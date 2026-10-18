Quatro pessoas são presas por atrair e roubar vítímas por app na Bahia

Ao menos quatro pessoas foram presas na sexta-feira, 16, em uma operação na Bahia e Goiás, suspeitas de atrair vítimas em aplicativos de relacionamento para roubá-las. A Operação Protetor de Divisas cumpriu dois mandados de busca e apreensão de aparelhos celulares utilizados no crime.

A ação, coordenada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Juazeiro, e integrada entre as Polícias Civis da Bahia e de Goiás, apreendeu aparelhos celulares e também fiscalizou estabelecimentos comerciais em Senhor do Bonfim.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A operação foi desenvolvida a partir de diferentes frentes investigativas conduzidas pela unidade especializada da região Norte da Bahia, envolvendo crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pela restrição da liberdade das vítimas, além de apurações relacionadas à prática de furtos qualificados e outras infrações penais.

Modus operandi do crime

Uma das principais investigações apura roubos praticados no mês de julho de 2026, em Juazeiro, contra vítimas atraídas por meio de aplicativos de relacionamento e contatos estabelecidos por plataformas de mensagens.

Segundo apontou as investigações, os envolvidos utilizavam estratégias de aproximação e criação de vínculos de confiança para atrair as vítimas até locais previamente indicados, onde eram surpreendidas e submetidas a ameaças, agressões físicas e restrição da liberdade.

O modus operandi incluía ameaças com armas brancas, especialmente facas, além da utilização de um cão como instrumento de intimidação das vítimas. Durante as ações, os criminosos subtraíam pertences pessoais e obrigavam as vítimas a realizar transferências bancárias instantâneas, por meio do sistema PIX, mediante grave ameaça e restrição de liberdade.

Prisões

As ordens judiciais de prisão foram integralmente cumpridas, sendo um dos investigados localizado e preso no estado de Goiás. No município de Senhor do Bonfim, as equipes também realizaram fiscalizações em três estabelecimentos comerciais, com o objetivo de verificar possíveis práticas de receptação, adulteração de sinais identificadores de veículos automotores e desmanche de veículos provenientes de furtos ou roubos.

As fiscalizações integraram as ações de repressão aos crimes patrimoniais, especialmente aqueles relacionados à circulação irregular de veículos, peças e componentes automotivos.

A ação, coordenada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Juazeiro (DRFR/Juazeiro), vinculada à 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (17ª COORPIN) e integrante do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), contou com o apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Norte), do GATTI/Centro Norte, (vinculado à 19ª COORPIN/Senhor do Bonfim), da Agência de Inteligência do DEIC, e da Delegacia de Polícia de Bom Jesus de Goiás, no estado de Goiás.