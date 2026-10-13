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ELEIÇÕES 2026

Eleições: veja horários e regras do transporte gratuito para ônibus, ferry e metrô na Bahia

Governador da Bahia reeleito incentivou eleitores baianos irem às urnas

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
Catraca do metrô de Salvador
Catraca do metrô de Salvador - Foto: José Simões | Ag. A TARDE
Eleições 2026

A 12 dias do segundo turno das eleições presidenciais, o governador da Bahia reeleito, Jerônimo Rodrigues (PT), usou as redes sociais nesta segunda-feira, 13, para lembrar aos eleitores que o transporte público sob administração estadual será gratuito para facilitar a votação.

A medida valerá entre os dias 23 e 25 de outubro, com horários diferentes para cada modalidade.

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“Atenção, Bahia! O transporte vai ser gratuito pra você ir votar e voltar pra casa”, escreveu o governador.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues - Foto: Uendel Galter/ Ag. A Tarde

Veja os horários da gratuidade:

  • Ônibus intermunicipais: das 18h do dia 23 de outubro até as 12h do dia 26 de outubro. A medida atende quem precisa se deslocar para votar em outro município.
  • Ferry-boat, lanchinhas e transporte metropolitano: das 18h do dia 23 de outubro até as 23h59 do dia 25 de outubro. No ferry-boat, a gratuidade vale para passageiros a pé.
  • Metrô de Salvador e Lauro de Freitas: das 18h do dia 24 de outubro até as 23h59 do dia 25 de outubro.

Na publicação, Jerônimo também incentivou os baianos a votar e pediu que compartilhassem a informação com quem precisa utilizar o transporte público no período.

“Votar é o jeito de cada baiano e cada baiana dizer que Brasil quer. Compartilhe essa informação com quem vai precisar”, afirmou.

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Após ser reeleito com larga vantagem sobre o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) no primeiro turno das eleições de 2026, realizado no último dia 4, Jerônimo passou a atuar na campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno.

Além do governador, participam da mobilização na Bahia os senadores Jaques Wagner (PT) e Rui Costa (PT), que assumiu a coordenação nacional da campanha nesta reta final.

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