Homem é preso após atropelar idoso em ato pró-Lula

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Um homem, de 41 anos, foi preso pela Polícia Civil após atropelar um idoso, de 67 anos, durante um ato em prol da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizado em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no último sábado, 17.

Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais, um guarda municipal estava patrulhando quando viu um carro da Volkswagen, na cor amarela, avançar o sinal vermelho em alta velocidade e atingir um idoso que atravessava na faixa de pedestres.

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Os guardas tentaram seguir o motorista, mas o perderam de vista. Ele foi encontrado depois do acidente, por uma equipe da PM-MG, onde foi preso em flagrante.

De acordo com informações publicadas pela deputada federal Bella Gonçalves (PT-MG), o motorista foi ouvido pela Polícia Civil e encaminhado para o Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (CERESPE).

A PM informou que o idoso recebeu atendimento médico, mas não há atualização sobre seu estado de saúde

O que diz o motorista?

Em depoimento à polícia, o motorista afirmou que fluxo de carros e pedestres na região onde estava acontecendo a manifestação estava muito alto. Ele alega que quando outros veículos começaram a avançar, manifestantes passaram a arremessar objetos contra seu carro, incluindo garrafas de água e latas de cerveja.

Segundo o condutor, esses objetos atingiram sua esposa, que estava no banco do carona. E que os filhos do casal, de 10 e 8 anos, ficaram assustados. Essa teria sido a motivação dele apara avançar o sinal.

A Polícia Militar ainda informou que o motorista admitiu ter atingido o pedestre, mas afirmou que não percebeu o atropelamento no momento do impacto e que pretendia ligar para a corporação quando chegasse em casa.

O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que deu resultado negativo.