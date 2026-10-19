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Corpo é encontrado por pescadores dentro de rio em Camaçari

Suspeita é de que vítima seja jovem que caiu de embarcação no domingo

Luiza Nascimento
Por
Ação de procura por jovem
Ação de procura por jovem - Foto: Reprodução

Um corpo foi encontrado por pescadores dentro do Rio Jacuípe, localizado em Barra do Jacuípe, na costa de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na manhã desta segunda-feira, 19. A principal suspeita é de que a vítima seja o jovem que desapareceu na tarde de domingo, 18, após cair de uma embarcação na região.

Em nota enviada ao portal A TARDE, o Corpo de Bombeiros informou que as equipes já realizaram a recuperação do corpo, que foi deixado sob os cuidados da Polícia Militar. Também à reportagem, a Polícia Civil informou que a 26ª Delegacia Territorial (DT/Vila de Abrantes) registrou a ocorrência, mas que ainda não há identificação formal.

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Guias para perícia e remoção foram expedidas e laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) poderão auxiliar na identificação do cadáver e da causa da morte. Diligências são realizadas para o esclarecimento dos fatos.

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Relembre desaparecimento de jovem na Bahia

Um jovem de 22 anos desapareceu na tarde de domingo, 18, após cair de uma embarcação na praia de Barra do Jacuípe. O acidente teria ocorrido durante uma manobra da embarcação.

Após cair na água, a vítima desapareceu e, desde então, o trabalho de buscas foi iniciado.

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barra do jacuípe camaçari rio jacuípe

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