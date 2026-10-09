PROGRAMAÇÃO
Dia das Crianças: veja o que abre e fecha nesta segunda
Confira o funcionamento de estabelecimentos em Salvador e Região Metropolitana
O feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado nesta segunda-feira, 12, quando também se celebra o Dia das Crianças, vai alterar o funcionamento de shoppings, mercados, equipamentos públicos e serviços de transporte de Salvador e Região Metropolitana.
Entre as principais mudanças estão a operação especial do sistema Ferry-Boat devido ao aumento previsto na demanda de passageiros durante o feriadão e a suspensão do atendimento presencial em agências bancárias.
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Veja o que abre e fecha:
Shopping Piedade
O Shopping Piedade estará fechado na segunda-feira, 12. No entanto, para atender aos consumidores que precisam comprar presentes para o Dia das Crianças, as lojas Le Biscuit e Americanas funcionarão excepcionalmente no domingo, 11, e na segunda-feira, 12, das 10h às 18h, com acesso pelo estacionamento G1.
No feriado, a Clínica Seta também abrirá, das 7h às 12h. Já o horário de funcionamento da Smart Fit deverá ser consultado diretamente nos canais oficiais da academia.
Shopping da Bahia
Já o Shopping da Bahia terá funcionamento especial, contando com a abertura das lojas-âncoras das 10h às 21h.
- Lojas-âncoras: 10h às 21h
- Alimentação e restaurantes: 12h às 21h
- Lazer: 10h às 21h
- Playland, Planeta Criança, Planeta Imaginário e Vila Trampolim: 10h às 21h
- Super Carros: 10h às 19h
- Bodytech: 8h às 15h
- UCI Cinemas: conforme programação.
- Clínica: fechada
Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping
O Salvador Norte Shopping e o Salvador Shopping irão funcionar com horários diferenciados.
No Salvador Shopping, a RedeMix abrirá das 11h às 21h. Já as lojas-âncoras, megalojas, operações de alimentação, lazer e farmácias funcionarão das 12h às 21h. As demais lojas e quiosques estarão abertas das 13h às 21h.
No Salvador Norte Shopping, o supermercado Mix Mateus funcionará das 7h às 22h. As lojas-âncoras, megalojas, operações de alimentação, lazer e farmácias abrirão das 12h às 21h, enquanto as demais lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h.
Shopping Bela Vista
O Shopping Bela Vista terá funcionamento especial também.
- Lojas, quiosques, âncoras, lazer, alimentação, farmácias e GBarbosa: 10h às 21h
- Cineflix, SAC, Alpha Fitness e Centro Médico Bela Vista: conforme os horários próprios de cada estabelecimento.
Shopping Barra
O Shopping Barra não fecha no feriadão, funcionando em horário especial.
- Lojas: 12h às 20h
- Praça de Alimentação e fast-food: 12h às 20h
- Restaurantes e operações do Barra Gourmet: a partir das 12h
- Cinema: conforme a programação.
Shopping Paseo
O Shopping Paseo fechará na segunda-feira, 12. Algumas lojas infantis e estabelecimentos de alimentação, porém, funcionarão excepcionalmente:
- Superbacana: 12h às 18h
- Carrossel: 12h às 18h
- Brinkarr: 10h às 18h
- Mundo Caramelo: 13h às 19h
- Boutique das Tortas: 12h às 20h
- Sucré: 11h às 19h
- Le Jardin: 13h às 19h
- Os restaurantes funcionarão a partir das 12h.
Shopping Paralela
O Shopping Paralela também funcionará excepcionalmente.
- Lojas e quiosques: 13h às 21h
- Farmácias, supermercado, academia e salão de beleza: 12h às 21h
- Praça de Alimentação: 12h às 21h
- Restaurantes: 12h à 0h
- Atrações de lazer: 13h às 21h
- UCI Cinema: conforme a programação.
- Faculdade Unime: fechada
Boulevard Shopping Camaçari
Em Camaçari, o Boulevard Shopping também funcionará em horário especial.
- Lojas, cafés, sorveteria, quiosques de alimentação, drogaria e espaços infantis: 9h às 21h
- Praça de Alimentação: 10h às 22h
- Smart Fit: 8h às 17h
- Cinemark e Arena: conforme a programação.
- SAC, lotérica, Neoenergia, clínicas médicas e cartórios: fechados
Parque Shopping Bahia
Em Lauro de Freitas, o Parque Shopping Bahia funcionará normalmente.
- Lojas e quiosques: 10h às 22h
- Praça de Alimentação: 10h às 22h
- Alameda Gourmet: 11h às 23h
Ferreira Costa
As duas unidades de Salvador funcionarão normalmente:
- Ferreira Costa Avenida Paralela: 8h30 às 19h
- Ferreira Costa Barris: 8h30 às 19h
Mercados e equipamentos públicos
- Zoológico de Salvador: abrirá excepcionalmente na segunda-feira, 12, das 9h às 17h.
- Bancos: fechados.
- Rodoviária de Salvador: mantém operação habitual.
- Ferry-Boat de São Joaquim e Bom Despacho: terá operação especial, funcionando das 5h às 23h30, podendo realizar viagens extras.
- Metrô: vai operar em horário normal, das 5h à 0h.