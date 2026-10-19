Carros de luxo? Polícia descobre desmanche com veículos de R$ 420 mil na Bahia

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Dois veículos seminovos, avaliados juntos em aproximadamente R$ 420 mil, foram encontrados em um desmanche clandestino descoberto pela Polícia Civil em Feira de Santana. A operação ocorreu na região conhecida como Diadema, no bairro Campo Limpo.

Os automóveis estavam escondidos em um terreno de difícil acesso, cercado por lixo e materiais recicláveis, utilizados para dificultar a identificação da atividade ilegal.

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Entre os veículos localizados estão uma;

Chevrolet Montana, modelo 2026, que já havia começado a ser desmontada;

Chevrolet S10 branca, também de 2026, que ainda estava inteira.

Desmanche era escondido em meio ao lixo

A descoberta ocorreu após investigações e levantamentos de inteligência realizados por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), que identificaram movimentações suspeitas na região.

Durante as buscas, os policiais encontraram, além dos dois automóveis, diversas peças e componentes automotivos, como tanques de combustível, volantes e acessórios.

O material estava espalhado por uma área próxima a uma estrada vicinal. Segundo a Polícia Civil, o acúmulo de resíduos ajudava a esconder o funcionamento do desmanche clandestino.

Polícia investiga origem dos veículos

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas para realizar a perícia no local. Os exames devem auxiliar na identificação da procedência das peças e esclarecer se os componentes pertencem a outros veículos furtados ou roubados.

A Polícia Civil continua investigando quem são os responsáveis pelo desmanche, a origem dos automóveis e o destino que seria dado às peças retiradas.

Os investigadores também buscam identificar outros veículos que possam ter ligação com a atividade criminosa.