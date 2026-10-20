Bahia terá 32 mil agentes de segurança no segundo turno das eleições

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A Bahia terá mais de 32 mil policiais militares, civis e técnicos, e bombeiros militares atuantes no segundo turno das eleições, que acontecerá no próximo domingo, 25. Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), 32.879 mil profissionais atuarão no pleito presidencial, o que equivale a um investimento de R$ 2,6 milhões entre efetivos e aparatos tecnológicos.

O planejamento especial ainda contará com a utilização de mecanismos distribuídos em Salvador, Região Metropolitana e no interior do estado com:

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Mais de 4 mil câmeras de segurança;

tecnologia com os Sistemas de Reconhecimento Facial e de Placa Veicular;

reforço de 11 Plataformas de Observação Elevada (POE),

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da SSP será ativado às 7h de sábado, 24, de forma ininterrupta, até as 7h da próxima segunda-feira, 26.

Na estrutura, localizada no Centro de Operações e Inteligência da SSP, 31 instituições estaduais, federais e municipais, além de concessionárias de serviços, atuarão em conjunto.

Bahia teve 147 crimes e irregularidades eleitorais no primeiro turno

Durante o primeiro turno das eleições, a Polícia Militar da Bahia registrou 147 ocorrências relacionadas a crimes e irregularidades eleitorais, nos 417 municípios do estado.

A ocorrência mais frequente foi a boca de urna, com 85 registros. Na sequência, aparecem casos de compra de votos ou favorecimento de eleitores, com 17 ocorrências, e de propaganda, passeata ou carreata irregular, com 13.

Também foram registrados 10 casos de desobediência à autoridade eleitoral, seis conflitos entre grupos políticos, seis ocorrências de desacato, seis agressões físicas e quatro ameaças a eleitores.

Durante a operação, 17 pessoas foram conduzidas em situação de flagrante e foram lavrados 21 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs). As equipes da PM também apreenderam três simulacros de arma de fogo e recuperaram dois veículos.