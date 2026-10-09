Dia das Crianças: veja o que abre e fecha nesta segunda

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O feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado nesta segunda-feira, 12, quando também se celebra o Dia das Crianças, vai alterar o funcionamento de shoppings, mercados, equipamentos públicos e serviços de transporte de Salvador e Região Metropolitana.

Entre as principais mudanças estão a operação especial do sistema Ferry-Boat devido ao aumento previsto na demanda de passageiros durante o feriadão e a suspensão do atendimento presencial em agências bancárias.

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Veja o que abre e fecha:

Shopping Piedade

O Shopping Piedade estará fechado na segunda-feira, 12. No entanto, para atender aos consumidores que precisam comprar presentes para o Dia das Crianças, as lojas Le Biscuit e Americanas funcionarão excepcionalmente no domingo, 11, e na segunda-feira, 12, das 10h às 18h, com acesso pelo estacionamento G1.

No feriado, a Clínica Seta também abrirá, das 7h às 12h. Já o horário de funcionamento da Smart Fit deverá ser consultado diretamente nos canais oficiais da academia.

Shopping da Bahia

Já o Shopping da Bahia terá funcionamento especial, contando com a abertura das lojas-âncoras das 10h às 21h.

Lojas-âncoras: 10h às 21h

10h às 21h Alimentação e restaurantes: 12h às 21h

12h às 21h Lazer: 10h às 21h

10h às 21h Playland, Planeta Criança, Planeta Imaginário e Vila Trampolim: 10h às 21h

10h às 21h Super Carros: 10h às 19h

10h às 19h Bodytech: 8h às 15h

8h às 15h UCI Cinemas: conforme programação.

conforme programação. Clínica: fechada

Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping

O Salvador Norte Shopping e o Salvador Shopping irão funcionar com horários diferenciados.

No Salvador Shopping, a RedeMix abrirá das 11h às 21h. Já as lojas-âncoras, megalojas, operações de alimentação, lazer e farmácias funcionarão das 12h às 21h. As demais lojas e quiosques estarão abertas das 13h às 21h.

No Salvador Norte Shopping, o supermercado Mix Mateus funcionará das 7h às 22h. As lojas-âncoras, megalojas, operações de alimentação, lazer e farmácias abrirão das 12h às 21h, enquanto as demais lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h.

Shopping Bela Vista

O Shopping Bela Vista terá funcionamento especial também.

Lojas, quiosques, âncoras, lazer, alimentação, farmácias e GBarbosa: 10h às 21h

Cineflix, SAC, Alpha Fitness e Centro Médico Bela Vista: conforme os horários próprios de cada estabelecimento.

Shopping Barra

O Shopping Barra não fecha no feriadão, funcionando em horário especial.

Lojas: 12h às 20h

12h às 20h Praça de Alimentação e fast-food: 12h às 20h

12h às 20h Restaurantes e operações do Barra Gourmet: a partir das 12h

a partir das 12h Cinema: conforme a programação.

Shopping Paseo

O Shopping Paseo fechará na segunda-feira, 12. Algumas lojas infantis e estabelecimentos de alimentação, porém, funcionarão excepcionalmente:

Superbacana: 12h às 18h

12h às 18h Carrossel: 12h às 18h

12h às 18h Brinkarr: 10h às 18h

10h às 18h Mundo Caramelo: 13h às 19h

13h às 19h Boutique das Tortas: 12h às 20h

12h às 20h Sucré: 11h às 19h

11h às 19h Le Jardin: 13h às 19h

13h às 19h Os restaurantes funcionarão a partir das 12h.

Shopping Paralela

O Shopping Paralela também funcionará excepcionalmente.

Lojas e quiosques: 13h às 21h

13h às 21h Farmácias, supermercado, academia e salão de beleza: 12h às 21h

12h às 21h Praça de Alimentação: 12h às 21h

12h às 21h Restaurantes: 12h à 0h

12h à 0h Atrações de lazer: 13h às 21h

13h às 21h UCI Cinema: conforme a programação.

conforme a programação. Faculdade Unime: fechada

Boulevard Shopping Camaçari

Em Camaçari, o Boulevard Shopping também funcionará em horário especial.

Lojas, cafés, sorveteria, quiosques de alimentação, drogaria e espaços infantis: 9h às 21h

9h às 21h Praça de Alimentação: 10h às 22h

10h às 22h Smart Fit: 8h às 17h

8h às 17h Cinemark e Arena: conforme a programação.

conforme a programação. SAC, lotérica, Neoenergia, clínicas médicas e cartórios: fechados

Parque Shopping Bahia

Em Lauro de Freitas, o Parque Shopping Bahia funcionará normalmente.

Lojas e quiosques: 10h às 22h

10h às 22h Praça de Alimentação: 10h às 22h

10h às 22h Alameda Gourmet: 11h às 23h

Ferreira Costa

As duas unidades de Salvador funcionarão normalmente:



Ferreira Costa Avenida Paralela: 8h30 às 19h

8h30 às 19h Ferreira Costa Barris: 8h30 às 19h

Mercados e equipamentos públicos