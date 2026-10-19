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POLÍCIA

Mãe e irmão de Oruam e vereador são presos em operação contra CV

Ação bloqueia R$ 558 milhões e investiga esquema de “internet do tráfico”

Luiza Nascimento
Por
Márcia e Oruam
Márcia e Oruam - Foto: Reprodução

Márcia Gama e Lucas Santos Nepomuceno, mãe e irmão do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, foram presos em uma operação da Polícia Federal contra o Comando Vermelho (CV), no Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira, 19.

Além deles, outras 17 pessoas também foram detidas, entre elas o vereador fluminense Fabio Silva (Podemos).

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A estratégia visa desarticular uma estrutura ligada ao Comando Vermelho que, através do uso de armas e ameaças, impõe monopólio do fornecimento de internet nos Complexos do Alemão, da Penha e do Chapadão.

De acordo com a PF, o dinheiro envolvido no esquema de “internet do tráfico” chegava à família de Marcinho VP, através de empresas arrecadadoras, operadores financeiros e contas de passagem, e eram dissimulados em produtoras de eventos, empresas de publicidade, imóveis de alto padrão, por meio de dinheiro vivo e criptoativos.

Bloqueio de R$ 558 milhões em operação contra o CV

Durante a ação, policiais federais cumprem 23 mandados de prisão preventiva e 24 de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos municípios do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, São João de Merit, Teresópolis, Maricá e Magé.

Além dos mandados, houve o bloqueio de bens e valores em até R$ 558 milhões, o que atingiu 40 pessoas e 42 empresas. Há ainda a suspensão das atividades econômicas das pessoas jurídicas em questão, entre:

  • Provedores de internet;
  • produtoras de eventos;
  • empresa de contabilidade;
  • empresas de fachada que eram usadas pelo grupo nos crimes.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) será oficiada para a cassação das outorgas e a interdição dos serviços de telecomunicações prestados pelas empresas.

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Como agia o grupo alvo de operação da Polícia Federal?

Investigações da PF apontam que traficantes armados cortam cabos e incendeiam caixas de distribuição de operadoras regulares e concorrentes, além de impedirem reparos e obrigarem moradores e comerciantes a contratar a “internet do tráfico”.

Desta forma, provedores autorizados pelo Comando Vermelho são obrigados a pagar uma tarifa mensal pelo direito da operação.

Segundo os registros da facção, em um único mês, a cobrança sobre o serviço de internet respondeu por mais de 40% de toda a arrecadação do grupo no Complexo da Penha.

Os investigados devem responder pelo crime de domínio social estruturado e extorsão majorada.

Oruam aparece chorando após prisão de familiares

Após a notícia, Oruam apareceu chorando nas redes sociais, onde compartilhou prints de conversas com a mãe.

"Eu não queria falar de tristeza, mas levaram meu maior amor que é você, mãe. Não sei o que fazer", escreveu.

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Lucas Santos Nepomuceno Márcia Gama Oruam

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