, a gratuidade é para passageiros a pé. ➡️ Metrô de Salvador e Lauro de Freitas: das 18h do dia 24/10 até 23h59 do dia 25/10. Votar é o jeito de cada baiano e cada baiana dizer que Brasil quer. Compartilhe essa informação com quem vai precisar!— Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) October 13, 2026
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Jerônimo ganha destaque na campanha de Lula
Após ser reeleito com larga vantagem sobre o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) no primeiro turno das eleições de 2026, realizado no último dia 4, Jerônimo passou a atuar na campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno.
Além do governador, participam da mobilização na Bahia os senadores Jaques Wagner (PT) e Rui Costa (PT), que assumiu a coordenação nacional da campanha nesta reta final.