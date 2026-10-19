Corpo é encontrado por pescadores dentro de rio em Camaçari

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Um corpo foi encontrado por pescadores dentro do Rio Jacuípe, localizado em Barra do Jacuípe, na costa de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na manhã desta segunda-feira, 19. A principal suspeita é de que a vítima seja o jovem que desapareceu na tarde de domingo, 18, após cair de uma embarcação na região.

Em nota enviada ao portal A TARDE, o Corpo de Bombeiros informou que as equipes já realizaram a recuperação do corpo, que foi deixado sob os cuidados da Polícia Militar. Também à reportagem, a Polícia Civil informou que a 26ª Delegacia Territorial (DT/Vila de Abrantes) registrou a ocorrência, mas que ainda não há identificação formal.

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Guias para perícia e remoção foram expedidas e laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) poderão auxiliar na identificação do cadáver e da causa da morte. Diligências são realizadas para o esclarecimento dos fatos.

Relembre desaparecimento de jovem na Bahia

Um jovem de 22 anos desapareceu na tarde de domingo, 18, após cair de uma embarcação na praia de Barra do Jacuípe. O acidente teria ocorrido durante uma manobra da embarcação.

Após cair na água, a vítima desapareceu e, desde então, o trabalho de buscas foi iniciado.