Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

ELEIÇÕES 2026

Bahia terá 32 mil agentes de segurança no segundo turno das eleições

Investimento é de R$ 2,6 milhões para atuação de militares, civis, técnicos e bombeiros

Luiza Nascimento
Por
Esquema para segundo turno das eleições
Esquema para segundo turno das eleições - Foto: Divulgação/SSP

A Bahia terá mais de 32 mil policiais militares, civis e técnicos, e bombeiros militares atuantes no segundo turno das eleições, que acontecerá no próximo domingo, 25. Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), 32.879 mil profissionais atuarão no pleito presidencial, o que equivale a um investimento de R$ 2,6 milhões entre efetivos e aparatos tecnológicos.

O planejamento especial ainda contará com a utilização de mecanismos distribuídos em Salvador, Região Metropolitana e no interior do estado com:

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
  • Mais de 4 mil câmeras de segurança;
  • tecnologia com os Sistemas de Reconhecimento Facial e de Placa Veicular;
  • reforço de 11 Plataformas de Observação Elevada (POE),

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da SSP será ativado às 7h de sábado, 24, de forma ininterrupta, até as 7h da próxima segunda-feira, 26.

Na estrutura, localizada no Centro de Operações e Inteligência da SSP, 31 instituições estaduais, federais e municipais, além de concessionárias de serviços, atuarão em conjunto.

Leia Também:

AÇÃO POLICIAL

Carros de luxo? Polícia descobre desmanche com veículos de R$ 420 mil na Bahia
Carros de luxo? Polícia descobre desmanche com veículos de R$ 420 mil na Bahia imagem

ELEIÇÕES

Forças de Segurança da Bahia planejam ações para 2º turno das eleições
Forças de Segurança da Bahia planejam ações para 2º turno das eleições imagem

ASSISTA O MOMENTO DA AGRESSÃO

Suspeito de espancar mulher durante assalto na Pituba é preso no metrô
Suspeito de espancar mulher durante assalto na Pituba é preso no metrô imagem

Bahia teve 147 crimes e irregularidades eleitorais no primeiro turno

Durante o primeiro turno das eleições, a Polícia Militar da Bahia registrou 147 ocorrências relacionadas a crimes e irregularidades eleitorais, nos 417 municípios do estado.

A ocorrência mais frequente foi a boca de urna, com 85 registros. Na sequência, aparecem casos de compra de votos ou favorecimento de eleitores, com 17 ocorrências, e de propaganda, passeata ou carreata irregular, com 13.

Também foram registrados 10 casos de desobediência à autoridade eleitoral, seis conflitos entre grupos políticos, seis ocorrências de desacato, seis agressões físicas e quatro ameaças a eleitores.

Durante a operação, 17 pessoas foram conduzidas em situação de flagrante e foram lavrados 21 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs). As equipes da PM também apreenderam três simulacros de arma de fogo e recuperaram dois veículos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia eleições 2026 segundo turno

Relacionadas

Mais lidas