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POLÍCIA

Homem mata próprio irmão a facada e é preso na Bahia

O crime aconteceu na Rua Jussara Benevides, bairro Santa Rita, em Ilhéus

Carla Melo
Por
Cidade de Ipiaú
Cidade de Ipiaú - Foto: Divulgação

Um homem de 46 anos foi preso suspeito de matar o próprio irmão a golpe de faca após uma briga na sexta-feira, 16, em Ipiaú, no Sul da Bahia. A identidade da vítima e do suspeito ainda não foi revelada.

Segundo nota da Polícia Militar da Bahia (PMBA), os militares da 55ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados na noite de sexta após uma denúncia de pessoa ferida, e ao chegarem ao local, encontraram o homem que não resistiu aos ferimentos.

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O crime aconteceu na Rua Jussara Benevides, bairro Santa Rita. Após o crime, a área foi isolada e o DPT acionado para a realização da perícia.

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De acordo com informações da TV Santa Cruz, afiliada da Rede Bahia, o suspeito fugiu após o crime, mas foi localizado durante buscas realizadas pelos policiais.

O homem foi encaminhado para a 1ª Delegacia Territorial de Jequié, onde foi autuado em flagrante por suspeita de homicídio. Ele permanece custodiado à disposição da Justiça.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Civil da Bahia (PCBA) para mais detalhes sobre o caso e aguardo retorno.

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