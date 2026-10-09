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PROGRAMAÇÃO

Dia das Crianças: veja o que abre e fecha nesta segunda

Confira o funcionamento de estabelecimentos em Salvador e Região Metropolitana

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Feriado vai alterar o funcionamento de estabelecimentos e serviços
Feriado vai alterar o funcionamento de estabelecimentos e serviços - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado nesta segunda-feira, 12, quando também se celebra o Dia das Crianças, vai alterar o funcionamento de shoppings, mercados, equipamentos públicos e serviços de transporte de Salvador e Região Metropolitana.

Entre as principais mudanças estão a operação especial do sistema Ferry-Boat devido ao aumento previsto na demanda de passageiros durante o feriadão e a suspensão do atendimento presencial em agências bancárias.

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Veja o que abre e fecha:

Shopping Piedade

O Shopping Piedade estará fechado na segunda-feira, 12. No entanto, para atender aos consumidores que precisam comprar presentes para o Dia das Crianças, as lojas Le Biscuit e Americanas funcionarão excepcionalmente no domingo, 11, e na segunda-feira, 12, das 10h às 18h, com acesso pelo estacionamento G1.

No feriado, a Clínica Seta também abrirá, das 7h às 12h. Já o horário de funcionamento da Smart Fit deverá ser consultado diretamente nos canais oficiais da academia.

Shopping da Bahia

Já o Shopping da Bahia terá funcionamento especial, contando com a abertura das lojas-âncoras das 10h às 21h.

  • Lojas-âncoras: 10h às 21h
  • Alimentação e restaurantes: 12h às 21h
  • Lazer: 10h às 21h
  • Playland, Planeta Criança, Planeta Imaginário e Vila Trampolim: 10h às 21h
  • Super Carros: 10h às 19h
  • Bodytech: 8h às 15h
  • UCI Cinemas: conforme programação.
  • Clínica: fechada

Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping

O Salvador Norte Shopping e o Salvador Shopping irão funcionar com horários diferenciados.

No Salvador Shopping, a RedeMix abrirá das 11h às 21h. Já as lojas-âncoras, megalojas, operações de alimentação, lazer e farmácias funcionarão das 12h às 21h. As demais lojas e quiosques estarão abertas das 13h às 21h.

No Salvador Norte Shopping, o supermercado Mix Mateus funcionará das 7h às 22h. As lojas-âncoras, megalojas, operações de alimentação, lazer e farmácias abrirão das 12h às 21h, enquanto as demais lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h.

Shopping Bela Vista

O Shopping Bela Vista terá funcionamento especial também.

  • Lojas, quiosques, âncoras, lazer, alimentação, farmácias e GBarbosa: 10h às 21h
  • Cineflix, SAC, Alpha Fitness e Centro Médico Bela Vista: conforme os horários próprios de cada estabelecimento.

Shopping Barra

O Shopping Barra não fecha no feriadão, funcionando em horário especial.

  • Lojas: 12h às 20h
  • Praça de Alimentação e fast-food: 12h às 20h
  • Restaurantes e operações do Barra Gourmet: a partir das 12h
  • Cinema: conforme a programação.

Shopping Paseo

O Shopping Paseo fechará na segunda-feira, 12. Algumas lojas infantis e estabelecimentos de alimentação, porém, funcionarão excepcionalmente:

  • Superbacana: 12h às 18h
  • Carrossel: 12h às 18h
  • Brinkarr: 10h às 18h
  • Mundo Caramelo: 13h às 19h
  • Boutique das Tortas: 12h às 20h
  • Sucré: 11h às 19h
  • Le Jardin: 13h às 19h
  • Os restaurantes funcionarão a partir das 12h.

Shopping Paralela

O Shopping Paralela também funcionará excepcionalmente.

  • Lojas e quiosques: 13h às 21h
  • Farmácias, supermercado, academia e salão de beleza: 12h às 21h
  • Praça de Alimentação: 12h às 21h
  • Restaurantes: 12h à 0h
  • Atrações de lazer: 13h às 21h
  • UCI Cinema: conforme a programação.
  • Faculdade Unime: fechada

Boulevard Shopping Camaçari

Em Camaçari, o Boulevard Shopping também funcionará em horário especial.

  • Lojas, cafés, sorveteria, quiosques de alimentação, drogaria e espaços infantis: 9h às 21h
  • Praça de Alimentação: 10h às 22h
  • Smart Fit: 8h às 17h
  • Cinemark e Arena: conforme a programação.
  • SAC, lotérica, Neoenergia, clínicas médicas e cartórios: fechados

Parque Shopping Bahia

Em Lauro de Freitas, o Parque Shopping Bahia funcionará normalmente.

  • Lojas e quiosques: 10h às 22h
  • Praça de Alimentação: 10h às 22h
  • Alameda Gourmet: 11h às 23h

Ferreira Costa

As duas unidades de Salvador funcionarão normalmente:

  • Ferreira Costa Avenida Paralela: 8h30 às 19h
  • Ferreira Costa Barris: 8h30 às 19h

Mercados e equipamentos públicos

  • Zoológico de Salvador: abrirá excepcionalmente na segunda-feira, 12, das 9h às 17h.
  • Bancos: fechados.
  • Rodoviária de Salvador: mantém operação habitual.
  • Ferry-Boat de São Joaquim e Bom Despacho: terá operação especial, funcionando das 5h às 23h30, podendo realizar viagens extras.
  • Metrô: vai operar em horário normal, das 5h à 0h.
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Tags

Dia das Crianças feriado Nossa Senhora Aparecida região metropolitana Salvador

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