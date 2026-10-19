Adolescente é preso por homicídio durante operação em Vila de Abrantes

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Um adolescente de 15 anos foi preso, nesta segunda-feira, 19, em Vilas de Abrantes, distrito de Camaçari, durante a Operação Juventude Segura. Ele era investigado por homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e furto.

Segundo a Polícia Civil, durante a ação, o adolescente revelou ter integrar uma organização criminosa e afirmou participar de confrontos entre facções rivais. O adolescente ainda teria dito que fazer uso de arma, tendo participado de um homicídio ocorrido no município de Entre Rios, no primeiro semestre deste ano.

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Mandado

Contra o adolescente, também há um registro de boletim de ocorrência por furto, registrado na 26ª Delegacia Territorial (DT/Vilas de Abrantes), acontecido no dia 9 de outubro.

Na ocasião, ele teria roubado dois motores elétricos, um aparelho celular, um cartão de crédito, que teria utilizado para fazer compras que totalizaram R$ 796 , além de ferramentas e outros objetos.

O mandado de busca e apreensão foi cumprido por policiais civis da Delegacia do Adolescente Infrator (DAI/Salvador), que realizaram diligências para localizar o adolescente.

Ele permanece apreendido à disposição da Justiça. As investigações sobre os atos infracionais prosseguem.

Operação Juventude Segura

A ação integra a Operação Juventude Segura, iniciativa permanente do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), voltada ao enfrentamento de atos infracionais praticados por adolescentes.