Eleições 2026: Bahia amplia período de transporte gratuito no 2º turno

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O período de transporte gratuito para o segundo turno das eleições de 2026 será ampliado após uma solicitação dos prefeitos apresentada pela União dos Municípios da Bahia (UPB). O decreto publicado no Diário Oficial do Estado neste sábado, 10, facilita o deslocamento dos eleitores para votar.

De acordo com o Governo do Estado, a medida contempla ônibus intermunicipais, ferry-boat, lanchinhas, transporte metropolitano e metrô, com horários diferentes para cada serviço.

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Como vai funcionar?

Para os ônibus intermunicipais, as viagens serão gratuitas das 18h do dia 23 de outubro até as 12h do dia 26. Assim, os eleitores podem viajar até o município onde votam e ter mais tempo para retornar à cidade de origem, inclusive na segunda-feira, após a eleição.

Com o aumento do movimento, o transporte deve operar com a mesma quantidade de ônibus normalmente disponível nos dias úteis.

No ferry-boat, nas lanchinhas e no transporte metropolitano, a gratuidade começa às 18h do dia 23 e vai até as 23h59 do dia 25 de outubro. Neste caso o atendimento finaliza no dia da eleição e atende aos eleitores que precisam se deslocar entre municípios para votar e retornar.

No ferry-boat, a gratuidade vale apenas para passageiros que viajam a pé, sem veículo.

Já no metrô de Salvador e Lauro de Freitas, as viagens serão gratuitas das 18h do sábado, 24, até as 23h59 do domingo, 25, facilitando a ida aos locais de votação e a volta para casa.